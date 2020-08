Een lampje vervangen was een klusje dat je tot een aantal jaren geleden gemakkelijk zelf kon doen. Er lag meestal wel een setje reservelampjes in je auto en met een beetje pielen was het lichtje zo vervangen. Vandaag de dag is dat echter niet meer zo eenvoudig, omdat de motorruimte steeds voller wordt en je dus niet meer bij de lampunit kunt. Voordat je begint, is het belangrijk om te weten wat voor verlichting je hebt. Xenonverlichting werkt onder hoogspanning en het is niet verstandig om daar zelf aan te gaan sleutelen. Het advies van Bosch Car Service: blijf er vanaf en ga ermee naar de garage. Veel nieuwe en vrijwel nieuwe auto’s hebben ledverlichting en als daar een probleem mee is, kun je beter ook naar de garage gaan. De led is namelijk geïntegreerd in de koplampunit en het is dus geen kwestie van een ander lichtje erin doen. Alleen als een halogeenlamp het heeft begeven, is vervanging vaak nog wel zelf te doen.Je loopt wel het risico op een paar vieze handen en het is echt niet meer zo simpel als je misschien van vroeger gewend bent. Kijk goed in het boekje van de auto hoe je het moet aanpakken, want vaak is het een hele klus. Dan moet je bijvoorbeeld niet onder motorkap zijn, maar moet je via het binnenscherm van het spatbord naar de lampunit. En dan ook nog op de tast, omdat het moeilijk te zien is. Zie je dat niet zitten, hou dan in het achterhoofd dat de monteurs van Bosch Car Service het graag voor je doen.Het is wel goed om te weten of je een H7- of een H4-lamp nodig hebt voordat je begint. Een H7-lamp heeft één functie: dimlicht óf grootlicht. Een H4-lamp heeft twee functies: dim- én grootlicht. In het boekje van de auto vind je terug welke lamp bij jouw auto hoort. En dan is het een kwestie van een ander lichtje erin doen. Alleen als een halogeenlamp het heeft begeven, is vervanging vaak nog wel zelf te doen.

