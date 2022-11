Elektrische Nio ET7, EL7 en ET5: alle Nederlandse prijzen!

Het Chinese Nio spreidt z'n vleugels uit naar Europa. Het merk komt in Europa als eerst in Duitsland, Denemarken, Zweden én Nederland op de markt. Het leveringsgamma komt aanvankelijk uit drie elektrische auto's te bestaan: de Nio ET5, de ET7 en de EL7. Van die drie debutanten zijn nu de Nederlandse prijzen bekend.

Zes jaar stelde Nio zich met veel bombarie aan de wereld voor. Het toen nieuwe merk introduceerde zich met de EP9, een elektrische supercar waarmee het Nio niet direct een goed beeld gaf van waarmee het de internationale automarkt wil bestoken. Het merk gaat in Nederland drie minder exotische maar toch interessante auto's leveren: de Nio ET5, de Nio ET7 en de Nio EL7. De ET5 en ET7 moet je tot op zekere hoogte zien als tegenspelers van auto's als de Tesla Model 3 en Model S, de EL7 is de enige SUV van het stel. De fiscale prijzen kon AutoWeek je al eerder vertellen. Nu hebben we alle prijzen inclusief kosten rijklaarmaken, maar ook die van de Nio's die je zónder accu kunt kopen. Hoe zit dat?

Nio ET5

De Nio ET5 is voorlopig de kleinste van het Nio-aanbod. Het is een elektrische sedan die 4,79 meter lang is en daarmee zo'n tien centimeter langer is dan zijn gedoodverfde concurrent: de Tesla Model 3. De wielbasis van 2,89 meter is slechts enkele centimeters langer dan die van de Model 3. De Nio ET5 heeft twee samen 490 pk sterke elektromotoren en is er met een 75 kWh accu, maar ook met een 100 kWh groot exemplaar. De NT5 'Standard' heeft het 75 kWh grote exemplaar en komt daarmee tot 445 WLTP-kilometers ver. Ga je voor de Nio ET5 Lang met 100 kWh aan elektrische longinhoud, dan kun je op een bereik van tot 580 kilometer rekenen.

De Nio ET5 heeft in Nederland een vanafprijs van €51.900. In dat geval krijg je het accupakket er overigens niet bij, dat moet je via Nio's Battery-as-a-service-constructie (BaaS) namelijk huren. Bijkomend voordeel bij deze constructie: bij een accuwisselstation van Nio kun je een leeg accupakket in 5 minuten omruilen voor een nieuwe. Voor de €51.900 kostende ET5 betaal je maandelijks €169 voor de accu. Wil je dat het accupakket helemaal van jouw is? Reken voor de ET5 Standard (75 kWh) dan op een vanafprijs van €63.900. Ook voor de Nio ET5 Lang met 100 kW accu rekent Nio in het geval van accuhuur een vanafprijs van €51.900. Wel betaal je dan maandelijks €289 voor het accupakket. De ET5 Long inclusief accu kopen kan ook. In dat geval ben je €72.900 kwijt. De eerste exemplaren van de Nio ET5 worden in april 2023 geleverd.

Afhankelijk van de gekozen variant betaal je via een private-leaseconstructie maandelijks €1.089 tot €1.258 voor de ET5.

Nio ET7

Dan is er de Nio ET7, de grote lage broer van de ET5. Hij meet 5,1 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 3,06 meter. Hij is niet alleen groter, maar ook krachtiger dan de ET5. De twee elektromotoren van de Nio ET7 zijn samen namelijk goed voor 653 pk en 850 Nm. Wel is de ET7 met dezelfde accupakketten als de ET5 te krijgen. Ook hier geldt dat er een Standard-versie is met 75 kWh en een Lang-smaak met een 100 kWh accupakket. De Nio ET7 met 75 kWh accu komt tot 445 kilometer ver op een lading. De versie met 100 kWh accu schopt het tot 580 kilometer.

De Nio ET7 heeft een vanafprijs van €72.900. Dat bedrag is voor de Nio ET7 waarbij je de 75 kWh accu huurt, net als bij de ET5 voor een maandelijks bedrag van €169. Wil je de Nio ET7 Standard (75 kWh) kopen met accu? Reken dan op een vanafprijs van €84.900. De Nio ET7 met 100 kWh (Lang) heeft zonder gekochte accu dezelfde prijs als de variant met het kleinere pakket (€72.900), maar je betaalt maandelijks wel meer voor de accu (€289). De Nio ET7 Lang inclusief accu kopen? Kan natuurlijk ook, maar dan moet je wel €93.900 aan Nio overmaken. De eerste exemplaren van de Nio ET7 worden naar verwachting in februari 2023 geleverd.

De private-leasetarieven bedragen voor de Nio ET7 - afhankelijk van de gekozen uitvoering en de leaseconstructie €1.299 tot €1.504 per maand.

Nio EL7

De Nio EL7 is de enige SUV van de Nio-familie. Hij is 4,91 meter lang en heeft een wielbasis van 2,96 meter. Net als de ET7 heeft deze elektrische SUV de twee samen ruim 650 pk sterke elektromotoren. Daarmee zoem je in 3,9 tellen naar de 100 km/h. Het zal je niet verbazen dat ook de Nio EL7 er met een 75 kWh accu en met een 100 kWh groot exemplaar is. Met de 75 kWh accu kom je tot 394 kilometer ver, het 100 kWh grote exemplaar levert je een bereik op van 513 kilometer.

De Nio EL7 Standard (75 kWh) met accu kost je €88.900. Liever huur? Dan kost de EL7 €76.900, maar dan ben je maandelijks dus wel €169 euro kwijt. De Nio EL7 Lang met 100 kWh accu kost je inclusief dat pakket €97.900. Ook hier geldt: huur je de accu liever, dan ben je voor de auto zonder accu €76.900 kwijt, maar dan betaal je dus €289 per maand. De Nio EL7 wordt in maart 2023 in Nederland verwacht. De private-leasetarieven bedragen voor de Nio EL7 - afhankelijk van de gekozen versie en de leaseconstructie - €1.369 tot €1.546 per maand.

Prijzen Nio

Model, elektromotor, accupakket, bereik, prijs met accu, prijs zonder accu, maandbedrag

Model Vermogen Accu Actieradius Vanafprijs i.c.m. accuhuur Maandbedrag accuhuur Vanafprijs inclusief accu ET5 490 pk 75 kWh 445 kilometer € 51.900 € 169 € 63.900 ET5 490 pk 100 kWh 580 kilometer € 51.900 € 289 € 72.900 ET7 653 pk 75 kWh 445 kilometer € 72.900 € 169 € 84.900 ET7 653 pk 100 kWh 580 kilometer € 72.900 € 289 € 93.900 EL7 653 pk 75 kWh 394 kilometer € 76.900 € 169 € 88.900 EL7 653 pk 100 kWh 513 kilometer 76.900 € 289 € 97.900

Welk model van Nio spreekt jou het meeste aan? De Nio ET5, de ET7 of misschien toch SUV EL7?