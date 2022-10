Polestar 3: elektrische SUV op nieuwe basis

De Polestar 3 is de eerste SUV van het van Volvo losgeweekte elektrische merk. Het duurt nog een jaar voordat we hem echt op de weg zien, maar we kunnen je nu al, vanaf de wereldpremière in Kopenhagen, alle ins en outs verklappen.

Highlights

Tot 610 km WLTP

489 of 517 pk

Uit China en de VS

Komt vierde kwartaal 2023

De Polestar 3 is het logische gevolg op de Polestar 2 en niet alleen in naam, want wie in deze tak van sport echt wil scoren, ontkomt uiteraard niet aan een SUV en dit is dan ook de enige juiste aanvulling op de sedan waar het sportieve submerk van Volvo zo mooi mee scoort.

Dankzij dikke, contrasterende dorpels doet het zijaanzicht best rank en laag aan, waarbij de enorme C-stijl weer extra opvalt. De koplampen komen uit de gereedschapskist van de oude Thor en vormen zodoende een knipoog naar moedertje Volvo. Daar tussenin zit niet zoals sinds mensenheugenis een grille, maar de zogenaamde Smart Zone, een paneel waarachter hardware voor de ADAS schuil gaat. Het achteraanzicht oog ook redelijk laag en rank, wat is bereikt door de lijnen laag en horizontaal te houden.

Interieur

Vanbinnen is het allemaal typisch Zweeds design, met zachte, koele kleuren, natuurlijk aanvoelende materialen en vooral veel minimalisme. De primaire functies zitten in het kleine display dat de oude klokken heeft verdrongen, al het andere schuilt achter het enorme, staande display in het midden. Het infotainment werkt op basis van Google. Door middel van ecologisch gecertificeerde materialen als bio-Micro Tech (leer met aandacht voor dierenwelzijn, wat opmerkelijk is, omdat Volvo leer voor nieuwe modellen volledig in de ban heeft gedaan) probeert Polestar de voetafdruk van de 3 te verkleinen. Interieursensoren nemen de geringste bewegingen waar, wat een uitkomt moet zijn voor mensen die verstrooid genoeg zijn om hun kind of hond per ongeluk in de auto achter te laten. Verder, zo jubelt Polestar, waakt de klimaatbeheersing er over dat je niet onderkoeld raakt of een zonnesteek oploopt; een tamelijk omslachtige manier om te zeggen dat de Polestar 3 automatische airco heeft. Standaard met drie zones, by the way. De bagageruimte meet 484 liter, uitbreidbaar naar 1.411 liter. In de frunk kun je ook nog eens 32 liter bagage kwijt.

Motorisering

De Polestar 3 is de eerste auto op een volledig nieuw, door Volvo ontwikkeld elektrisch platform. Hij heeft twee elektromotoren, een voor en een achter, wat hem 4WD maakt. Niet altijd overigens, want de achterste is uit te schakelen om wat langer met een acculading te doen. Het systeemvermogen bedraagt 489 pk en het maximale koppel is 840 Nm. Wie net even wat extra's wil, kiest het Performance Pack met 517 pk en 910 Nm. Dan gaat hij in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/h, tegenover 5,0 seconden voor de gewone versie. Dan is bovendien de (standaard) luchtvering met dynamische demping net wat sportiever afgestemd en krijg je 22 in plaats van de standaard 21-inch wielen. In beide gevallen is de topsnelheid 210 km/h.

Als je daar ver genoeg bij uit de buurt blijft, moet een actieradius van 610 km (560 km voor de snellere versie) mogelijk zijn met het 111 kWh (107 effectief) accupakket. Laden daarvan gaat AC met 11 kW (van 0 naar 100 procent in 11 uur) en DC met maximaal 250 kW (van 10 naar 80 procent in een halfuur) en vehicle to grid behoort tot de mogelijkheden. De mate van regeneratief remmen bij gas los is naar eigen smaak in te stellen tot standje one pedal drive.

Wanneer

Enthousiast geworden? Dan volgt nu de cursus geduld oefenen voor gevorderden, want we moeten nog een jaar wachten tot de Polestar 3 daadwerkelijk de weg op komt. Des te opmerkelijker is dat we desondanks de prijs al weten. Het eerste jaar komt de Polestar 3 standaard met Pilot Pack en Plus Pack (later opties). Dan kost hij €89.900 en voor dat geld heb je onder meer 360 graden view, een berg ADAS, elektrisch bedienbare achterklep, elektrische stoelbediening en -verwarming voor en drie jaar internet. De Performance Pack kost €6.600 extra.

De productie van de Polestar 3 start medio volgend jaar in Chengdu, China en een paar maanden later ook in het Amerikaanse Ridgeville, South Carolina.

Op het moment van verschijnen van dit artikel zijn we in Kopenhagen een video van de Polestar 3 aan het maken. Die verschijnt een dezer dagen op deze site.