Dít is de Volkswagen ID. Space Vizzion!

Volkswagen pompt er in hoog tempo studiemodellen uit die als voorbode dienen van toekomstige ID-modellen. De Los Angeles Auto Show is vandaag het podium waarop Wolfsburg de ID. Space Vizzion aan de wereld voorstelt.

De Volkswagen ID.3 die volgend jaar op de markt komt geldt als eerste productiemodel dat onder VW's ID.-label valt. Deze noemer is bedacht om alle volledig nieuwe elektrische modellen - minus de e-Up - van het merk onder te scharen. De ID.3 krijgt volgend jaar gezelschap van de productieversie van cross-over ID. Crozz en in 2021 moet onder meer de grotere hoogpotige ID. Roomzz aan het gamma worden toegevoegd, maar er staat meer te gebeuren. In hetzelfde jaar lanceert Volkswagen in Europa én in de Verenigde Staten namelijk de productieversie van deze ID. Space Vizzion.

Deze ID. Space Vizzion is wat Volkswagen een combinatie noemt van een GT en een SUV. Een lage en meer gestrekte SUV dus, een concept dat wij liever gewoon omschrijven als een stationwagon. Hoewel de auto het 'Vizzion'-deel van zijn naam deelt met de ID. Vizzion Concept waarvan de productieversie in 2022 op de markt komt, heeft deze ID. Space Vizzion wat design betreft weinig met die showauto te maken. De stationachtige koets van deze ID. Space Vizzion omhult net als bij overige ID.-toekomstvisies het modulaire MEB-platform. De auto zelf is 4,96 meter lang en daarmee zo'n 20 centimeter korter dan die van de meer sedanachtige ID. Vizzion. De wielbasis bedraagt een indrukwekkende 2,97 meter. Volkswagen laat al weten dat de productieversie leverbaar wordt als vier- én als vijfzitter. De bagageruimte meet 586 liter. Gezien de lengte van de auto, de EV is 28 centimeter langer dan een Passat Variant die 650 liter opslokt, niet overmatig.

De keuzemogelijkheden hebben vooral betrekking op de aandrijflijn. Volgens Volkswagen is de auto dankzij een 279 pk en 550 Nm sterke elektromotor die op de achteras is geplaatst, in beginsel een achterwielaandrijver. Hoger in de pikorde komt een krachtigere sterke versie die dankzij een 102 pk elektromotor op de vooras een systeemvermogen van 340 pk heeft. Die sterkste versie sprint in 5,4 tellen naar 100 km/h. De topsnelheid is begrensd op 175 km/h. Wie een beetje netjes rijdt, moet uit het accupakket met een capaciteit van 77 kWh (82 kWh bruto) 590 WLTP-kilometers kunnen persen.

Het interieur van de ID. Space Vizzion oogt net als het exterieur vrij productierijp. Centraal op het dashboard staat een horizontaal geörienteerd 15,6-inch touchscreen dat bij het infotainmentsysteem hoort. Achter het stuur nemen we een klein digitaal instrumentarium waar waarop alleen de belangrijkste informatie wordt weergegeven. Overige zaken worden via een head-updisplay dat gebruikmaakt van 'augmented reality' aan de bestuurder overgebracht. Het semi-ronde stuurwiel is voorzien van aanraakgevoelige knoppen. Opvallend detail: met de rechter stengel aan de stuurkolom laat de auto zich in D, B, R en N zetten. De linker stengel wordt gebruikt om de ruitenwissers mee te bedienen. Bij de ID.3 worden de wissers gewoon met het rechter exemplaar bediend en bedien je de transmissie met een knop naast het instrumentarium.

Geen concept-car zonder een verzameling digitaal speelgoed en opvallende details. Het front van de ID. Space Vizzion heeft een bumper vol opvallend gevormde gaten. Door die openingen schijnt de verlichting waarmee de auto kan communiceren met de buitenwereld. Zaken als het Volkswagen-logo en diverse sierdelen zijn verlicht. In de zijkanten van de matrixkoplampen is de led-dagrijverlichting ondergebracht, al brandt de ledverlichting op de hoeken van de bumper eveneens. Ook zijn de richtingaanwijzers ondergebracht in deze ledgaten in de bumper. De verzonken handgrepen, die uitschuiven als de bestuurder in de buurt komt, zijn eveneens verlicht. Het interieur van de showauto is voornamelijk opgebouwd uit duurzame materialen, waaronder AppleSkin, kunstleer dat Volkswagen omschrijft als 'vegan leer'. Jawel. Ook lekker alternatief: in de bagageruimte hangen twee elektrische longboards.

In 2021 komt deze ID. Space Vizzion op de markt. Een jaar later volgen onder meer de ID. Buzz en de bestelversie daarvan, de ID. Buzz Cargo. Ook de reeds genoemde ID. Vizzion gaat dat jaar in productie.