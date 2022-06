Peugeot 408 is nieuwe fastback met 308-techniek

Peugeot is een model rijker: dit is de gloednieuwe 408. Een vrij hoge fastback met tal van 308-invloeden. De 408 deelt niet alleen uiterlijke kenmerken maar ook de nodige techniek met zijn conventioneler vormgegeven broer.

Highlights

Benzine en plug-in hybride

Altijd met automaat

32 cm langer dan 308 hatchback

Slechts 4 cm hoger dan 308

Begin 2023 op de markt

Op den duur ook als elektrische e-408

Het ene na het andere automerk bestormt de alsmaar groeiende SUV-markt met modellen waarbij de daklijn schuin afloopt. In enkele gevallen hangt men er de wat discutabele term 'Coupé-SUV' aan. Peugeot doet daar niet aan mee. De gloednieuwe Peugeot 408 is volgens de Fransen namelijk een fastback met een wat hoger koetswerk. Zo kan het ook. Je kunt de 408 ook niet echt als een SUV zien, anders had Peugeot 'm immers ook wel 4008 genoemd. De naam is alsnog misschien wat verwarrend, want Peugeot positioneert de 408 naar eigen zeggen tussen de 308 en 3008, niet zo zeer als een tussenstap tussen de 308 en 508. Toch kunnen we ons voorstellen dat er in eigen huis wel wat concurrentie ontstaat tussen de 408 en 508.

De afmetingen maken duidelijk dat de 408 wat andere proporties heeft dan je misschien op basis van de foto's zou denken. De 408 staat weliswaar op hetzelfde doorontwikkelde EMP2-platform als de 308, maar is met zijn 4,69 meter maar liefst 32 centimeter langer dan de 308 hatchback en 5 centimeter langer dan de 308 SW. In de hoogte valt het verschil wel mee: de 408 is slechts 4 centimeter hoger. De wielbasis is met net geen 2,79 meter is ook net even wat langer (6 centimeter) dan die van de 308 SW. Al met al geeft het de 408 een behoorlijk gestrekt voorkomen. Doet het je enigszins denken aan de Citroën C5 X? Die heeft weliswaar dezelfde wielbasis, maar is in zijn geheel wel 12 cm langer.

Het fastback-achtige voorkomen zit hem er vooral in dat de ruitpartij aan de zijkant visueel een flink eind naar achteren door loopt. De 408 heeft bovendien een behoorlijk vlak liggende achterruit die uitloopt in een in de klep geïntegreerde achterspoiler. Dankzij de met een zwart vlak aan elkaar verbonden 308-achterlichten ziet het er recht van achteren al aardig bekend uit. Wel heeft de Peugeot 408 al met al een wat drukker koetswerk dan de 308, met meer vouwen en scherpe hoeken. De Peugeot 408 wordt leverbaar in zes kleuren, waaronder het hier afgebeelde nieuwe 'Obsession Blue', maar ook een nieuwe grijstint die Titanium Grey heet. Er komen 17- tot 20-inch wielen naar de 408, waarvan de 20-inch exemplaren op deze foto's in ieder geval een geheel nieuw en zeer opvallend ontwerp hebben.

Interieur

Het is in de Peugeot 408 een feest van herkenning als je de 308 al eens vanbinnen hebt gezien. De 408 heeft namelijk hetzelfde dashboard. Ook hier tref je dus de nieuwste ‘i-Cockpit’, met het kleine stuurwiel en een 10-inch infotainmentscherm dat iets naar de bestuurder toegedraaid staat. De opstarttijd van het systeem is verkort en je kunt er - net als in de 308 - twee telefoons tegelijk aan koppelen. Bijladen kan ook volop, dankzij vier usb-c-aansluitingen. Onder het centrale scherm tref je aanraakgevoelige snelkoppelingen om in één tik in het juiste menu te komen. Fysieke knoppen zijn er ook nog, die vind je weer een verdieping lager. Wie helemaal niet met de handen in de weer wil, kan door ‘Oké Peugeot’ te zeggen de auto opdrachten geven. In de middenconsole tref je standaard de van tal van andere Stellantis-auto's bekende keuzeknop voor de rijrichting. De Peugeot 408 wordt namelijk niet leverbaar met een handgeschakelde versnellingsbak.

Achter in de Peugeot 408 is het behoorlijk ruim, dat is grotendeels te danken aan de langere wielbasis. Natuurlijk boet je met de schuin aflopende daklijn in de hoogte wel wat ruimte in, maar de 'afdaling' wordt pas vrij ver naar achteren ingezet. Qua hoofdruimte zal je waarschijnlijk niet snel iets te klagen hebben en ook de bagageruimte is prima voor elkaar. In de versies met verbrandingsmotor kun je normaal gesproken maximaal 536 liter kwijt en 1.611 liter als je de achterbank platlegt. De plug-in hybride 408 is met zijn 471 tot 1.545 liter zo’n 65 liter krapper.

Benzine en plug-in

De Peugeot 408 krijgt enkele onder meer van de 308 bekende aandrijflijnen. Zo kun je hem om te beginnen met de 130 pk sterke 1.2 PureTech driecilinder-benzinemotor bestellen. Wie liever deels elektrisch onderweg gaat, kan kiezen voor de twee plug-in hybride varianten. Net als bij de 308 zorgt daarbij een geblazen 1.6 viercilinder voor de benzine-aandrijving, in combinatie met een elektromotor. Die elektromotor is in alle gevallen 110 pk sterk, maar bij de Hybrid 180 levert de 1.6 een vermogen van 150 pk voor een systeemvermogen van 180 pk. Bij de Hybrid 225 is de 1.6 180 pk sterk en bedraagt het systeemvermogen, zoals de naam al zegt, 225 pk.

De elektromotor put zijn stroom uit een accu met een capaciteit van 12,4 kWh. De elektrische actieradius wordt nog bepaald, maar die zal waarschijnlijk tegen de 60 kilometer liggen. Een 3,7 kW 1-fase boordlader is standaard, een 7,4 kW 1-faselader is optioneel. Met die laatste verkort je de oplaadtijd van zo'n 3 uur en 50 minuten naar 1 uur en 55 minuten.

Elektrische e-408

Wil je dieselen? Dan moet je de 408 aan je voorbij laten gaan, want hij krijgt geen zelfontbrander. Ook als je een handbak wilt ben je zoals gezegd bij de 408 aan het verkeerde adres. Hij krijgt namelijk in alle gevallen de achttraps automaat. Althans, vooralsnog. Er komt namelijk enkele maanden na de marktintroductie (begin 2023) ook nog een volledig elektrische Peugeot 408, die vanzelfsprekend e-408 heet. Het is nog altijd sterk de vraag op wat voor specificaties we mogen rekenen bij de elektrische versies van Stellantis' compacte middenklassers. Waarschijnlijk horen we daarover nog dit jaar meer.

Veiligheid en assistentie

De Peugeot 408 krijgt standaard zes camera's en negen radars om zijn omgeving in de gaten te houden en je tijdig te waarschuwen of in te grijpen als het mis dreigt te gaan. Er komen diverse rijhulp- en veiligheidssystemen naar de 408. Zo is er Night Vision, Long Range Blind Spot Monitoring, dat tot op 75 meter afstand werkt, maar ook Autonome Emergency Braking, Lane Correction, Rear Traffic Alert en verkeersbordherkenning. Adaptieve cruise control met Stop & Go-functie is ook van de partij. Optioneel kun je rijhulpsysteem Lane Change Assist krijgen, waarmee de 408 op snelheden tussen 70 km/h en 180 km/h zelfstandig kan inhalen en terugkeren naar de oorspronkelijke rijstrook.

Zoals gezegd komt de Peugeot 408 in 2023 op de markt. Waarschijnlijk al in januari in Nederland. De elektrische e-408 volgt dan enkele maanden later. Prijzen zijn er nog niet.