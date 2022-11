Volvo EX90: veiligste Volvo ooit en tot 600 kilometer bereik

Voor de naam van de opvolger van de XC90 verandert Volvo één letter, maar op technisch vlak is alles tot op het kleinste boutje anders. Maak kennis met de Volvo EX90, de altijd elektrische opvolger van de XC90 die de boeken in duikt als de veiligste auto die Volvo ooit heeft gebouwd. Ook kunnen we je direct de prijzen van de Volvo EX90 vertellen.

Highlights Volvo EX90

Voor diverse markten de elektrische opvolger van de XC90

Tot 517 pk sterk en tot 600 kilometer bereik

Veiligste Volvo ooit: afgetopt met sensoren

Voorlopig vanaf: €102.495

We noemen de Volvo EX90 wel de opvolger van de XC90, maar feitelijk is hij dat niet overal. Het internationale leveringsgamma van de XC90 wordt opgesplitst. Voor markten waarin EV's minder prioriteit hebben krijgt de Volvo XC90 nog een facelift om de levensduur van het model iets op te rekken. Alle aandacht gaat nu echter uit naar de SUV die in veel markten de XC90 wél uit de showrooms duwt: de nieuwe en altijd volledig elektrische Volvo EX90.

Voor de fervente bezoeker van deze website is het uiterlijk van de Volvo EX90 wellicht geen verrassing meer. Al in augustus konden we je laten zien hoe de Volvo EX90 - waarvan toen nog werd gedacht dat hij mogelijk Embla zou gaan heten - vanbuiten zou opdrogen. Toch wandelen we tekstueel een rondje met je mee rond de elektrische SUV. We kunnen het namelijk goed voorstellen dat je zou denken dat juist dit de gefacelifte versie van de XC90 is, maar dat is zeker niet het geval. Wel staat vast dat Volvo zijn ontwerper voor het tekenen van de EX90 de opdracht heeft gegeven niet al te wild te werk te gaan.

Design

In grote lijnen is de EX90 namelijk duidelijk als onderdeel van de XC90-bloedlijn te herkennen. De zijruitpartij loopt bij de EX90 meer op en is anders ingedeeld en de handgrepen van de EX90 zijn in de portieren verzonken. De grootste verschillen vind je echter aan de voor- en achterzijde, al is ook daar sprake van designtechnische evolutie in plaats van revolutie. De Volvo-kenmerkende Thor-lichtsignatuur is doorgesijpeld naar de vorm van de koplampen zelf en daarmee doet het EX90-front denken aan dat van de Polestar 3. Maar, feitelijk zijn de lichtunits geïnspireerd op die van de Volvo Recharge Concept van 2021. De voorzijde van de EX90 is verder echter een stuk rustiger vormgegeven en kenmerkt zich met name door het dichte middendeel.

Ook aan de achterzijde is de verwantschap met de XC90 evident. De achterlichten van de XC90 die doorlopen tot bovenaan de achterruit zijn op bijzondere wijze naar het heden vertaald. Het deel van de achterlichten dat zich onder de achterruit bevindt, duikt voortaan de achterklep in en is niet meer direct verbonden met het deel naast de achterruit. De verlichting aan weerszijden van de achterruit is voortaan gesegmenteerd. Ook dat ken je wellicht nog van de Recharge Concept. De kentekenplaat verhuist een verdieping en zit voortaan in de achterbumper in plaats van in de klep. Op de plek waar je voorheen de kentekenplaat vond, staat merknaam Volvo uitgeschreven.

Afmetingen

De foto's liegen er niet om: de Volvo EX90 is een fors apparaat. De zevenzitter is 5,04 meter lang en daarmee overtreft hij de XC90 met 9 centimeter. De Polestar 3 - die geregeld in dit artikel zal terugkeren - is met zijn wagenlengte van 4,9 meter aanzienlijk korter (14 centimeter). De wielbasis van de Volvo EX90 is met 2,99 meter gelijk aan die van technisch broertje Polestar 3. Dat is niet zo verwonderlijk, de twee elektrische SUV's delen namelijk hetzelfde SPA2-platform. Wel is de Volvo EX90 met zijn hoogte van 1,75 meter 13 centimeter hoger dan de sportiever in de markt gezette Polestar 3.

Uiteraard valt ook de EX90 weer vol te stouwen met behoorlijk wat spul. Achter de derde zitrij kun je 310 liter kwijt, maar gooi je de twee achterste stoelen plat, dan neemt de bagageruimte toe tot 655 liter. Klap je ook de tweede zitrij plat, dan kun je voor 1.040 liter aan materiaal meebrengen. Stamp je de Volvo EX90 vol tot het dak, dan loopt die waarde op tot 1.915 liter. Goed nieuws: de Volvo EX90 heeft ook onder de voorklep een bagageruimte, al kun je in die zogenoemde frunk slechts 37 liter kwijt.

Aandrijflijnen

Elke Volvo EX90 heeft - net als de Polestar 3 - een 111 kWh accupakket in zijn bodem waarvan 107 kWh daadwerkelijk bruikbaar is. Wel zijn er twee motorversies. Je motorkeuze heeft geen invloed op het laadvermogen en de topsnelheid, elke Volvo EX90 kan namelijk tot 250 kW snelladen en is begrensd op 180 km/h.

De vooralsnog krachtigste motorversie heet Twin Motor Performance. Die Volvo EX90 Twin Motor Performance heeft twee samen 517 pk en 910 Nm sterke elektromotoren die krachtig genoeg zijn om de minimaal 2.818 kilo wegende SUV in 4,9 seconden aan een snelheid van 100 km/h te helpen. De actieradius van deze topversie bedraagt tot 590 kilometer. De Polestar 3 sprint overigens door tot 210 km/h.

Ondanks dat de EX90 Twin Motor Performance evenveel vermogen heeft als de Performance-smaak van de Polestar 3, is de reguliere Volvo EX90 Twin Motor-zonder-Performance-toevoeging minder sterk dan die van zijn zustermodel. De Volvo EX90 Twin Motor schopt het namelijk tot 408 pk en 770 Nm in plaats van 489 pk en 840 Nm. Bekaaid kom je er daar ook niet mee vanaf, de EX90 Twin Motor sleurt zijn ruim 2,8 ton namelijk gewoon in 5,9 seconden naar de 100 km/h.

De Volvo EX90 kan bi-directioneel laden. Stroom teruggeven aan het huis kan dus. Ook kun je met de EX90 andere apparaten en zelfs auto's opladen. Het maximum trekgewicht bedraagt 2.200 kilo.

Interieur en technologie

De techniek van de Volvo EX90 komt in hoge mate overeen met die van de Polestar 3 en ook het interieur van de nieuwe Zweedse SUV vertoont gelijkenissen met die van zijn zustermodel. Sterker nog: je moet goed kijken om de verschillen te zien. Volvo betrekt het verticaal georiënteerde en 14,5-inch metende infotainmentscherm meer bij het dashboard door het dashboard eromheen te vouwen. Daarnaast is het stuurwiel van de Polestar 3 aan de onderkant afgeplat en net even anders ingevuld, maar de verschillen tussen de twee SUV's zijn binnenin minimaal. Wel is het verschil met het traditioneler vormgegeven dashboard van de XC90 natuurlijk groot.

Achter het stuurwiel zit een relatief eenvoudige, platte en brede digitale klokkenwinkel. Over de gehele breedte van het interieur loopt een strook waarin de ventilatieroosters zijn ondergebracht en op het stuur zitten aanraakgevoelige elementen. Die bedieningseilandjes op het stuurwiel zijn interessant, er zitten icoontjes op van een stuurwieltje. Dat hoort bij Ride Pilot, Volvo's semi-autonome rijsysteem, al zegt de fabrikant dat de EX90 klaar is voor een toekomst waarin je helemaal je handen van het stuur kunt houden. Verder heeft Volvo op het centrale display in het dashboard een plekje gereserveerd waar de slimme software van de EX90 suggesties en voorstellen doet op basis van de huidige omstandigheden.

Veiligheid

De Volvo EX90 houdt met 16 ultrasone sensoren, acht camera's, vijf radarsystemen én een LiDAR-module de situatie buiten constant in de gaten. De EX90 kan volgens Volvo kleine objecten al op honderden meters afstand zien, met als gevolg dat de auto op tijd kan ingrijpen mocht de bestuurder iets over het hoofd zien. Ook vanbinnen houdt de EX90 een oogje in het zeil. Zo is Volvo's hard- en software in staat om de concentratie van de ogen van de bestuurder te meten. Wie afgeleid is, kan een zachte duw in de stoel verwachten. Wordt daar niet op gereageerd, dan zet de EX90 zich aan de kant en schakelt de auto hulp in.

Volvo rust de EX90 verder standaard uit met Luminar, een systeem waarmee de elektrische SUV tot 250 meter vooruit kan kijken in het donker. De Volvo EX90 kan niet op slot als er mensen of dieren in de auto zitten.

Prijzen Volvo EX90

De Volvo EX90 kost in Nederland minimaal €102.495. Voor dat geld krijg je de 408 pk sterke EX90 Twin Motor AWD Ultra met een bereik van 585 kilometer. Voor de 517 pk krachtige Volvo EX90 Twin Motor Performance AWD Ultra ben je minstens €107.495 kwijt. Bestellen kan per direct. Let wel, de genoemde prijzen zijn die van de afgeladen Ultra-uitvoeringen. Later volgen bescheidener uitgevoerde en dus ook lager geprijsde uitvoeringen. De Volvo EX90 wordt geproduceerd in de Verenigde Staten.

Met de introductie van de EX90 klinkt bij Volvo een nieuw startschot. Vanaf nu introduceert het merk elk jaar een volledig nieuw elektrisch model. Vanaf 2030 verkoopt Volvo alleen nog elektrische auto's.

Volvo XC90 en EX90 in Nederland

Sinds de lancering van eerste generatie XC90 zijn er verspreid over twee generaties 19.038 exemplaren van verkocht. In 2015 en 2016 had de SUV zijn absolute topjaren. Toen gingen er achtereenvolgens 2.778 en 2.761 exemplaren over de balie. Dat hield natuurlijk verband met de toen fiscaal aantrekkelijke plug-in hybride motorversies.