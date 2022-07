Nieuwe Honda CR-V onthuld, Europese hybride versie volgt

Honda heeft in de Verenigde Staten de volledig nieuwe zesde generatie CR-V gepresenteerd. Ook voor Nederland is die Amerikaanse CR-V interessant. De nieuwe Honda CR-V komt in 2023 immers ook naar Nederland en die auto zal vanbuiten slechts op detailniveau afwijken van de Amerikaanse variant.

De nieuwe Honda CR-V maakt bij zijn generatiewissel een aardige groeispurt. Honda's nieuwe SUV is namelijk 4,69 meter lang en dat maakt 'm zo'n 10 centimeter langer dan de uitgaande generatie. Ook de wielbasis neemt toe, al groeit de afstand tussen de voor- en achteras met 4 centimeter in mindere mate dan de totale lengte van de SUV. De wielbasis bedraagt nu 2,7 meter.

Afmetingen en design

Al die extra centimeters zijn voor de CR-V behoorlijk welkom. Volgend jaar haalt Honda namelijk ook de ZR-V naar Nederland, een SUV die 4,57 meter lang is en een wielbasis van 2,66 meter krijgt. Zou de CR-V niet zijn gegroeid, dan zou die ZR-V wat formaat betreft wel heel dicht op zijn grotere broer zitten. Met de plaatsing van de ZR-V tussen HR-V en CR-V blijft de pikorde in Honda's SUV-gamma zo dus gehandhaafd. Laat je overigens niet in de war brengen door de modelnamen die Honda op zijn SUV's plakt. Het model dat in Europa HR-V heet, is in de Verenigde Staten niet beschikbaar. De ZR-V die in 2023 naar Europa komt, draagt aan de andere kant van de grote plas modelnaam HR-V.

Het uiterlijk van de nieuwe Honda CR-V is voor de fervente bezoeker van AutoWeek.nl geen grote verrassing meer. AutoWeek publiceerde eerder al foto's van de nieuwe CR-V zoals de joint-venture GAC Honda die in China gaat verkopen. Honda geeft de nieuwe CR-V een relatief hoekige koets met aan de voorzijde platte, Civic-achtige koplampen, een vrij hoekige en een verder dan voorheen naar beneden doorlopende grille. De oplopende raamlijn blijft behouden en ook houdt Honda vast aan de achterlichten die onder de achterruit de klep induiken, maar die tevens naast de achterruit de hoogte in duiken.

Interieur

Wie bekend is met de interieurs van de HR-V, Civic en op stapel staande ZR-V komt in de CR-V weinig verrassends tegen. Dat is geen straf. Het dashboard oogt namelijk strak en opgeruimd en is vrijgesteld van al te veel optische tierelantijnen. Net als in zijn nog zeer jonge zustermodellen heeft de CR-V een optisch over de gehele breedte van het dashboard lopend ventilatierooster. Net als in de Civic zijn de verstelknopjes van die roosters rond. Centraal op het dashboard staat het infotainmentscherm, het knoppeneiland om de klimaatregeling mee te bedienen vinden we twee lagen eronder. Het infotainmentscherm is standaard 7-inch groot en heeft in duurdere uitvoeringen een diameter van 9 inch.

Vooralsnog zien we alleen een versie van het CR-V interieur met daarin een traditionele automaathendel. De Civic met hybride aandrijflijn heeft in Europa hier geen keuzeknuppel, maar druktoetsen om de transmissie mee aan te sturen. We mikken erop dat ook de CR-V met (plug-in) hybride aandrijflijn die naar Nederland komt een dergelijk bedieningsorgaan krijgt.

Hybride

Een hybride CR-V is overigens niet voorbehouden aan de Europese markt. Ook in de Verenigde Staten brengt Honda een hybride CR-V op de markt. Die hybride aandrijflijn bestaat uit 2.0 viercilinder en twee elektromotoren. Het systeemvermogen bedraagt 207 pk en 335 Nm. Daarmee is het de krachtigste aandrijflijn die Honda er in de CR-V hangt. De basismotorisering is een 193 pk en 243 Nm sterke geblazen 1.5 die aan een CVT-automaat is geknoopt. In Europa komt de CR-V zoals gezegd met een hybride aandrijflijn én met een plug-in hybride aandrijflijn op de markt. Technische specificaties van die machines volgen later als Honda de Europese versie van de CR-V aan het daglicht voorstelt.

Honda CR-V

Sinds de Nederlandse introductie van de eerste generatie CR-V heeft Honda er in ons land 12.816 exemplaren van verkocht. Honda's concurrent van auto's als de Toyota RAV4 ging in zijn eerste Nederlandse verkoopjaar (1998) 780 keer over de toonbank. In 2007 had de CR-V bij ons zijn beste jaar, toen verlieten 1.604 exemplaren de showrooms. In 2023 haalt Honda de CR-V naar Nederland. In de Verenigde Staten is deze CR-V voor Honda van onnoemelijk belang. In 2021 verkocht Honda er namelijk 361.271 exemplaren van. Hoewel het daarmee - als we de grote pick-ups niet meetellen - een van de populairste auto's van de Verenigde Staten is, moest de CR-V zijn grote concurrent Toyota RAV4 toch echt voor laten. Toyota verkocht in 2021 namelijk maar liefst 407.739 RAV4's in de Verenigde Staten.