MG 4 Electric: ruim 7 mille goedkoper dan Volkswagen ID3

Eindelijk zijn de Nederlandse prijzen bekend van de MG 4 Electric. Wat blijkt? MG zet de 4 Electric inderdaad zeer concurrerend in de markt. De elektrische hatchback in de compacte middenklasse is namelijk ruim 7 mille goedkoper dan een motorisch vergelijkbare Volkswagen ID3.

MG slaat per direct de orderboeken van de 4 Electric open. Dat betekent dat ook de Nederlandse prijzen van de MG 4 Electric bekend zijn. Medio september schreef AutoWeek al dat de veelbelovende elektrische hatchback zomaar eens enkele duizenden euro's goedkoper dan een vergelijkbare Volkswagen ID3 zou kunnen worden. Dat blijkt inderdaad het geval. Met een vanafprijs van €30.785 is de MG 4 Electric namelijk ruim €7.000 goedkoper dan een technisch vergelijkbare ID3. Binnen de MG-familie is de 4 Electric het goedkoopste model. Zowel de MG ZS EV als stationwagen 5 Electric zijn enkele duizenden euro's duurder.

Vanaf nog geen 31 mille

Voor net geen 31 mille rijd je de 170 pk sterke MG 4 Electric in Standard-uitvoering met een 51 kWh accupakket, goed voor een WLTP-bereik van 350 kilometer. De Volkswagen ID3 kost minimaal €37.990. In dat geval krijg je een 150 pk sterke Volkswagen ID3 Pure met 45 kWh accu en een nagenoeg identiek WLTP-bereik van 349 kilometer. In 7,7 seconden zoem je met de instapversie van de MG 4 Electric naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid bedraagt net als die van alle andere MG's 4 Electric 160 km/h.

De standaarduitrusting van de MG 4 Electric omvat onder meer een 10-inch infotainmentscherm, een 7-inch digitaal instrumentarium, automatische led-verlichting rondom en Keyless Entry en Easy Start. Belangrijke kanttekening hierbij: de MG 4 Electric Standard heeft geen 3-faselader, maar een 6,6 kW 1-faselader. Snelladen kan met maximaal 117 kW.

MG 4 Electric Comfort en Luxury

Hoger in de pikorde van de MG 4 Electric staat de Comfort-uitvoering. Deze uitvoering is niet alleen rijker uitgerust, maar heeft ook een sterkere elektromotor die 204 pk opwekt én hij heeft een grotere accu. Die meet 65 kWh en levert de MG 4 Electric een actieradius op van maximaal 450 kilometer. Deze MG 4 Electric Comfort heeft wél standaard een 3-fase boordlader waarmee je tot 135 kW kunt snelladen. De MG 4 Electric Comfort kost €34.285 en is daarmee alsnog goedkoper dan de basis-ID3. In Standard-trim profiteert de MG 4 Electric verder van extraatjes als actieve lamellen in de grille, Vehicle 2 Load-voorbereiding, een met leer bekleed stuurwiel en 17-inch lichtmetalen wielen. Een technisch met deze MG 4 Electric vergelijkbare Volkswagen ID3 is de 204 pk sterke ID3 Pro met 58 kWh accu die het tot een bereik van 426 kilometer schopt. Die ID3 Pro kost je minimaal €39.990 en is daarmee bijna €6.000 duurder dan de MG.

De absolute topuitvoering is de Luxury. Ook als Luxury heeft de MG 4 Electric een 204 pk krachtige elektromotor en de grotere 65 kWh accu. De MG 4 Electric Luxury zit dan ook voornamelijk rianter in zijn spullen. MG geeft de 4 Electric Luxury namelijk een warmtepomp, stoelverwarming voor, een 360-graden-camera, een uitgebreid navigatiesysteem, een met leer bekleed en elektrisch verwarmbaar stuurwiel, een inductielader, batterijvoorverwarming en een zesvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. Daarnaast is MG Pilot op deze versie standaard, een systeem dat onder meer adaptieve cruise control, Lane Keeping Assist en diverse andere veiligheidssystemen aan elkaar knoopt. Vanbuiten herken je deze MG 4 Electric onder meer aan zijn uit twee delen opgebouwde achterspoiler. De MG 4 Electric Luxury kost €36.285.

Prijzen MG 4 Electric

Uitvoering Elektromotor Accupakket Actieradius Vanafprijs MG 4 Electric Standard 170 pk 51 kWh 350 kilometer € 30.785 MG 4 Electric Comfort 204 pk 65 kWh 450 kilometer € 34.285 MG 4 Electric Luxury 204 pk 65 kWh 435 kilometer € 36.285

Afmetingen MG 4 Electric

De MG 4 Electric is 4,29 meter lang en daarmee is hij iets langer dan zijn grote concurrent uit Wolfsburg. De wielbasis van de 4 Electric is met 2,71 wel iets korter dan die van de Volkswagen ID3. De bagageruimte bedraagt 350 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.177 liter aan spul in de MG 4 Electric verstouwen.