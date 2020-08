Onderhoudstip - Airco

Op hete dagen is een goed werkende airco in je auto onmisbaar. Het is wel belangrijk om dat systeem zo nu en dan wat aandacht te geven. Dan houd je het fris in je auto – en dat mag je op twee manieren lezen.

Laten we eerst uitleggen hoe het systeem in elkaar steekt. De airconditioning in de auto is een gesloten systeem met een compressor, verdamper, condensor en ventilator als belangrijkste onderdelen. De door de motor aangedreven compressor pompt het koudemiddel in het systeem rond. De condensor is een warmte­wisselaar en koelt het koudemiddel af waardoor het condenseert en vloeibaar wordt. Dit vloeibare koude­middel gaat naar de verdamper, waar het door verdamping weer verandert in gas. Verdamping onttrekt warmte aan de omgeving (spuit maar eens wat deo­dorant op je arm, dat wordt ook koud als het gas verdampt), waardoor de verdamper in een mum van tijd afkoelt. Hier­door daalt ook de temperatuur van de langs­stromende buiten­lucht die door de venti­lator in de passagiersruimte wordt geblazen en dat zorgt dus voor de koude lucht die wij voelen. Het koudemiddel stroomt als gas weer naar de condensor en daar begint het proces opnieuw.

Maar een aircosysteem verliest doorgaans zo’n tien procent van zijn koudemiddel per jaar. En dat moet dus zo nu en dan worden bijgevuld, omdat anders de werking minder wordt. Boven­dien is het een transportmiddel voor de olie waarmee de compressor wordt gesmeerd. Als er alleen nog maar damp doorheen gaat, loopt op een gegeven moment de compressor stuk en dat is een dure grap. Bij een aircocheck wordt het koude middel door de garage bijgevuld via ventielen die op de leidingen zitten. Henk van Hoef van Bosch Car Service heeft trouwens nog een interessant inzicht: “Als je airco ooit lek raakt, is de eerste verdachte de condensor. Die zit voor in de auto, net achter de grille en is dus gevoelig voor opspattende steentjes.” Wat ook kan gebeuren, is dat het in de auto nog wel fris is, maar niet fris ruikt. Ook dan moet er even naar je aircosysteem worden gekeken. Op de verdamper kunnen stof en vocht vast blijven zitten en na verloop van tijd wordt dat vreselijk muf. Als je daar last van hebt, ga dan bij je garage langs voor een verdamperreiniging. Dan voelt én ruikt het zo weer fris!

Airco check nodig?

Regel je aircocheck bij één van de 425 Bosch Car Service autobedrijven en maak kans op fantastische Bosch prijzen.

Bekijk de actie