BMW 5-serie - Blik to the Future

De huidige BMW 5-serie is weliswaar nog behoorlijk fris, maar toch al weer een jaar of vijf onder ons. De bijna verplichte facelift, in BMW-termen LCI ofwel ‘Life Cycle Impulse’, werd in 2020 doorgevoerd. Met een strakker front, donkerder achterlichten en een gemoderniseerd interieur kan de 5-serie er weer jaren tegenaan. Toch is die LCI ook een goed moment om alvast vooruit te blikken op de volgende modelreeks. Bij een merk als BMW, dat zijn planning goed op orde heeft, is daar immers al best wat over te voorspellen. De huidige 5-serie is alweer de achtste generatie. De G30 werd in oktober 2016 onthuld, ongeveer zesenhalf jaar nadat diens voorganger F10 aan het grote publiek werd voorgesteld. Die termijn is niet in beton ­gegoten, maar een lancering in het voorjaar van 2023, gevolgd door een marktintroductie ­later dat jaar, is zeker niet onwaarschijnlijk.

Bescheiden grille

Bovendien is er al een eerste levensteken van de nieuwe 5-serie. De schetsen die je hier ziet, zijn direct overgetrokken van spionagebeelden van de auto en tonen dus vrijwel zeker de juiste verhoudingen. Zelfs de invulling van die omtrek, zoals de indeling van neus en kont, is méér dan creatief natte­vingerwerk. Zo tonen de spionagebeelden onmiskenbaar een vrij traditionele neus, met een naar huidige BMW-begrippen bescheiden grille die gewoon boven de kentekenplaat eindigt. De koplampen bestaan bovendien uit één stuk, terwijl de nog te onthullen X8 en facelift-X7 een uit lagen opgebouwd front krijgen toebedeeld. De gladde, elektronische deurgrepen van de nieuwe 5 kennen we van onder meer de iX en 4-serie Gran Coupé. Van opzij is en blijft de 5-serie een echte sedan, maar valt wel de ‘hangende’ kont op. De opvallende, stevig aflopende klep is in feite een knipoog naar types uit het verre verleden, want onder meer de eerste E12-­generatie had ‘m ook. Een Hofmeisterknik, de kenmerkende bocht aan de achterkant van de zijruitpartij, blijft min of meer behouden. Dit gebied is echter nog angstvallig afgeplakt, dus verwacht een creatieve en moderne invulling van dit klassieke stijlkenmerk. De achterlichten zijn plat en breed en komen ­relatief hoog in de kont, met de kentekenplaatuitsparing er direct onder. De lichtunits worden verbonden met een strip, die zwart óf verlicht kan zijn. Uiteraard komt er ook weer een Touring, die door het ontbreken van de bijzondere kofferbakvorm wellicht nog wat gemakkelijker op het netvlies ligt.

Elektrificatie-M5

Helemaal onderaan de achterbumper zijn ­ongeacht de motorisering aan weerszijden grote uitlaateindstukken te vinden, want dat is waar de markt kennelijk om vraagt. Toch is er één uitzondering op die regel, en dat is de volledig elektrische i5. Zoals een iX3 een elektrische X3 is en een i4 een elektrische 4-serie Gran Coupé, zo is de i5 straks het volledig elektrische broertje van de 5-serie. Het model onderscheidt zich aan de buitenkant slechts op detailniveau en legt in hoge mate het accent op efficiëntie. Reken in eerste instantie op een achterwielaandrijver met ongeveer 300 pk en een actieradius van dik 500 km. Daarbij blijft het echter niet. Zo is er van de i4 wel degelijk een sportieve ‘M50’-variant. Met 544 pk is de aandrijflijn uit dat model ruimschoots mans genoeg om ook een 5-serie van adequate prestaties te voorzien, dus op termijn verwachten we ook een i5 M50. Dan is er ook nog de M5, die volgens hardnekkige geruchten eveneens elektrificatie wacht. Een volledig elektrische M5 lijkt nog een te grote stap, maar is ook niet geheel uit te sluiten. Een plug-in hybride lijkt ­realistischer en zou een resolute breuk met de M5’s van weleer betekenen.

De i5 is het eerste i-model waarbij de vraag zich opdringt of er ook een Touring van komt, omdat dit de eerste elektrische BMW is waarvan het benzinebroertje ook als stationwagon leverbaar is. De kans lijkt groot dat BMW die koetswerkvariant overslaat. Buiten Europa speelt de stationwagon immers een margi­nale rol en binnen het BMW-gamma kunnen ruimtezoekers uitwijken naar een iX3 of een iX. Een i5 Touring zou echter wel een uniek aanbod zijn in EV-land, wat voor de Duitsers wellicht genoeg reden is om deze stap toch te zetten. Voor de ‘normale’ varianten staat weer een breed aanbod aan benzine- en zelfs dieselmotoren op de planning. Als de zelfontbrander ergens nog een rol speelt is het wel in dit segment, want een 5-serie is de ultieme auto voor de veelrijder. Tegelijkertijd ontkomt ook die klantenkring niet aan elektrificatie. De plug-in hybride keert in minimaal twee varianten terug en alle benzine- en ­dieselmotoren krijgen wederom mild-hybrid assistentie mee. Voor ouderwets zescilindergenot moeten kopers straks flink in de buidel tasten, want nog meer dan nu is de zes-in-lijn op termijn alleen in écht snelle en dure ­­varianten te vinden. In de aanloop naar een verbrandingsmotor-loze toekomst ontkomt BMW niet aan rigoureuze stappen, maar de 5-serie blijft hoe dan ook een échte 5-serie.