De belangrijkste nieuwe elektrische auto's van 2023

In 2022 maakten we weer kennis met een arsenaal aan nieuwe elektrische auto's. Maar de pijplijn die om de haverklap nieuwe EV's naar buiten spuugt, wordt de komende jaren niet dichtgedraaid. We blikken vooruit op de belangrijkste nieuwe elektrische auto's die in 2023 worden gepresenteerd.

De lijst met nieuwe elektrische auto's die we je voorschotelen, is bij lange na niet compleet. Van een groot aantal auto's waarvan we weten dát ze komen, is nog niet helemaal helder of ze daadwerkelijk in 2023 verschijnen. Daarnaast is er de afgelopen maanden natuurlijk een behoorlijke reeks elektrische auto's gepresenteerd die nog niet bij de dealers staan en waarvan een heel deel ook heel belangrijk is voor de Nederlandse markt. Ook die nemen we met je door, al zetten we ze wel gezellig bij elkaar. We beginnen met de lijst van de belangrijkste nieuwe elektrische auto's die in 2023 zullen worden gepresenteerd, in compleet willekeurige volgorde.

Hyundai Kona Electric

Voor zowel fabrikanten als de Nederlandse automarkt zijn elektrische auto's die de potentie hebben in groten getale over de toonbank te vliegen natuurlijk heel relevant. De nieuwe Hyundai Kona Electric is er zo een. Medio december liet Hyundai de nieuwe Kona met diverse aandrijflijnen al vluchtig zien, maar technische specificaties zijn er nog niet, dus ook niet van de elektrische Kona Electric. De nieuwe Kona groeit aanzienlijk ten opzichte van het uitgaande model, dat staat in elk geval al vast. Dankzij technisch broertje Kia Niro EV hebben we al een vermoeden wat we van de aandrijflijn van de elektrische Kona kunnen verwachten: een 65,8 kWh accu en een 204 pk sterke elektromotor.

Volvo EX30

In 2022 stelde Volvo met gepaste bombarie EX90 voor. De Volvo EX90 is in feite de elektrische opvolger is van de XC90. Vanaf nu presenteert Volvo elk jaar een nieuw elektrische model, dus ook in 2023! Dat wordt de Volvo EX30, een compacte elektrische cross-over die nog onder de XC40 komt te staan. De EX30 ontleent behoorlijk wat designelementen van grote broer EX90, maar is op een veel jonger publiek gericht. De Volvo EX30 komt net als bijvoorbeeld de Lynk & Co 01 via een abonnementsconstructie beschikbaar en deelt zijn technische basis mogelijk met auto's als de Smart #1. De EX30 wordt een uiterst belangrijk model voor Volvo, want de auto moet een grote rol gaan spelen in het fors laten toenemen van Volvo's verkoopcijfers.

Volkswagen ID Aero

2023 wordt ook het jaar waarin Volkswagen een nieuw ID-model presenteert. Dat wordt een elektrisch equivalent van auto's als de Volkswagen Passat die mogelijk ID Aero gaat heten. De Volkswagen ID Aero komt niet alleen als sedanachtige, maar waarschijnlijk ook als Variant, een elektrische stationwagon dus. Of de elektrische middenklasser daadwerkelijk ID Aero gaat heten, is nog even de vraag, maar dat de auto de potentie heeft om klanten weg te lokken bij auto's als de Tesla Model 3 lijkt zekerder. Met de ID Aero Concept blikte Volkswagen al vooruit op de elektrische nieuwkomer. Het merk noemde destijds een actieradius van maximaal 600 kilometer als een van de hoogtepunten.

BMW i5

BMW komt in 2023 met een elektrische versie van de nog te onthullen nieuwe 5-serie: de BMW i5. Net als de i4 en de in 2022 gepresenteerde iX1 op basis van de nieuwe X1 wordt de i5 dus een auto die zijn basis deelt met een model dat je met verbrandingsmotoren kunt krijgen. Daarmee kiest BMW voor een andere strategie dan bijvoorbeeld Mercedes-Benz, dat met de EQE in het segment van de 5-serie en E-klasse een dedicated EV aanbiedt. Overigens komt BMW in 2023 ook met een compleet nieuwe X3 en ook daar komt weer een elektrische versie van!

Audi A6 e-tron

Ook Audi komt met een elektrisch alternatief voor zijn E-segmenter: de Audi A6 e-tron. Die komt op het door Audi en Porsche ontwikkelde ontwikkelde PPE-platform te staan en deelt dus geen enkel boutje, schroefje of moertje met de A6 die je met verbrandingsmotoren kunt krijgen. De Audi A6 e-tron komt niet alleen als sedan, maar ook als Avant. Reken op laadvermogens van boven de 270 kW en op de komst van elektromotoren in diverse vermogensvarianten. Er lijkt zelfs een RS-versie in het vat te zitten. Of de A6 e-tron in 2023 te koop is? Waarschijnlijk niet, maar de ingepakte testexemplaren duiken nu zo vaak op dat we niet aan de indruk kunnen ontsnappen dat Audi de A6 e-tron in 2023 presenteert.

Hyundai Ioniq 7

De tweede nieuwe elektrische Hyundai in deze lijst is een stuk groter dan de eerste. Hyundai komt na de Ioniq 5 en Ioniq 6 namelijk met de – je raadt het al – Ioniq 7. De Hyundai Ioniq 7 belooft een grote elektrische SUV te worden met een wielbasis van maar liefst 3,2 meter. Met de Seven Concept gaf Hyundai al een beeld van wat je van de nieuwe elektrische zevenzits SUV kunt verwachten. Reken op eigenwijze pixelverlichting en een flink accupakket, dat dankzij 800V-technologie met hoge laadvermogens weer vol te jagen is met kakelverse stroom.

Kia EV9

Hyundai komt met de Ioniq 7, zustermerk Kia met de EV9. De Kia EV9 wordt net als de Hyundai Ioniq 7 een elektrische SUV met zeven zitplaatsen. Wat techniek betreft zullen de twee nieuwkomer sterk op elkaar lijken, maar ze ogen compleet anders. Waar Hyundai voor een combinatie van ronde vormen en strakke lijnen kiest, overgiet Kia de EV9 met scherpe hoeken, vouwen en lijnen.

Polestar 4

Na de Polestar 3 komt... de Polestar 4! Hoewel de Polestar 4 wat naamgeving betreft boven de Polestar 3 staat, wordt hij een maatje kleiner. De Polestar 3 wordt binnen de elektrische Polestar-familie namelijk de meer dynamischere, sportieve elektrische SUV. Reken op een elektrische SUV met een sterk aflopende daklijn, waarmee Polestar zijn pijlen richt op auto's als de op stapel staande elektrische Porsche Macan. Benieuwd naar de lagere Polestar 5? Die komt in 2024, maar AutoWeek kon hem je in 2022 al uitgebreid laten zien!

Honda HR-V elektrisch

Honda brengt in 2023 een heel stel nieuwe modellen op de markt. We krijgen een nieuwe CR-V en met de ZR-V komt Honda met een SUV die zich tussen de HR-V en CR-V nestelt. In het segment van de Honda HR-V komt ook nog eens een elektrische cross-over te staan. Dat wordt gewoon een afgeleide van de Honda HR-V. In China rijden al diverse elektrische HR-V-derivaten rond die een behoorlijke indruk geven van wat je van Honda's nieuwe EV kunt verwachten.

Ford: elektrische SUV op Volkswagen-basis

Ook Ford heeft de EV-smaak te pakken. Het merk komt in 2023 namelijk met een elektrische SUV die je wat formaat betreft kunt vergelijken met de Kuga. Hoewel Ford zijn Amerikaanse oorsprong lijkt te willen benadrukken, wordt de nog naamloze middelgrote elektrische SUV zo Duits als een Bratwurst. Hij komt namelijk op het MEB-platform van de Volkswagen Groep te staan. In 2024 komt Ford overigens met nog een nieuw elektrisch model: een elektrische versie van de Puma.

Meer op komst!

Natuurlijk is de bovenstaande reeks EV's totaal niet compleet. Zo komt Mini met een nieuwe Countryman en daar komt ook een elektrische versie van. Kijk ook niet gek op als de kleinere elektrische Aceman in 2023 wordt onthuld. Ook verwachten we een nieuwe elektrische hatchback van het merk. Peugeot brengt in 2023 waarschijnlijk een elektrische versie van de 408 uit en waarschijnlijk krijgen we ook de Audi Q6 e-tron en de elektrische Porsche Macan te zien. BMW komt met de reeds genoemde nieuwe iX3 en kijk niet gek op als 2023 ook het jaar wordt waarin we meer van de als EV herboren elektrische Renault 5, de Renault Scénic E-Tech Electric en misschien wel iets van een nieuwe elektrische SUV van Toyota gaan zien! We verwachten ze echter niet voor 2024 op de markt.

Hoe gaan ze het doen?

Een behoorlijke reeks in 2022 gepresenteerde elektrische auto's heeft nog niet lang of zelfs helemaal nog niet de kans gehad zich te bewijzen op de markt. Van die auto's zijn we zéér benieuwd wat ze gaan doen, want er zitten behoorlijk wat potentiële succesnummers tussen! Denk aan de MG 4 Electric, de Hyundai Ioniq 6 en de Jeep Avenger, maar ook aan auto's als de Volvo EX90, de Lexus RZ en de Polestar 3. En wat te denken van de ET5, ET7 en EL7 van Nio? Of de Han van BYD? Dan hebben we de Opel Astra Electric en de elektrische Peugeot e-308 nog niet eens genoemd. Die zijn stuk voor stuk al onthuld, maar moeten nog voet op het Nederlandse wegennet zetten.