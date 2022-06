Polestar 3, 4 én 5 te zien

Polestar geeft een inkijkje in de toename van zijn verkoopcijfers. Interessant, maar veel interessanter is de afbeelding die Polestar van zijn voor 2024 beoogde modellengamma laat zien. Voor het eerst laat Polestar niet alleen de achterkant van de 3 en 5, maar ook van de in 2023 te verschijnen Polestar 4 zien.

Polestar verkoopt momenteel slechts één model: de 2. Dit jaar nog presenteert het merk de 3, een elektrische SUV die je wat formaat betreft waarschijnlijk kunt vergelijken met de XC90 van zustermerk Volvo. Onlangs liet Polestar het zijaanzicht van die 3 zien. Op de foto van Polestars voor 2024 geplande modelportfolio is ook de achterkant van die SUV te zien. De Polestar 3 krijgt achterlichten die vallen te omschrijven als een plattere en omgekeerde variant van de units die je achterop de Polestar 2 ziet. De elektrische Polestar 3 komt tot 600 kilometer ver is de eerste auto van het merk waarin duidelijke designinvloeden van de Polestar Precept Concept uit 2019 zijn verwerkt. In oktober beleeft de Polestar 3 zijn publieksdebuut.

Dan is er de Polestar 4, een elektrische SUV die nog onder een doek staat. Hoewel de Polestar 4 wat naamgeving betreft boven de 3 staat, wordt het een kleinere en meer op sportiviteit geënte elektrische hoogpotige. Die Polestar 4 komt in 2024 op de markt en krijgt achterlichten die sterk doen denken aan die van de Polestar 5. De Polestar 5 staat op de foto naast de Polestar 4 en wordt het absolute topmodel van het merk. AutoWeek kon je het uiterlijk van de Polestar 5 onlangs al op patentbeeld laten zien en daaruit viel onder meer op te maken dat de 5 geen achterruit krijgt. In plaats daarvan krijgt de Polestar 5 een grote en volledig dichte achterklep met daarboven verstopte camera's die voor enig zicht naar achteren moeten zorgen.

Dan de verkoopcijfers die Polestar communiceert. Polestar geeft aan dat de vraag naar de Polestar 2 in de eerste 5,5 maanden van dit jaar met 290 procent is toegenomen ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. In totaal zouden dit jaar ruim 32.000 bestellingen voor de 2 zijn geplaatst. Die toename houdt natuurlijk ten dele verband met het feit dat de 2 in meer landen op de markt is verschenen. Zo was het merk in 2020 nog in tien markten actief en verkoopt het zijn waren nu in 25 landen.