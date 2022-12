De belangrijkste nieuwe auto's van 2022

Autoland is volop in beweging en dus schreven we AutoWeek.nl dit jaar weer tot de nok toe vol met interessante nieuwsartikelen. In lang niet alle ruim 4.200 nieuwsberichten stond een belangrijk model centraal, maar in 2022 vuurden autofabrikanten zonder overdrijven een lawine aan nieuwkomers op ons af. Een greep uit de grote knallers van het afgelopen jaar!

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo trok in februari het doek van zijn eerste nieuwe model sinds de in 2016 gepresenteerde Stelvio: de Tonale. Dat is een concurrent van de BMW X1 en heeft typisch Alfa-design, met agressieve snuit en de kenmerkende Scudetto. Hij is er ook als 280 pk sterke plug-in hybride. Het is opvallend dat de Tonale niet op een Stellantis-platform staat.

BMW-festijn: 7-serie, i7, M3 Touring, XM, X1, iX1

BMW kon zich dit jaar niet inhouden. Het merk introduceerde de splinternieuwe 7-serie hand in hand met het i7 gedoopte elektrische equivalent ervan . Daarnaast kwamen de Duitsers voor het eerst met een M3 Touring. En wat te denken van de extravagante XM – een monsterlijke plug-in hybride SUV – en de splinternieuwe X1 waavan óók een elektrische versie bestaat?

Ferrari Purosangue

In navolging van merken als Lamborghini en Aston Martin gaat ook Ferrari aan de SUV, maar op geheel eigen wijze. De Ferrari Purosangue is een dynamisch gelijnde hoogpotige met een machtige V12 die 725 pk opwekt. Geëlektrificeerd? Vergeet het maar!

Ford Mustang

Door de populariteit van de elektrische Mustang Mach-E zou je bijna vergeten dat Ford nog een échte Mustang verkoopt. Je weet wel, die pony car met 5.0 V8. Daarvan is nu een geheel nieuwe verschenen, met zeer herkenbaar design en hij komt gewoon naar Nederland. Met achtcilinder!

Honda Civic

Wie Honda zegt, zegt Civic. Dit jaar introduceerde Honda de nieuwe elfde generatie van het model en die Civic oogt veel rustiger dan zijn met wilde hoeken en vouwen gelardeerde voorganger. Hij is er als hybride e:HEV én als machtige Type R met 329 pk.

Hyundai Ioniq 6

De Hyundai Ioniq 5 krijgt de handen stevig op elkaar en dus waren de verwachtingen voor de Ioniq 6 hooggespannen. De auto die Elon Musk mogelijk angstzweet bezorgt, oogt uiterst extravagant en komt net als de Ioniq 5 met diverse elektrische aandrijflijnen op de markt. Hij is opvallend genoeg goedkoper dan de Ioniq 5 waar hij als het gaat om de typeaanduiding een stapje boven staat.

Jeep Avenger

Ferrari aan de SUV, Jeep aan de compacte elektrische cross-over. Dit is de Jeep Avenger, een technisch broertje van Stellantis-producten als de Peugeot e-2008 en Citroën ë-C4 met geheel eigen design. Zijn actieradius bedraagt maximaal 400 kilometer.

Lexus RZ en RX

Lexus kwam dit jaar met twee nieuwe SUV’s met elk heel eigen dna: de RX en de RZ. De nieuwe vijfde generatie RX is de eerste met plug-in hybride aandrijflijnen en de RZ is Lexus’ eerste in de basis als zodanig ontwikkelde elektrische SUV. Een grote broer dus voor de UX 300e!

Mazda CX-60

Dit is de Mazda CX-60, de eerste van een nieuwe reeks Mazda’s op een achterwielaangedreven platform. Hij krijgt zes-in-lijn benzine- en dieselmotoren én is de eerste plug-in hybride Mazda in Europa. De Japanner is een regelrechte concurrent van de BMW X3.

Mercedes' sterrenregen

Net als BMW kwam ook landgenoot Mercedes-Benz met bergen nieuws. Van de GLC tot de SL en van de AMG One tot maar liefst twee elektrische SUV’s: de EQE SUV en EQS SUV. Stilzitten kunnen ze in Stuttgart niet. Trouwens, hebben we de Mercedes-AMG C 63 S E Performance al genoemd? De 680 sterke top-AMG-versie van de C-klasse met een plug-in hybride aandrijflijn en een viercilinder? Nee? Nu wel!

MG 4 Electric

De MG 4 Electric is de auto waarvan een zekere autofabrikant in Wolfsburg wakker ligt. De elektrische hatchback van ID3-formaat biedt vergelijkbare prestaties voor een ruim €7.000 lagere vanafprijs!

Opel Astra Electric en Peugeot e-308

Opel en Peugeot introduceerden elektrische versies van de Astra en 308. De Astra Electric en e-308 komen zo’n 400 kilometer ver op een lading en zijn niet alleen op te laden, maar ook vol te laden. Van beide modellen verschijnen stationwagons.

Peugeot 408 en Citroën ë-C4 X

Lijken auto’s tegenwoordig te veel op elkaar? Vergeet het maar. Dit zijn de Peugeot 408 en de Citroën ë-C4 X. Die eerste valt met zijn concept precies tussen de 308 en 3008, maar de ë-C4 X is nóg tegendraadser. Het is in feite een altijd elektrisch aangedreven ë-C4-sedan-zonder-X.

Polestar 3

Polestar had al de elektrische 2 en daar komt deze 3 nu boven. De Polestar 3 is een grote elektrische SUV met 489 of 517 pk en heeft een meer eigen gezicht dan de succesvolle 2.

Toyota Prius

De grootste verrassing van het jaar was misschien wel de nieuwe Toyota Prius. Hij kwam niet alleen onverwacht, maar oogt bovendien opvallend strak! Weg zijn de drukke designgeintjes van het uitgaande model. Hij komt alleen als 223 pk Plug-in Hybride waarmee je maximaal 69 kilometer elektrisch kunt afleggen.

Volvo EX90

Dit is de Volvo EX90, de volledig elektrische SUV die de XC90 moet doen vergeten. Het technische broertje van de Polestar 3 heeft een actieradius van maximaal 600 km en zou de veiligste Volvo ooit zijn.

Volkswagen ID Buzz

Volkswagen liet al sinds 2001 vooruitblikken op een nieuw retro-achtig ‘Volkswagenbusje’ zien en nu is die er dan écht. Hij heet ID Buzz, is helemaal elektrisch en komt niet alleen als personenauto, maar ook als bedrijfswagen. Hij is opvallend speels voor het vaak zo nuchtere Volkswagen.

China plugt in

Zelden maakten we in één jaar kennis met zo veel nieuwe Chinese EV’s. Aiways kwam met de U6, Hongqi haalt de E-HS9 naar Nederland, Nio komt met de ET5, ET7 en EL7 en via Louwman komen de BYD Han, Tang en Atto 3 naar ons land. Houd jij het overzicht nog? Dat wordt vast lastig, want ook Ora en Wey scharen zich onder de nieuwkomers!

Stampvol

Was dat alles? Welnee! Zo kwam Renault met Kadjar-opvolger Austral, Nissan met de nieuwe X-Trail en introduceerde Rolls-Royce met de Spectre een volledig elektrische coupé. Ook Lotus omarmde de EV en heeft met de Eletre een forse elektrische SUV. Meer EV-geweld kwam niet alleen van Smart dat met de #1 zijn grootste én krachtigste auto ooit presenteerde, maar tevens van het Vietnamese VinFast dat een ware lawine van EV’s op ons afvuurde. Op naar 2023!