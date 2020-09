Onderhoudstip - de koppeling

Een reparatie waarvoor veel mensen vrees hebben vanwege de kosten, is een versleten koppeling. We leggen uit hoe hij werkt en waarom vervangen kostbaar is.

Een versleten koppeling is niet moeilijk te herkennen. Je wilt bijvoorbeeld versnel­len en geeft gas. Aanvankelijk maakt de motor weinig toeren, maar plotseling schiet het toeren­tal omhoog zonder dat de auto nog verder versnelt. Dat is het moment waarop overduidelijk blijkt dat de koppeling is versleten. De naam zegt het eigenlijk al: een koppeling verbindt de motor met de aangedreven wielen. In een auto met handbak maak je de ver­binding door het koppelingspedaal op te laten komen. Wil je stoppen of van versnelling veranderen, dan ontkoppel je de verbinding door het koppelingspedaal in te duwen. Een koppeling is een slijtageon­derdeel, dat dus niet het eeuwige leven heeft. En eigenlijk hebben we het dan over de koppelings­plaat. Dat is het onderdeel in de koppelingsgroep, die bestaat uit een vliegwiel, koppelingsplaat en drukgroep, dat bij verregaande slijtage gaat slippen en dat plot­selinge hoge toerental kan veroor­zaken.

Moeilijk bereikbaar

Het vervangen ervan is om twee redenen kostbaar. De eerste heeft te maken met de prijs van het on­derdeel zelf. Tegenwoordig zit bij de meeste auto’s die koppelings­groep aan het vliegwiel. Het is een onderdeel dat zodoende in één keer wordt vervangen, wat gewoon erg duur is. De tweede reden is dat een koppeling op een moeilijk be­reikbare plaats zit, tussen het mo­torblok en de versnellingsbak. Het betekent dat in vrijwel alle gevallen de versnellingsbak gedemonteerd moet worden en dat kost veel tijd. Gelukkig is het een onderdeel dat normaliter heel lang meegaat en in een autoleven maar een enkele keer hoeft te worden vervangen.

APK of onderhoud nodig?

Regel je onderhoud bij één van de 425 Bosch Car Service autobedrijven en maak kans op fantastische Bosch prijzen.

Bekijk de actie