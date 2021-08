Als je bij de garage komt met de melding dat je auto naar links of rechts trekt, zal de monteur even met je auto willen rijden. Hij wil dan uitzoeken wat je precies bedoelt, want het probleem kan twee oorzaken hebben: een onjuiste bandenspanning of een verkeerde wielstand, waardoor de auto van zijn koers gaat afwijken. In het eerste geval is het probleem snel te verhelpen door de banden weer netjes op te pompen of er juist wat lucht uit te laten. Bij een trilling in het stuur is er negen van de tien keer iets mis met de balans van de velg met de band. Dat komt doordat een band niet overal exact even zwaar is. Door te balanceren, compenseer je dat verschil en draait hij trillingvrij.

Rechtuit

Met uitlijnen zet je de wielstand weer goed. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van toespoor, uitspoor of wielvlucht; allemaal termen om de wielstand mee aan te duidenen. Om de actuele wielstand van je auto te kunnen controleren, wordt er een speciaal bord aan het wiel gehangen. Een camera kan vervolgens heel precies bepalen of het wiel goed staat. Zo niet, dan wordt berekend hoe groot de afwijking is. De monteur kan aan de hand daarvan het wiel opnieuw afstellen. Als hij zijn werk goed heeft gedaan, rijdt de auto weer netjes rechtuit. Wanneer je auto is voorzien van rijhulpsystemen, zoals adaptieve cruisecontrol of rijstrookassistentie, dan moeten die na het uitlijnen van de auto eveneens opnieuw worden afgesteld. Dat is heel belangrijk, want anders kan het gebeuren dat wanneer je een fietser passeert, de auto toch vol in de remmen gaat. Let daar dus ook op.