Nóg een nieuwe Honda HR-V die geen HR-V is: orde in de chaos

Het internationale leveringsgamma van Honda wordt er met de dag onoverzichtelijker op. AutoWeek heeft in de database van het Chinese ministerie van Transport en Informatie Technologie namelijk de patentplaten opgedoken van niet één, maar twee nieuwe Honda's HR-V. Maar wacht, die is er toch pas net? En er zijn er toch al een heleboel?

Om je door de HR-V chaos te loodsen, springen we van hot naar her en van land naar land. Ga er dus maar even goed voor zitten. Het klopt inderdaad dat de huidige generatie HR-V (foto's 3 en 4) zoals Honda die in Europa verkoopt er nog niet zo lang is. Het model werd in april 2021 in Europese gedaante gepresenteerd, daarvoor al verscheen de auto met modelnaam Vezel op de markt in thuisland Japan. De vorige generatie HR-V werd ook in de Verenigde Staten geleverd, maar 'onze' HR-V zal geen meter Amerikaans asfalt onder zijn wielen krijgen. Toch is er in de Verenigde Staten een nieuw model dat HR-V heet. Dat is echter het equivalent van een grotere SUV die in 2023 ook naar Europa komt en hier ZR-V gaat heten (foto's 5 en 6).

Maar daarmee hebben we de Honda internationale HR-V-beleid nog niet ontrafelt. We richten oms nu even op China waar Honda twee samenwerkingsverbanden heeft: GAC Honda en Dongfeng Honda. Die joint-ventures verkopen afzonderlijk van elkaar veelal dezelfde modellen, maar dan in iets aangepaste vorm en met een andere naam. Zo is de CR-V van Dongfeng Honda bij GAC Honda de Breeze en gaat de hier onbekende UR-V van Dongfeng Honda bij GAC Honda als Avancier door het leven. Dat heeft zo ook zijn gevolgen voor bij ons bekende HR-V.

Allereerst introduceerde Honda in China twee elektrische derivaten van 'onze' HR-V, nog voordat het er versies met conventionele aandrijflijnen op de markt bracht. De volledig elektrische versie van GAC Honda gaat e-NP1 (foto 7) heten, de versie van Dongfeng Honda e-NS1 (foto 8). Ook wij krijgen in Europa in 2023 een elektrische afgeleide van de HR-V en die gaat e:Ny1 heten, maar ook dat is niet een van de nieuwe HR-V's waar dit artikel over gaat (foto's 9 en 10). Nee, de nieuwkomers die in dit artikel de hoofdrol spelen hebben namelijk gewoon verbrandingsmotoren.

Vezel en HR-V

De eerste nieuwe HR-V-variant is dan ook de minst verrassende. Het joint-venture GAC Honda voegt een variant van 'onze' HR-V aan zijn leveringsgamma toe die gewoon met verbrandingsmotoren beschikbaar komt. Die auto heet echter niet HR-V, maar net als in Japan 'Vezel'. Uiterlijk zijn er geen noemenswaardige verschillen en wielbasis (2,61 meter) en de wagenlengte (4,38 meter) komen overeen met de getallen die we van onze HR-V kennen. Kortom: de Chinese Vezel (foto's 10 en 11) is het 'benzinebroertje' van de elektrische e-NP1.

Dat brengt ons bij de tweede nieuwe HR-V, een auto die - je raadt het al - Dongfeng Honda aan zijn portfolio toevoegt. Die heet namelijk wél HR-V, maar wijkt juist sterk af van alle andere HR-V-varianten die in dit artikel de revu passeren. Die HR-V is stiekem helemaal geen HR-V. Net als het model dat Honda in de Verenigde Staten als HR-V verkoopt, is de nieuwe HR-V van Dongfeng Honda (foto's 13 t/m 16) namelijk stiekem zijn grotere broer. Dat zou betekenen dat de Honda HR-V van Dongfeng Honda de auto is die in Europa als ZR-V op de markt komt, maar ook dat is niet helemaal waar. De Dongfeng Honda HR-V heeft namelijk een compleet eigen snuit met een veel hogere grille en koplampen die er visueel mee versmelten. Ook het bumperwerk van Donfgeng Honda's HR-V wijkt af van de exemplaren op de ZR-V. Daarnaast oogt ook de achterkant van de SUV compleet anders dankzij de visueel met elkaar verbonden achterlichten en de andere bumperpartij. Zaken als de wielbasis (2,65 meter) en wagenlengte (4,57 meter) zijn verder gelijk aan die van het origineel.

Loopt GAC Honda dan de boot mis? Welnee, GAC Honda gaat op zijn beurt wel gewoon de Europese ZR-V met dezelfde modelnaam verkopen. De nieuwste Honda HR-V is dus geen HR-V, maar de tweede Chinese versie van de ZR-V.

Dieper afdalen

Voor wie door de HR-V-bomen het ZR-V-bos niet meer ziet, hebben we slecht nieuws. We hebben namelijk nog een verdieping gevonden om te verkennen, al jagen de twee Chinese joint-ventures waarschijnlijk spoedig een sloopkogel door die etage. Op die vloer staan nog een stel HR-V-gerelateerden. GAC Honda heeft er natuurlijk nog de spoedig door de nieuwe Vezel te vervangen oude Vezel (onze vorige HR-V) staan. Daarnaast verkoopt GAC Honda in de vorm van de Everus VE-1 een elektrische versie van die auto met een aangepast front (foto 17). We mikken erop dat die het veld ruimt als GAC Honda de elektrische e-NP1 daadwerkelijk in grotere aantallen verkoopt.

Joint-venture Dongfeng Honda verkoopt 'onze oude HR-V' in China met een eigen front en dito bilpartij nog als XR-V, dat is dus het Vezel-broertje (foto's 18 en 19). Die XR-V moet straks waarschijnlijk ruim baan maken voor de nog door Dongfeng Honda te presenteren 'benzineversie' van de nieuwe HR-V. Ook Dongfeng Honda heeft op basis van de vorige HR-V een elektrische variant. Bij Dongfeng Honda heeft die niet VE-1, maar afhankelijk van het gekozen verpakking X-NV of M-NV heet. Ook hier geldt dat die de elektrische derivaten op termijn waarschijnlijk volledig vervangen wordt door de elektrische versie van de nieuwe HR-V, die bij Dongfeng Honda e-NS1 gaat heten. Om die X-NV en M-NV nóg interessanter te maken dan ze van nature al zijn, gooien we er nog een extra wetenswaardigheid bij. Het tweetal had geen Honda-badges, maar opvallende ronde beeldmerken van Dongfengs Honda submerk Ciimo waar de auto's zijn ondergebracht.

We sluiten af met nog een HR-V-weetje. Aanvankelijk leek het erop dat de vorige generatie HR-V bij ons net als in Japan 'Vezel' zou gaan heten. Hoewel AutoWeek begin 2014 al speculeerde dat Vezel best eens in 'HR-V' aangepast zou kunnen worden, werd dat pas eind 2014 officieel bevestigd.

We vertrouwen er blind op dat je 's nachts nu minder ligt te woelen, al wild om je heen slaand in de nachtelijke jacht op een antwoord op de prangende vraag waar toch de HR-V's met verbrandingsmotoren van Honda's Chinese joint-ventures blijven. En of de ontbrekende tweede Chinese variant van de ZR-V ooit nog eens komt opdagen ...