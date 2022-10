Mini Aceman voor het eerst in het openbaar

Afgelopen zomer presenteerde Mini een belangrijk studiemodel: de Mini Aceman Concept. Een behoorlijk productierijp ogende conceptcar die vooruitblikt op een nieuwe volledig elektrische compacte cross-over van het merk. De Mini Aceman wordt niet alleen een nieuwe toevoeging aan het modellengamma, maar vervangt zeer waarschijnlijk ook de vijfdeurs Mini. Dat doet hij zoals gezegd met een elektrische aandrijflijn en daarmee wordt het het eerste model van Mini dat enkel elektrisch leverbaar wordt. De Mini Electric is immers niet veel meer dan een elektrische driedeurs Mini.

Dat is niet het enige nieuws dat de Aceman brengt, want ook enkele ontwerpdetails zijn nieuw voor Mini. Zo heeft de Mini Aceman Concept een achthoekige 'grille' die bovendien natuurlijk niet meer een conventionele grille is, maar een paneel. Ook de vorm van de koplampen is nieuw voor Mini en in het interieur gaat het er een stuk minimalistischer aan toe dan we gewend zijn.

Nu duikt voor het eerst de productieversie van de Mini Aceman op en blijkt direct hoe productierijp het studiemodel werkelijk was. Op het eerste gezicht zijn, ondanks de camouflage, eigenlijk amper noemenswaardige verschillen te zien. Onze illustrator, die de Mini Aceman al eens voorstelde, zit zo te zien dus behoorlijk dicht bij het echte werk. Het gespotte exemplaar heeft alleen wel wielen met een wat conventionelere design, maar dat mag geen verrassing heten.

Zoals gezegd wordt de Mini Aceman volledig elektrisch en we zetten erop in dat-ie qua aandrijving profiteert van hardware die in de elektrische versie van de nieuwe Mini Countryman zit. Die kijkt op zijn beurt weer in de keuken bij de BMW iX1. De iX1 heeft twee samen 313 pk sterke elektromotoren, een 64,7 kWh groot accupakket en vierwielaandrijving. De kans is groot dat er van de Mini Aceman echter ook een enkel voor- of achterwielaangedreven versie komt met wat minder vermogen. Vanwege zijn formaat is het ook nog even de vraag of de Mini Aceman een accupakket met zo'n capaciteit kan huisvesten. Reken hoe dan ook voorzichtig op een rijbereik van minstens 400 km. In 2023 verwachten we de onthulling van de Mini Aceman.