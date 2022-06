Dít is de Polestar 5!

Het modellengamma van Polestar is momenteel met slechts één model behoorlijk beperkt, maar de Polestar 2 zal niet lang de enige auto van het merk blijven. De komende jaren lanceert Polestar namelijk elk jaar een volledig nieuw model. Voor dit jaar staat de Polestar 3 op de rol, een forse elektrische SUV die in 2024 met de Polestar 4 een kleine elektrische SUV naast zich krijgt. In 2025 presenteren de Zweden hun topmodel. Die Polestar 5 kan AutoWeek je nu al vanuit alle kanten op patentplaten laten zien.

De Polestar 5 wordt de productieversie van de in 2020 getoonde Precept Concept. In tegenstelling tot de Polestar 3 en 4 wordt de 5 een gelikt gelijnd laag model, in feite een GT-achtige waarmee Polestar de degens lijkt te willen kruisen met de Porsche Taycan. Eind 2021 gaf Polestar al een enkele afbeelding van de 5 vrij, maar nu is ook te zien hoe Polestar de rest van het ontwerp van de Precept Concept naar een productiemodel vertaalt.

Wie de Precept Concept een plaatje vond is ongetwijfeld blij met het feit dat Polestar trouw lijkt te blijven aan het design van dat studiemodel, al verandert er uiteraard het een en ander. De Polestar 5 heeft een milder vormgegeven voorklep en de aan de achterkant scharnierende achterportieren die de Precept Concept zogenoemde suicide doors gaf, worden vervangen door conventioneel openende exemplaren. De Polestar 5 op deze patentplaten moet het zonder lidar-module op het dak doen en krijgt conventionele zijspiegels in plaats van op stokjes geplaatste camera's. De verlichting aan de voorzijde lijkt net als die aan de achterzijde echter weer als twee druppels water op de units van de Precept Concept. We zien slechts kleine verschillen in de invulling ervan. Laat je overigens niet van de wijs brengen door de grote overhangen die de Polestar 5 lijkt te hebben, dit zien we namelijk vaker op patentplaten.

Aan de achterzijde zien we onder meer een aangepaste achterbumper waarin Polestar ruimte heeft gemaakt voor een kentekenplaat én een sierstrip eronder. Opvallend is dat de Polestar 5 géén achterruit lijkt te krijgen. De Polestar 5 op deze patenttekeningen heeft een bredere achterklep die de over de gehele breedte van de achterkant lopende ledbalk uiteraard opbreekt, maar vervolgens doorloopt tot aan de dakspoiler. Daarin lijkt Polestar een plekje te hebben gereserveerd voor een camera die de achterruit overbodig moet maken. Ook op het bovenaanzicht van de Polestar 5 zien we geen achterruit.

In tegenstelling tot de Polestars 3 en 4 komt de Polestar 5 op een geheel eigen basis te staan, een uit gelijmd aluminium bestaande structuur die Volvo waarschijnlijk niet gaat gebruiken.