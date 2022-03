Audi A6 Avant e-tron Concept: de elektrische A6 van de toekomst

Hoe de toekomst van autoland er precies uit gaat zien, weet niemand. Dat de elektrische auto er een grote rol in gaat spelen, staat echter vast. Audi laat in de vorm van deze A6 Avant e-tron een realistische vooruitblik zien op de volledig elektrische A6 Avant van de toekomst.

Een klein jaar geleden pakte Audi uit door kort na de introductie van de Q4 e-tron het doek te trekken van de A6 e-tron Concept. De A6 e-tron was een concrete voorbode van een elektrische Sportback-achtige in het segment van de Audi A6. Een vooruitblik dus op Audi's toekomstige antwoord op de Mercedes-Benz EQE. Waar de EQE het in ieder geval vooralsnog zonder Estate moet doen, verkent Audi al de designweg die uiteindelijk naar een volledig elektrische A6 Avant moet leiden. Dit is namelijk de A6 Avant e-tron Concept, het praktischer gevormde tweede deel van Audi's vooruitblikt op een elektrisch model naast de traditionele A6.

Wie zich de Audi A6 e-tron Concept nog voor de geest kan halen, valt vast niet steil achterover van verbazing bij het zien van deze Audi A6 e-tron Concept. Niets ten nadele aan de Audi-ontwerpers, maar de toevoeging 'Avant' aan de modelnaam van deze nieuwe designstudie geeft natuurlijk al aan dat het een stationversie van die eerdere concept-car betreft. De Audi A6 Avant e-tron Concept heeft een vergelijkbaar gemeen de wereld in turend front, compleet met platte lichtunits waarin de led-dagrijverlichting is verwerkt. De daadwerkelijke koplampen zitten in de dieper gelegen delen aan weerszijden van de grille. Die grille zelf heeft overigens dezelfde vorm, maar heeft een andere invulling dan het exemplaar van de vorig jaar getoonde concept-car.

Tot grofweg de B-stijl lijkt Audi's nieuwe studiemodel als twee druppels water op de A6 e-tron Concept van vorig jaar, maar daarachter is alles vrijwel anders. De Avant-versie heeft een veel verder naar achteren toe doorlopend dak, maar heeft ondanks zijn stationvorm een vrij sterk aflopende daklijn. Ook moet de A6 Avent e-tron Concept het zonder de opgaande knik doen nabij de D-stijl. De achterlichten vertonen sterke gelijkenissen met die van de A6 e-tron Concept. Erboven loopt een opvallend afdakje dat als overloop dient tussen de luchtunits en de achterruit. Boven de vrij vlak liggende achterruit zit een achterspoiler die het dak optisch verlengt. De enorme diffuser onderaan de achterzijde geldt hier misschien als grootste visuele attractie. Audi zei eerder al tegen AutoWeek dat ook het concept van de A6 e-tron prima samen zou kunnen gaan met het RS-label. Deze heftige diffuser is mogelijk een hint naar hoe een sportieve S- of RS-smaak van de elektrische A6 (Avant) e-tron vormgegeven zou kunnen worden.

Wat afmetingen betreft, zorgt de A6 Avant e-tron Concept voor weinig verrassingen. Het studiemodel is 4,96 meter lang, 1,96 meter breed en is daarmee net zo groot als de vorig jaar getoonde A6 e-tron Concept. Audi geeft ten overstaan van AutoWeek aan dat de bagageruimte vergelijkbaar moet zijn met die van de bestaande A6 Avant. Reken dus op zo'n 565 liter aan opbergpret.

Techniek

De techniek die zich onder deze A6 Avant e-tron Concept schuilhoudt is gelijk aan die van de A6 e-tron Concept, maar is daardoor niet minder interessant. Ze staan namelijk allebei op het Premium Platform Electric-platform (PPE), een basis die Audi samen met Porsche heeft ontwikkeld. De twee conceptuele A6'en schetsen dan ook een aardig beeld van wat platform met zich meebrengt. Tussen de voor- en achteras van dit studiemodel zit een 100 kWh accu, goed voor een actieradius van tot zo'n 700 kilometer. PPE betekent ook: 800v-technologie. Niet zo gek dus dat Audi aangeeft dat je het accupakket met tot 270 kW weer vol kunt jagen met stroom. Deze vooruitblik op een elektrische A6 Avant heeft twee samen 476 pk en 800 Nm sterke elektromotoren die de auto in zo'n 4 tellen naar de 100 km/h sleuren. Natuurlijk krijgt de productieversie ook mildere aandrijflijnen. Audi geeft al aan dat ook de basisuitvoering in ieder geval rap genoeg is, die heeft in minder dan 7 seconden namelijk al de 100 km/h op de klok.

Het PPE-platform is heus niet voorbehouden aan de A6'en. Audi komt waarschijnlijk begin volgend jaar namelijk al met de Q6 e-tron, een elektrische SUV die het nieuwe platform bij Audi introduceert. De A6 e-tron en A6 Avant e-tron volgen daarna.