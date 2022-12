Dit is de nieuwe Hyundai Kona!

Highlights

Nieuwe Hyundai Kona in 2023 in Nederland

Ook weer als elektrische Kona Electric...

...én als hybride

Flink gegroeid

Excentriek design

In 2017 voegde Hyundai met de Kona een volledig nieuw model aan zijn leveringsgamma toe. De Kona kreeg een plekje onder de Tucson en kwam net als de toen nog leverbare Hyundai Ioniq met reeks interessante aandrijflijnen op de markt. Zo kreeg de Hyundai Kona in 2018 zelfs een volledig elektrische versie en die ging in Nederland natuurlijk als een loeiwarm broodje over de toonbank. Na een kleine zes jaar is het tijd voor een volledig nieuwe Hyundai Kona. Dit is 'm!

Dat er een nieuwe Hyundai Kona zou komen, is natuurlijk geen verrassing. Hyundai doet namelijk heus niet alleen in Nederland goede zaken met zijn cross-over. Daarbij werd van technisch broertje Kia Niro begin dit jaar een nieuwe generatie gepresenteerd en dus was het een kwestie van aftellen voordat Hyundai met een nieuwe Kona zou komen. Die Niro is er als hybride, als plug-in hybride én met een elektrische aandrijflijn. Ook de nieuwe Hyundai Kona komt als hybride en zoals gezegd weer als elektrische Kona Electric. Of de Kona ditmaal ook een plug-in hybride versie krijgt? Daarover is volgens de importeur momenteel nog niets bekend.

Design

Technische specificaties deelt Hyundai nog niet, daarvoor is het nog te vroeg. Wél krijgen we al te zien hoe de nieuwe Hyundai Kona er zowel vanbinnen als vanbuiten uitziet. Wie bekend is met de recente producten van Hyundai ziet herkenbaar design. De Hyundai Kona heeft net als zijn voorganger - die het min of meer uitgevonden lijkt te hebben - over twee lagen verdeelde verlichting, maar het geheel oogt anders dan je gewend bent. In de bovenste laag zien we een over de gehele breedte van het verder vrij dichte front lopende strip waarin de led-dagrijverlichting is gehuisvest. Bij de uitgaande Kona waren de led-dagrijunits niet met elkaar verbonden. Evolutie dus. Een verdieping lager en vrij ver op de hoeken van de de snuit van de nieuwe Hyundai Kona zitten de daadwerkelijke koplampen, ditmaal in gehuisvest in een zwart kunststof eilandje. In grote lijnen doet het front van de nieuwe Kona enigszins denken aan dat van de Seven, een vooruitblik op een forse elektrische SUV die aan de Ioniq-familie wordt gehangen en waarschijnlijk Ioniq 7 gaat heten.

De uit 'pixels' opgebouwde ledverlichting die je van de Ioniq 5, 6 en de genoemde Seven Concept kent, sijpelt ook door naar de Kona. Over de gehele breedte van de achterklep loopt een dunne gepixelde ledstrip die op de achterschermen overloopt in egaler ingevulde exemplaren. Net als zijn voorganger heeft ook de nieuwe Hyundai Kona achterop verlichting die over meerdere lagen is verdeeld. Andere opvallende zaken: centraal boven de achterruit zit een opvallend klein derde remlicht en onder het prominent op de achterklep aanwezige Hyundai-logo is modelnaam Kona en grote letters uitgeschreven.

Minstens zo interessant zijn de flanken van de tweede generatie Kona. Sinds de in 2020 op de Kona doorgevoerde facelift heeft de Kona Electric geen zwarte kunststof wielkastranden meer en die lijn zet Hyundai met de nieuwe Kona door. De Hyundai's Kona die wél zwarte kunststof sierdelen bij de wielkasten krijgen, krijgen veel grotere exemplaren dan die van het huidige model. Ze zijn hoekiger en duiken zelfs een stuk de voorbumper in. Ook heeft de elektrische nieuwe Kona weer een voorkant die op details afwijkt van die van de overige motorversies, al moet je de verschillen vooral in de invulling van de bumper vinden. Hyundai drukt verder scherpe vouwen in het plaatwerk van de Kona en introduceert natuurlijk weer een sportief aangeklede N-Line-versie. Ook die heeft - net als de Electric - zijn eigen bumperpartij.

Nieuwe Hyundai Kona is maatje groter

Ongetwijfeld had je het bij het zien van deze foto's al gezien: de nieuwe Hyundai Kona is een maatje groter dan het huidige model. Hoewel, maatje... De nieuwe Kona is met een wagenlengte van 4,36 meter maar liefst 15 centimeter langer dan zijn voorganger. In de breedte groeit -ie met 2,5 centimeter en de wielbasis neemt met 6 centimeter toe. Goed nieuws dus voor de interieurruimte.

Waarom de Kona is gegroeid? Dat heeft ongetwijfeld te maken met de Bayon die in 2021 kwam. Die Bayon was nagenoeg net zo groot als de Kona waar hij onder is gepositioneerd. Technisch broertje Kia Niro is met zijn 4,42 meter lengte en wielbasis van 2,72 meter overigens groter dan de Hyundai Kona, maar dat is eigenlijk geen nieuws. Ook de vorige Niro was namelijk een slagje groter dan de Kona.

Techniek

Hyundai geeft nog geen technische specificaties vrij van de nieuwe Kona. Wel bevestigt het in ieder geval de komst van een hybride variant én van de nieuwe elektrische Kona Electric. Interessant daarbij: Hyundai zegt dat de Kona in principe als Kona Electric is ontwikkeld en dat de overige motorversies er min of meer technische derivaten van zijn. De huidige Kona is er naast als reguliere hybride en als Electric ook met een 1.0 T-GDI benzinemotor.

Waarschijnlijk geeft de aandrijflijn van de Kia Niro EV al weg wat je op technisch vlak van de nieuwe Hyundai Kona Electric kunt verwachten. De Niro EV heeft een 64,8 kWh accupakket en een 218 pk en 256 Nm sterke elektromotor. De huidige Kona Electric heeft een 204 pk sterke elektromotor en een De hybride Niro Hybrid heeft een systeemvermogen van 141 pk en 265 Nm.

Interieur

Dat de nieuwe Hyundai Kona echt een kind van zijn tijd is, bewijst de cross-over ook met zijn interieur. Een traditioneel overkapt instrumentarium en een los boven de middenconsole geplaatst infotainmentscherm zijn verleden tijd. In de nieuwe Kona vormen het digitale instrumentarium en het infotainmentscherm optisch één geheel. In de middenconsole zien we een reeks fysieke druktoetsen en een eiland met drukknoppen en tuimelschakelaars om de klimaatregeling mee aan te sturen. Of de Kona's met verbrandingsmotoren weer een middentunnel krijgen die anders oogt dan die van de Kona Electric, valt nog te bezien. Ook opvallend is de extra hendel aan de stuurkolom, een bedieningsorgaan waarmee je waarschijnlijk de rijrichting van de auto kiest.

Hyundai Kona in Nederland

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de huidige Kona eind 2017 zijn er in ons land 26.244 exemplaren van verkocht. In 2020 beleefde de Hyundai Kona zijn absolute topjaar. Toen wist Hyundai maar liefst 10.825 exemplaren aan de man te brengen. Waarschijnlijk was een enorm deel hiervan een volledig elektrische Kona Electric. In 2021 verlieten 2.785 exemplaren de Nederlandse dealerschappen en in de eerste 11 maanden van dit jaar waren dat er met 2.753 stuks nagenoeg evenveel.

Dit jaar moet de Kona zowel de Tucson (3.517 stuks) als de i10 (3.787 stuks) voor laten gaan in de verkoopstatistieken van Hyundai. Dat was ook in 2021 het geval. In 2020 was de Kona met afstand de best verkochte auto van het merk. Sterker nog, de Kona was na de Volkswagen ID3 en Kia Niro in 2020 de populairste auto van Nederland.