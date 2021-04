Audi A6 e-tron Concept: elektrisch naast de A6

Audi pakt stevig uit op elektrisch vlak. De inkt van de brochure van de Q4 e-tron en Q4 e-tron is nog nauwelijks droog of het merk blikt al vooruit op een nieuwe reeks elektrische modellen. Vandaag op de digitale planken: de Audi A6 e-tron Concept, een concrete vooruitblik op een elektrische 'Sportback' van A6 en A7-formaat die op een volledig nieuw platform staat.

Highlights

Vooruitblik op elektrische Sportback in A6- en A7-segment

Stapje onder de sportievere E-tron GT

Geheel nieuw met Porsche ontwikkeld PPE-platform

Elektrische Q6 e-tron komt eerder, eind 2022

800v-technologie, meer dan 700 km actieradius

Achter- en vierwielaandrijving

Audi's splinternieuwe Q4 e-tron en zijn Sportback-broertje zijn, kort door de bocht, Audi's equivalenten van de Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq. Met die auto's delen de Q4's dan ook hun MEB-platform. Dat platform is voor relatief compacte EV's bestemd, maar Audi heeft op e-tron-vlak grotere ambities. Dat bewees het al met de Audi E-tron SUV en met de met sportief DNA volgepompte E-tron GT die net als de Porsche Taycan op Porsches J1-platform staat. Met deze Audi A6 e-tron Concept blikt Audi vooruit op een elektrische sedan in het segment van de A6. Die A6 e-tron Concept introduceert voor Audi direct nóg een nieuw modulair EV-platform: de PPE-basis.

Afmetingen en design

Meer over dat platform later. De A6 e-tron is namelijk wat plaatsing betreft al een interessante auto. De A6 e-tron Concept is 4,96 meter lang en daarmee schurkt hij gevaarlijk dicht tegen de 4,99 meter lange Audi E-tron GT aan. Dat is echter een veel sportiever georiënteerde EV. De A6 e-tron blikt zoals zijn naam al aangeeft vooruit op een elektrische Sportback die naast de A6 gevoerd zal worden en op termijn misschien wel ter vervanging dient van de A7 Sportback. Zijn lengte is vergelijkbaar met die 4,94 meter lange sedan.

De gelikt gelijnde A6 e-tron heeft een cW-waarde van 0,22 en is vanuit elke hoek als Audi te herkennen. De auto staat op enorm 22-inch lichtmetaal en is opvallend gladjes vormgegeven. Strakke vouwen en scherpe hoeken zijn er nauwelijks op te vinden. De A6 e-tron Concept heeft net als onder meer de E-tron GT een zwart masker op z'n snuit. Bij de A6 e-tron Concept is in het zwarte deel echter ook de verlichting ondergebracht. Hoewel het design van de A6 e-tron Concept volgens Audi voor meer dan negentig procent identiek is aan dat van de uiteindelijke productieversie, zitten er natuurlijk wel enkele typische conceptuele glimmertjes op. Zo krijgt de definitieve productieversie natuurlijk wel gewoon handgrepen en zullen de op stokjes geplaatste camera's die als zijspiegels fungeren - we kennen ze al van de E-tron SUV en diens Sportback-broer - waarschijnlijk niet standaard zijn.

Audi pakt de laatste tijd wat verlichting betreft al behoorlijk uit. Zo kreeg onder meer de gefacelifte Q5 diverse soorten lichtsignaturen, maar op de A6 e-tron gaat Audi een stapje verder. Het elektrische studiemodel heeft voor Digital Matrix Led-koplampen en achter een over de gehele breedte van de bips lopende lichtbalk met oled-techniek. Ze hebben onder meer instelbare lichtsignaturen en dat is zoals we bij de Q4 e-tron en Q4 e-tron Sportback al zagen meer dan slechts een conceptuele gimmick. Meer verlichtingspret komt in de vorm van twee led-projectoren die in de flanken zijn aangebracht. Ze zijn in staat je met een gezellige boodschap welkom te heten in de A6 e-tron Concept en zijn helemaal programmeerbaar. Ook moet je er bijvoorbeeld fietsers mee op kunnen attenderen dat een portier wordt geopend. Op alle vier de hoeken heeft de A6 e-tron tevens led-projectoren. Deze projecteren onder meer oranje pijlen op de grond om aan medeweggebruikers en omstanders duidelijk te maken dat je gaat afslaan. Tijdens het laden hoef je je overigens niet te vervelen. De matrix-ledkijkers van de A6 e-tron Concept kunnen zelfs films of videogames op een muur projecteren.

PPE: Premium Platform Electric

De Audi A6 e-tron Concept dient niet alleen als vooruitblik op een nieuw elektrisch model in het E-segment, maar introduceert ook een compleet nieuw modulair platform dat bestemd is voor grotere EV's dan auto's als de Q4's e-tron. Het PPE-platform is samen met Porsche ontwikkeld en is niet alleen geschikt voor 'lage' modellen zoals deze A6 e-tron-voorbode, maar ook voor SUV's. Het platform is geschikt voor modellen met één en twee elektromotoren en dat betekent dat er niet alleen auto's met achterwielaandrijving, maar ook met aandrijving op alle vier de wielen komen.

De A6 e-tron Concept heeft twee elektromotoren aan boord die samen goed zijn voor 476 pk en 800 Nm koppel. De met luchtvering en adaptieve dempers uitgeruste A6 e-tron Concept heeft een 100 kWh accupakket in zijn bodem waarmee de auto tot 700 kilometer ver moet kunnen komen. Verder sprint de auto al in minder dan vier tellen naar de 100 km/h. Natuurlijk krijgt de productieversie ook mildere aandrijflijnen. Audi geeft al aan dat ook de basisuitvoering in ieder geval rap genoeg is, die heeft in minder dan 7 seconden namelijk al de 100 km/h op de klok. Een RS-versie wordt al overwogen, zegt Audi ten overstaan van AutoWeek. Daarnaast komen er achterwielaangedreven versies die zelfs meer dan 700 kilometer ver moeten kunnen komen op een lading.

Het PPE-platform kan overweg met 800-volt laadstructuren en dat maakt hoge laadvermogens mogelijk. Het PPE-platform kan laadvermogens tot 270 kW aan en dat betekent dat je in zo'n 10 minuten genoeg energie bij kunt pompen voor 300 kilometer elektrische rijpret. Het accupakket van 100 kWh van de A6 e-tron is in minder dan 25 minuten van 5 tot 80 procent van zijn kunnen op te laden.

Niet de eerste

Hoewel de A6 e-tron Concept het PPE-platform introduceert, is de uiteindelijke productieversie van die auto niet de eerste Audi die van het platform gebruik gaat maken. Het platform debuteert eind 2022 namelijk onder een elektrische SUV waarvan AutoWeek al kan melden dat die Q6 e-tron gaat heten.

De komst van de A6 e-tron luidt volgens Audi overigens niet het eind in van de A6. De in 2018 gepresenteerde huidige generatie mag sowieso nog een aantal jaar mee en Audi geeft aan ook daarna plannen voor de A6 te hebben. De fabrikant uit Ingolstadt legt uit dat er nog genoeg markten zijn waar EV's door het ontbreken van een goede laadinfrastructuur nog nauwelijks voet aan de grond hebben gekregen. Ook die markten dienen van A6-achtigen te worden voorzien.