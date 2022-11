Enkele maanden nadat Opel medio vorig jaar het doek trok van de geheel nieuwe Astra, maakte het merk bekend dat er ook een volledig elektrische versie van zou komen. Die is er nu. Dit is de elektrische Opel Astra Electric. Wie de reguliere hatchback niet ruim genoeg vindt hoeft niet meteen uit te wijken naar een EV van een andere fabrikant. Er is namelijk ook een elektrische Opel Astra Electric Sports Tourer! De naam van de elektrische Astra is enigszins opmerkelijk, daar de elektrische versies van de Corsa en Mokka een '-e' achter hun modelnaam kregen.

De huidige generatie Opel Astra is een echt Stellantis-kind en dus deelt het model zijn techniek met een stel andere modellen uit die enorme familie, waaronder de DS 4 en de Peugeot 308. De elektrische hardware die Opel in de Astra Electric stopt, komt niet geheel verrassend dan ook sterk overeen met de techniek van de eerder dit jaar gepresenteerde elektrische Peugeot e-308.

Specificaties Opel Astra Electric

De elektrische Opel Astra Electric en Astra Electric Sports Tourer hebben een 54 kWh accu met een bruikbare capaciteit van 51 kWh. Daar komen de elektrische Astra's tot 416 kilometer ver mee. De actieradius van de Astra Electric is daarmee 16 kilometer groter dan het bereik van 400 kilometer dat Peugeot voor de e-308 communiceerde. De elektrische Astra's Electric hebben een 11 kW-boordlader. Aan een 100 kW-snellader is het accupakket in zo'n 30 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit vol te laden met stroom.

Net als in de e-308's worden ook in de elektrische Opel Astra Electric de voorwielen aangedreven door een 156 pk sterke elektromotor. Het maximum koppel bedraagt 270 Nm. Opvallend is de topsnelheid van de Astra Electric, die is voor een EV in een relatief conventioneel segment met 170 km/h niet bepaald laag.

Laden kost laadruimte

De bagageruimte van de elektrische Astra's is overigens wel kleiner dan die van de versies met benzine- of dieselmotoren. Zo slokt de Astra Sports Tourer met verbrandingsmotor namelijk 608 tot 1.634 liter op. De elektrische Astra Electric Sports Tourer lust met 516 liter al ruim 90 liter minder. Gooi je de achterbank plat, dan kan je in de Astra Electric Sports Tourer voor 1.553 liter aan spul meenemen. Dat is 81 minder.

Vooralsnog is de MG 5 Electric de enige elektrische stationwagen op de Europese markt die je daadwerkelijk kunt kopen. Volgend jaar is MG's 5 Electric met de komst van de elektrische Opel Astra, Peugeot 308 en de stationversies daarvan dus een stuk minder uniek.

Prijzen van de elektrische Opel Astra Electric hebben we nog niet. In het voorjaar van 2023 slaat Opel de orderboeken open.

Opel wordt elektrisch

De elektrische Astra is natuurlijk niet de eerste, maar ook zeker niet de laatste elektrische Opel. De Rocks-e is het kleinste lid van Opel's elektrische modellenreeks die verder uit de Corsa-e en Mokka-e bestaat. Daar komt nu dus de elektrische Astra Electric bij. Vanaf 2028 verkoopt Opel in Europa enkel nog elektrische auto's.