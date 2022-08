Kia EV9: nieuwe grote elektrische SUV beter te zien

Even terugspoelen naar 2019, het jaar waarin zowel Kia als Hyundai een vooruitblik op een grote elektrische SUV presenteerde. Hyundai noemde zijn voorbode Seven, Kia plakte de naam Concept EV9 op zijn elektrische kolos. Hoewel de twee elektrische SUV's min of meer in hetzelfde segment gaan opereren, worden ze totaal niet gelijk aan elkaar. Kia gaf de Concept EV9 een opvallend hoekige carrosserie en voor de productieversie van die auto houdt het merk behoorlijk vast aan de lijnen van de showauto.

De Kia EV9 laat zich misschien wel het beste omschrijven als een Concept EV9 waar het merk de showglimmers van heeft verwijderd. Zo zien we een met al zijn hoekige vormen bonkig ogende SUV met ogenschijnlijk nog altijd extravagante verlichting aan voor- en achterzijde, maar wel met conventionele zijspiegels. Wel krijgt de Kia EV9 in de carrosserie verzonken handgrepen. Laat je overigens niet misleiden door de opvallende bulten op onder meer de motorkap, bij de achterste zijruiten en boven de wielkasten. Kia's testafdeling heeft zo te zien blokken piepschuim toegevoegd om de definitieve vormen van de auto enigszins te verdoezelen.

Dit testexemplaar van de Kia EV9 is op en in de buurt van de Nürburgring-Nordschleife gefotografeerd en dat wijst erop dat de elektrische SUV zich bepaald niet meer in de beginfase van ontwikkeling bevindt. De Kia EV9 wordt zo'n 4,90 tot 4,95 meter lang en krijgt minimaal drie meter tussen zijn voor- en achteras. Dat betekent dat hij zo'n tien centimeter groter wordt dan de Sorento, de grootste SUV die het merk in Europa aanbiedt. Puur wat formaat betreft moet de EV9 echter de in de Verenigde Staten geleverde en ruim vijf meter lange Telluride voor zich dulden. De EV9 biedt dankzij zijn afmetingen ongetwijfeld plaats aan maximaal zeven inzittenden, die verspreid over drie zitrijen in de stekker-SUV kunnen plaatsnemen.

Onder de Kia EV9 vind je straks een variant van het van de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 bekende E-GMP-platform. Reken op de komst van diverse motorversies. De Kia Concept EV9 moest op papier zo'n 480 kilometer kunnen afleggen op een volle lading. Een vergelijkbare actieradius verwachten we dan ook van ten minste één van de motorversies.

We verwachten de Kia EV9 omstreeks 2023 op de markt komt. Daarna volgen nog tal van andere elektrische modellen van het merk. In 2027 wil het merk 14 EV's in zijn internationale portfolio hebben. Dat zijn overigens niet alleen zogenoemde dedicated EV's, maar ook modellen die zowel met verbrandingsmotoren als met elektrische aandrijflijnen beschikbaar zijn. Denk aan de Niro.