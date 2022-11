Nieuw modulair EV-platform Volkswagen Groep: PPE in detail

Het is al even bekend dat Audi en Porsche de handen ineen hebben geslagen voor de ontwikkeling van een nieuw modulair EV-platform dat onder hoger gepositioneerde modellen van auto's van de Volkswagen Groep komt te zitten. Een Volkswagen Golf op die PPE gedoopte platform ga je niet zien, maar auto's als de elektrische porsche Macan en de Audi A6 e-tron en Q6 e-tron gaan in ieder geval wél deze nieuwe hardware gebruikmaken. Het PPE-platform maakt dankzij de 800v-structuur hoge laadsnelheden mogelijk, maar het Premium Platform Electric heeft meer in huis.

Net als elke modulaire basis valt er met de PPE-techniek flink te schuiven. Zaken als de wielbasis, spoorbreedte en rijhoogte zijn dus variabel. Het 'premiumneefje' van de bekende MEB-basis is daardoor inzetbaar voor zowel lage EV's zoals sedans en stationwagons en hogere modellen als SUV's en cross-overs. In allerhande formaten en dus in verschillende segmenten.

Porsche geeft al aan dat PPE-techniek van de op stapel staande elektrische Macan de sportiefste SUV in zijn segment maakt. De praktijk zal leren of dat meer dan fraaie verkooppraat is, maar wat vermogen betreft lijken de PPE-modellen niet tekort te komen. Aanvankelijk biedt de PPE-basis huisvesting voor modellen met vermogens van tot 612 pk en 1.000 Nm en het valt dus niet uit te sluiten dat later nog krachtigere aandrijflijnen met PPE gecombineerd kunnen worden. Daarnaast spreekt Porsche al over wat het de 'Performance-achteras' noemt, een achteras met een volledig variabele elektrisch aangestuurd differentieel die in ieder geval onder de krachtigste Macan-smaken een plekje krijgt. Deze topversies krijgen ook standaard Porsche Torque Vectoring Plus.

Ondanks dat de elektrische Macan vierwielaandrijving heeft, neemt de elektromotor die de achterwielen aandrijft en achter de achteras is gevestigd de grootste rol op zich. Die plaatsing van de elektromotor levert de elektrische Macan een gewichtsverdeling op van 48:52 (voor:achter). Samen met een meesturende achteras - zoals de Taycan dat heeft - volgens Porsche dé receptuur voor een dynamische EV. De Macan EV heeft ongeacht of je voor stalen veren of voor luchtvering gaat een actief adaptief onderstel en staat op tot 22-inch groot lichtmetaal. Ook opvallend: in tegenstelling tot de Taycan die een tweetraps versnelling heeft is de Macan EV volledig single gear.

Snel laden

De elektrische Porsche Macan biedt tot 100 kWh aan elektrische longcapaciteit. Die kWh's zijn dankzij de 800v-architectuur rap weer aan te vullen. Volgens Porsche kan de elektrische Macan - en auto's als de reeds genoemde op stapel staande Audi A6 e-tron en Q6 e-tron - rapper dan de Taycan snelladen. Ter indicatie: het maximum laadvermogen van de Taycan bedraagt 270 kW. In 25 minuten moet het accupakket van 5 tot 80 procent opgeladen kunnen worden. Dankzij zijn splinternieuwe hardware moet de elektrische Macan efficiënter zijn dan de Taycan en zelfs een grotere actieradius bieden.

Dat Porsche en Audi hoog inzetten op het samen ontwikkelde platform, is niet zo gek. Audi introduceert vanaf 2026 immers alleen nog nieuwe elektrische modellen en Porsche mikt erop dat omstreeks 2025 de helft van de auto's die het verkoopt een elektrische aandrijflijn heeft. In 2030 moet zelfs 80 procent van de fabrikant uit Stuttgart een EV zijn. Laad je de Macan op aan een station dat van 400v-spanning gebruik maakt? Ook dan doet PPE zijn best om het laden te versnellen door het accupakket in zekere zin in twee 400v-delen opgesplitst die gelijktijdig volgejaagd worden met kakelverse stroom. Om de ruimte die laadhardware opeist te verkleinen, heeft Porsche de AC-boordlader, de verwamer en de DC/DC-omvormer in één module ondergebracht.

De elektrische Porsche Macan zou aanvankelijk in 2023 op de markt komen, maar is doorgeschoven naar 2024. Reken er natuurlijk ook op dat een deel van wat je hierboven over de Macan leest ook van toepassing is op andere modellen van de Volkswagen Groep die op de PPE-basis komen te staan.