Jeep Avenger: elektrische pionier met bekende techniek

Jeep presenteert in Parijs de Avenger, een gloednieuwe, elektrisch aangedreven compacte SUV met techniek die ons bekend voorkomt. De Jeep Avenger is voor Jeep een belangrijke pionier: het is de eerste volledig elektrische serieproductieauto van het merk.

Highlights

Eerste volledig elektrische Jeep

54 kWh groot accupakket

Maximaal rijbereik van 400 km

Komt ook met benzinemotor

Begin 2023 op de markt

Jeep verschuift, vooral in Europa, zijn focus naar elektrisch en deels elektrisch rijden. We kennen natuurlijk al enkele hybride 4xe-versies van het merk, maar een volledig elektrisch model bleef vooralsnog uit. Maar nu is er de Jeep Avenger en die is volledig elektrisch aangedreven. Jeep haakt er in zekere zin mee aan bij auto's uit eigen stal, zoals de Peugeot e-2008 en Opel Mokka-e, maar gaat op enkele fronten al iets verder dan die twee.

Op bekende basis

Wat de Jeep Avenger in ieder geval gemeen heeft met enkele concerngenoten, is een deel van de hardware. Jeep zwijgt in alle talen over het platform waarop de Avenger troont, maar daarover lijkt de aandrijflijn uitsluitsel te geven. De Jeep Avenger gebruikt namelijk een nieuwe 156 pk en 260 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft en dat is ongetwijfeld dezelfde krachtbron als onlangs in de Peugeot e-208 en DS 3 E-Tense gepresenteerd is. Met 54 kWh capaciteit is het accupakket van de Jeep Avenger even groot als dat van de herziene DS 3 E-Tense. Het rijbereik van de Jeep Avenger is 400 km (WLTP), in stedelijk gebied moet volgens de Amerikanen tot 550 km bereik mogelijk zijn. Bijladen kan aan een 11 kW AC-lader, dan doe je zo'n 5,5 uur over het volledig opladen. Aan de snellader gaat het met maximaal 100 kW laadvermogen en laad je de accu in 24 minuten van 20 naar 80 procent vol. Ook hier geldt weer dat die waarden ons bekend voorkomen van de Peugeot e-208 en DS 3.

Al met al is het dus wel duidelijk dat de Jeep Avenger nog op Stellantis' (E-)CMP-basis staat. Er kunnen dus ook nog brandstofmotoren in, daar het geen dedicated EV-platform is. Eerder werd al een gecamoufleerde Jeep Avenger gespot met een uitlaat en Jeep spreekt al over een versie met een benzinekrachtbron. Reken maar dat dat de bekende 1.2 PureTech-driecilinder is. Bijzonder is dat tijdens een eerdere presentatie die AutoWeek bijwoonde nog gesproken werd over Stellantis' nieuwe STLA Small-basis voor de Avenger, maar dat we daar nu vooralsnog niets over horen. Mogelijk wordt een herziene variant van de E-CMP-basis intern al wel aangeduid als STLA Small, maar het puur voor EV's bestemde platform met die naam laat nog even op zich wachten.

Compact

De Jeep Avenger is zoals gezegd een compacte SUV en hij is, zeker voor Jeep-begrippen, inderdaad niet groot. De Jeep Avenger is namelijk 4,08 meter lang. Dat is bijvoorbeeld 22 cm korter dan de Peugeot e-2008 en ook nog zo'n 7 cm korter dan de Opel Mokka-e. Vergeleken met de Renegade is de Avenger 16 cm korter. Dat hij betrekkelijk kort is, dankt de Avenger vooral aan zijn korte overhangen. De wielbasis is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar daar is het verschil met eerdergenoemde stalgenoten waarschijnlijk kleiner.

Wel staat de Jeep Avenger vrij hoog op zijn (18-inch) wielen, zoals het een Jeep betaamt. De maximale bodemvrijheid is 20 cm en dankzij de korte overhangen heeft de Avenger een aanloophoek van maximaal 20 graden en een uitloophoek van zelfs 32 graden. Hoewel je de Avenger ongetwijfeld niet heel vaak naast het asfalt tegen zal komen, moet dat er volgens Jeep voor zorgen dat hij in ruiger terrein aardig uit de voeten moet kunnen, voordat de boel schrapend tot stilstand komt. Skidplates en bodembescherming moeten voorkomen dat je, mocht het toch wat ruig worden, schade rijdt aan de carrosserie of zelfs aan het accupakket.

Ruim en eigenwijs

Hoewel de Jeep Avenger vanbuiten direct te herkennen is als Jeep, is het in het interieur een wat ander verhaal. Voor het ontwerp van het dashboard is Jeep een behoorlijk andere weg ingeslagen dan bij de andere modellen die we hier kennen van het merk. Zo zien we bijna over de hele breedte lopende ventilatieroosters, al is natuurlijk slechts een deel daarvan werkelijk open. Direct daaronder zit een vrijwel net zo brede opening waarin je spullen kunt leggen. Genoeg ruimte is er zeker, al gaat tijdens het rijden de boel er wellicht wel een beetje rondschuiven. Centraal op het dashboard zit een aardig ver naar voren stekend 10,25 inch groot infotainmentscherm, waarop Uconnect werkt en dat ook overweg kan met Android Auto en Apple Carplay. De klokkenwinkel voor het stuurwiel is altijd digitaal, standaard is het instrumentarium 7 inch groot, optioneel 10,25 inch.

Het centrale scherm speelt een grote rol in de bediening, al zijn er onder de ventilatieroosters nog wat fysieke knoppen te vinden. Daaronder zit nog een rij, met de aanduidingen 'P R N D'. Die 'automaatbediening' kennen we uit de Fiat 500e, maar verder is vrijwel alles in dit interieur 'PSA'. Het infotainment, de knoppen op het stuur, de knoppen links daarvan en de bedieningshendels aan de stuurkolom zullen Citroën- en Peugeotrijders bekend voorkomen. Als optie is er een draadloze oplader. In totaal is er 34 liter aan opbergruimte te vinden voorin, dat is behoorlijk wat. Voor het grotere spul ben je natuurlijk aangewezen op de kofferbak. Daar is met de achterbank omhoog 380 liter bagageruimte te vinden, dat is meer dan in de Peugeot e-2008 en Opel Mokka-e. Hoeveel het is met de bank neergeklapt, is op het moment van schrijven nog niet bekend. Ga voorzichtig uit van minimaal zo'n 1.100 liter.

(Terrein-)assistentie en veiligheid

Hoewel de Jeep Avenger met zijn voorwielaandrijving natuurlijk geen offroader pur sang wordt, krijgt de kleinste Jeep wel zaken die hem wat moeten helpen in uitdagende omstandigheden. Zo zijn er de eerdergenoemde skidplates en bodembescherming, maar ook Selec-Terrain is van de partij. Daarmee kun je de Avenger instellen op verschillende ondergronden (zoals sneeuw en modder), waarbij het vermogen gedoseerd afgegeven wordt om wegslippen te voorkomen. Ook heeft de Jeep Avenger Hill Descent Control, om op gecontroleerde wijze van een steile heuvel af te rijden.

Dankzij enkele rij-assistentiesystemen moet de Avenger in staat zijn om zelfstandig zijn snelheid aan te passen aan de auto voor je, maar ook om in een file vrijwel geheel zelfstandig mee te rijden dankzij Traffic Jam Assist. Verder zijn er (al dan niet optioneel) zaken als Blind Spot-monitoring, parkeersensoren met 360 graden-werking en een achteruitrijcamera beschikbaar. Qua luxe komen er opties als verwarmbare voorstoelen met massagefunctie, privacy glass en een panoramadak.

Jeep opent direct de orderboeken voor een speciale introductieuitvoering van de Avenger; de afgeladen 1st Edition-versie. Die kost minstens €40.500. Als 1st Edition heeft de Avenger privacy glass, lichtmetalen 18-inch wielen, ledverlichting voor en achter, meerkleurige sfeerverlichting in het interieur, verwarmbare stoelen met gele accenten, een verwarmbare voorruit, een kussen op de middenconsole, een in hoogte verstelbare vloer in de bagageruimte en een handsfree te bedienen achterklep.