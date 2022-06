Dit is de nieuwe BMW X1, ook als elektrische iX1

Na zeven jaar is het tijd voor een volledig nieuwe BMW X1. De derde generatie BMW X1 groeit ten opzichte van zijn voorganger in alle richtingen, maar dat is niet eens het grootste nieuws. Voor het eerst is er namelijk ook een volledig elektrische iX1!

Highlights

Groter, breder, hoger en dus ruimer

Power of Choice: benzine, diesel, plug-in

Voor het eerst ook als elektrische iX1

Interieur van 2-serie Active Tourer: zonder iDrive-draaiknop

Marktintroductie later dit jaar

Met de iX heeft BMW een elektrische SUV in het aanbod waar geen varianten met verbrandingsmotoren van bestaan. Dat maakt de iX binnen het modellengamma van BMW een opvallende uitzondering. Het merk gelooft naar eigen zeggen vooral in 'the power of choice', dat wil zeggen dat BMW modellen vooral met verschillende soorten aandrijflijnen levert. Een goed voorbeeld daarvan is de X3. Die SUV kun je namelijk niet alleen met benzine- en dieselmotoren én als plug-in hybride krijgen, er is namelijk ook een geheel elektrische iX3. Met de splinternieuwe vierde generatie X1 volgt BMW die route vol motorische keuzevrijheid.

Afmetingen

Voordat we die elektrische iX1 behandelen, duiken we in het formaat van de nieuwe X1. BMW's nieuwste vijfzits-SUV is namelijk in elk opzicht groter dan zijn voorganger. Allereerst in de lengte. De nieuwe X1 strekt zich uit over een afstand van 4,5 meter en dat maakt hem 5,3 centimeter langer dan zijn voorganger. De X1 is daarnaast 2,4 centimeter breder en 4,4 centimeter hoger dan de in 2015 gelanceerde X1 die hij vervangt. De wielbasis neemt ook toe en wel met 2,2 centimeter tot 2,69 meter. Daarmee groeit de afstand tussen de voor- en achteras minder dan de wagenlengte. De spoorbreedte is zowel voor als achter met 3,1 centimeter gegroeid, wat in theorie interessant is voor de rijeigenschappen.

De grotere afmetingen hebben onder meer bagageruimte tot gevolg. De nieuwe X1 slokt namelijk 540 liter op, 35 meer dan het vorige model. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.600 liter meezeulen (+50 liter). De X1 met benzine- en dieselmotoren - de iX1 en de plug-in dus uitgezonderd - zijn tegen meerprijs verkrijgbaar met een verschuifbare achterbank. De hoek van de rugleuning van de in ongelijke delen neer te klappen achterbank zijn individueel te kiezen.

Design

Vanbuiten is de X1 uiteraard als zodanig herkenbaar, al heeft BMW het ontwerp van het exterieur volgens zijn meest recente designtaal ingevuld. Dat betekent dat ook de X1 een nierengrille krijgt waarvan de vorm vooral de hoogte en in mindere mate de breedte benadrukt. Aan weerszijden van die grille zitten relatief hoog geplaatste koplampen. Het zijn scherp getekende exemplaren die het uitlopertje aan de onderzijde zoals de vorige X1 had moeten missen. Adaptieve ledtechniek is optioneel.

De achterkant van de nieuwe X1 is wellicht opvallender. De X1 heeft opnieuw achterlichten met een L-vormige signatuur, al zijn de lichtunits zelf compleet anders van vorm. Het zijn '3D'-exemplaren met een fors reliëf. Daarbij is het deel van de achterlichten dat in de achterklep is geplaatst aanzienlijk platter. Ook opvallend is de achterspoiler. Dat lijkt meer dan bij de vorige X1 een verlengstuk van het dak te zijn. Meer opvallende designelementen: het bumperwerk is geheel volgens recente BMW-traditie een stuk uitgesprokener dan de bumpers van de vorige X1 en de traditionele uit de deuren stekende handgrepen zijn vervangen voor exemplaren die in de portieren zijn verzonken.

Elektrische BMW iX1

De aandrijflijntechnische aandachtstrekker is de geheel nieuwe iX1. De voluit BMW iX1 xDrive30 geheten elektrische X1 heeft twee samen 313 pk en 494 Nm sterke elektromotoren en is daarmee sterker dan de in de beginsel 286 pk sterke iX3. De iX1 zoemt in 5,6 seconden naar 100 km/h en realiseert een topsnelheid van 180 km/h.

Rap zat dus, maar bij een elektrische auto is weinig zo belangrijk als de actieradius. De BMW iX1 xDrive30 heeft 64,7 kWh aan bruikbare accucapaciteit in zijn bodem, goed voor een elektrisch bereik van - afhankelijk van de uitvoering - 413 tot 438 kilometer. Een 11-kW 3-fasen-boordlader is standaard, voor een 22-kW exemplaar moet je bijbetalen. Snelladen kan met een laadvermogen van tot 130 kW.

Vanbuiten herken je de elektrische BMW iX1 ten dele aan zijn gesloten nierengrille, maar vooral aan de standaard aanwezige iBlue-kleurige accenten. In de iX1 moet je overigens met minder bagageruimte genoegen nemen dan in de overige motorversies. De bagageruimte van de iX1 is met 490 liter namelijk 50 liter kleiner dan die van zijn broertjes en zusjes met verbrandingsmotoren. Voor extra stijfheid en om overhellen te verminderen geeft BMW de iX1 een veerpootbrug aan de voorzijde.

(Mild-hybride) benzine- en dieselmotoren

Natuurlijk is de BMW X1 er ook met verbrandingsmotoren. Het gaat om conventionele benzine- en dieselkrachtbronnen, om aandrijflijnen met 48v mild-hybride techniek én om plug-in hybride varianten.

Op benzinevlak is de voorwielaangedreven sDrive18 de instapper. De X1 sDrive18i heeft een 136 pk en 230 Nm sterke 1.5 driecilinder, die standaard aan een zeventraps Steptronic-automaat is geknoopt en die de X1 in 9,2 seconden vanuit stilstand aan de 100 km/h helpt. Een stapje erboven staat de vierwielaangedreven X1 xDrive23i. Dit is een 204 pk en 320 Nm sterke 2.0 viercilinder die bijval krijgt van een 48v mild-hybridesysteem dat onder meer 19 pk en 55 Nm aan elektro-ondersteuning biedt. Het systeemvermogen bedraagt tot 218 pk en 360 Nm. Ook de xDrive23i heeft de zeventraps automaat. In 7,1 seconden schiet de X1 xDrive23i naar de 100 km/h en zijn topsnelheid bedraagt 233 km/h.

Dieselen kan met de achterwielaangedreven X1 sDrive18d en met de vierwielaangedreven X1 xDrive23d. Die eerste is een 150 pk en 360 Nm sterke 2.0 viercilinder, de tweede eveneens een 2.0 maar dan met 48v mild-hybridetechniek aan boord. De X1 xDrive23d is 211 pk en 400 Nm sterk en heeft net als de sDrive18d een zeventraps automaat. De bagageruimte van alle mild-hybrides is met 500 liter weliswaar 10 liter groter dan die van de elektrische iX1, maar 40 liter kleiner dan die van de niet-mild-hybride benzine- en dieselmodellen.

Plug-in hybrides

Net als de vorige X1 krijgt ook de nieuwe generatie van BMW's 'instap-SUV' plug-in hybride techniek. De X1 komt kort na zijn introductie ook op de markt als xDrive30e en als xDrive25e. Deze aandrijflijnen zijn bekend van de 2-serie Tourer. De X1 xDrive25e heeft dankzij een 136 pk sterke 1.5 driecilinder benzinemotor en een 109 pk elektromotor op de achteras een systeemvermogen van 245 pk. De X1 xDrive30e is met zijn systeemvermogen van 326 pk dankzij een 150 pk sterke 1.5 en een elektromotor van 177 pk achter een stuk krachtiger.

Net als de stekkerversies van de 2-serie Tourer hebben de twee plug-in hybride BMW's X1 een 14,2-kWh accupakket, goed voor een elektrische actieradius van 78 tot 89 kilometer. Het maximum laadvermogen bedraagt 7,4 kW, meer dus dan de 3,7 kW van de plug-in van de uitgaande BMW X1.

Interieur en gadgets

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat het dashboard vrijwel één op één afkomstig is uit de 2-serie Tourer. BMW geeft de X1 eigen deurpanelen, maar de rest van de vormgeving is vertrouwd. Ook de X1 maakt dus kennis met Operating System 8 en het gebogen paneel waarin zowel het digitale instrumentarium als het infotainmentscherm onder zijn gebracht. De digitale klokkenwinkel heeft een diameter van 10,25 inch. Het infotainmentdisplay meet 10,7 inch. Wie bekend is met de nieuwe 2-serie Tourer weet dus ook dat je in de nieuwe X1 afscheid moet nemen van de bekende fysieke ronde iDrive-draaiknop.

Beschikbaarheid

Sinds de introductie van de eerste generatie X1 in 2009 heeft BMW er - verspreid over twee generaties - wereldwijd 1,9 miljoen exemplaren van verkocht. Tot en met april 2022 zijn er in Nederland 17.700 X1's verkocht. Daarmee is een van de best verkochte BMW's van ons land. Gemeten vanaf 1983 staat de X1 op de vijfde positie van BMW's Nederlandse verkooptoppers, al moet hij de 1-serie (56.147 stuks, plek vier) op ruime afstand voor zich laten. De internationale marktintroductie van de BMW X1 vindt in oktober plaats. Als eerste komen twee benzine- en twee dieselmodellen, de elektrische iX1 en de plug-in hybrides volgen samen met nog een nieuwe benzine- en dieselvariant later. Nederlandse prijzen zijn er nog niet. BMW produceert de X1 in het Amerikaanse Regensburg en niet meer - zoals het uitgaande model - ook in het Nederlandse Born.