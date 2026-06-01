Lexus LF-ZC
Nieuwe elektrische Lexus die symbool staat voor nieuwe generatie EV's, komt niet

Dat is pech

Lars Krijgsman
11

Lexus zet een dikke streep door de ontwikkeling van de LF-ZC. De scherp gesneden nieuwe elektrische Lexus komt niet, omdat moederbedrijf Toyota er geen brood meer in ziet.

Zat je met smart te wachten op de productieversie van de Lexus LF-ZC? Dan hebben we slecht nieuws. De komst van die auto kun je op je buik schrijven. Een zegsman van Toyota heeft aan Automotive News bevestigd dat de Lexus LF-ZC is geschrapt vanwege 'veranderingen in de vraagkant van de markt' en 'de werkdruk die gepaard gaat met de planning en productie van de auto.'

Dat juist de Lexus LF-ZC niet leidt tot een productiemodel, is extra pijnlijk als je bedenkt dat het studiemodel in zekere zin het uithangbord was van wat Lexus de komende jaren op EV-vlak van plan was. De in 2023 gepresenteerde concept-car was een 4,75 meter lange, elektrisch aangedreven liftback met vierwielaandrijving en steer-by-wire-technologie. De auto zou geproduceerd moeten worden volgens het gigacasting-principe, waarbij het voorste, middelste en achterste deel van de auto elk in één deel worden gegoten.

