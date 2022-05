Hyundai Ioniq 7 en Kia EV9 - Vooruitblik op elektrische zevenzitters

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De gretigheid waarmee Kia en Hyundai zich ontwikkelen tot serieuze spelers op het gebied van elektrische auto’s doet denken aan de wijze waarop ze in de jaren 90 hun tanden in de Europese automarkt zetten. De eerste lichting dedicated EV’s van de Koreanen bevolkt in steeds grotere aantallen het Nederlandse wegennet, maar er zit nog veel meer in het vat. Dit zijn de Hyundai iOniq 7 en de Kia EV9. Twee grote elektrische suv's met zeven zitplaatsen.

Hyundai en Kia zetten behoorlijk vaart achter hun elektrificatie­strategie. Hyundai investeert tot en met 2030 bijna € 15 miljard in verdere elektrificatie van zijn line-up, en daaraan verbindt het keiharde doelen. Over een kleine acht jaar wil Hyundai goed zijn voor 7 procent van de wereldwijd nieuw verkochte elektrische auto’s. Vanaf 2030 moeten jaarlijks zelfs 1,87 miljoen elektrische Hyundai’s of modellen van luxemerk Genesis de fabriekspoorten verlaten. Dat zijn torenhoge ambities.

11 nieuwe EV's

Hyundai Motor Company haalt dergelijke doelstellingen uiteraard niet met het handjevol elektrische modellen dat het momenteel in het aanbod heeft. Maar tot en met 2030 introduceert Hyundai maar liefst elf nieuwe, volledig elektrische auto’s. Daarvan zijn er in ieder geval drie een sedan en zes een SUV of een cross-over.

Hoog tempo

Ook zustermerk Kia staat op het punt zijn elektrische gamma in hoog tempo uit te breiden. In 2027 wil Kia veertien elektrische auto’s in het aanbod hebben. Vanaf 2023 introduceert het elk jaar minstens twee nieuwe EV’s. Kia lanceert onder meer twee elektrische pick-ups, een elektrisch instapmodel én een reeks elektrische SUV’s. Hoewel Hyundai en Kia met elektrische auto’s blijven komen die eveneens met verbrandingsmotoren verkrijgbaar zijn - denk aan de Niro en de Kona - zijn de volledig als EV ontwikkelde modellen wellicht het interessantst. Hyundai schaart ze onder het Ioniq-label, Kia zet ze onder de EV-paraplu. Dit jaar nog maken we kennis met de Ioniq 6. Dat is een lange, lage elektrische auto die in 2024 een flinke elektrische SUV naast zich krijgt: de Ioniq 7. Ook Kia heeft een elektrische SUV in het vat zitten. Die krijgt waarschijnlijk de aanduiding EV9 en krijgt vermoedelijk eveneens interessante techniek aan boord.

Gebaseerd op concepts

Nieuwsgierig als wij zijn hebben we onze digitale kunstenaars gevraagd een impressie van de Hyundai Ioniq 7 en Kia EV9 te maken. Deze afbeeldingen zijn, onder enig voorbehoud, vrij realistisch. Op de beursvloer van de Los Angeles Auto Show parkeerden beide merken al conceptuele voorproefjes. Met de Ioniq 5 en EV6 bewezen Hyundai en Kia al dat zij excentriek design niet schuwen, hetgeen met de Seven Concept van Hyundai en de Kia Concept EV9 ook wordt bevestigd.

Terwijl de Hyundai Ioniq 5 is vormgegeven in jaren 80 retrostijl, kiest Hyundai met de Ioniq 7 voor een andere benadering. Die krijgt een hoge maar afgeronde neus, die fraai afsteekt tegen de strakke raampartij en de vouw op de flank. De Koreanen zijn meesters in het toepassen van opvallende, eigenwijze stijlelementen en daarop mag het designteam lekker losgaan. Je kunt in ieder geval rekenen op opvallende ‘pixelverlichting’ en over in ieder geval twee lagen uitgesmeerde verlichting.

Kia loopt eveneens al jaren over van zelfvertrouwen en durft het dan ook aan om zijn modellen extravagante verpakkingen te geven. Kia lijkt zelfs enigszins geïnspireerd te zijn geraakt door het retrodesign van de Ioniq 5. Het maakt van de EV9 een bonkige SUV, waarvan de hoekige vormen doen denken aan die van no-nonsense SUV’s als de Nissan Patrol en Mitsubishi Pajero van enkele decennia geleden. Die hoekigheid combineert Kia op bijzondere wijze met hightech snufjes van de huidige tijd met de koplampen als technologisch uithangbord.

Derde zitrij

De nieuwe elektrische SUV’s worden flinke jongens, maar ze vallen uiteraard niet in het Range Rover-segment. We mikken erop dat de Ioniq 7 en de EV9 grofweg 5 meter lang worden en dat ze een wielbasis krijgen van ruim 3 meter. Dat zou betekenen dat ze wat formaat betreft vergelijkbaar zijn met de Sorento en de Santa Fe, maar dankzij hun grotere wielbasis wel meer interieurruimte bieden. De aanwezigheid van een derde zitrij maakt beide SUV’s tot zevenzitters, al is het nog maar de vraag of je helemaal achterin als volwassene een redelijk lange trip fatsoenlijk kunt uitzitten.

Ruim 500 kilometer bereik

De actieradius belooft meer dan acceptabel te worden. De Hyundai Ioniq 7 en Kia EV9 tronen allebei op het modulaire E-GMP-platform, een speciaal voor elektrische auto’s ontwikkelde basis die het tweetal een bereik van ruim 500 kilometer moet opleveren. In een grote bodem kun je immers flink wat accu’s kwijt. Dankzij 800V-technologie en het hoge laadvermogen moet je de eenmaal leeggereden accu’s vrij rap kunnen volpompen met stroom. De Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6 hebben ons en menig ander al doen verlangen naar méér en het heeft er alle schijn van dat de Koreanen ons daarin niet zullen teleurstellen.