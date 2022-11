Citroën ë-C4 X of ë-C4: wat krijg je en wat kies je?

Met de C4 X laat Citroën zich weer van een ouderwets eigenwijze kant zien. De Citroën C4 X is een zustermodel van de C4 en hoewel zijn X-toevoeging wellicht anders doet vermoeden is het iets heel anders dan een ruigere cross-versie van de C4. De Citroën C4 is van nature immers al een cross-over. Nee, de C4 X heeft een heel andere vorm dan de C4. Waar de Citroën C4 een cross-over met een relatief sterk aflopende daklijn en een hatchbackklep is, is de Citroën C4 X een cross-over met... een sedankont. Tijd om ze eens naast elkaar te parkeren.

Vorm

Tot grofweg de B-stijl is de Citroën C4 X nagenoeg gelijk aan de C4, maar daarachter is alles anders. De daklijn van de nieuwe C4 X loopt namelijk een stuk verder door naar achteren alvorens hij overloopt in de achterruit. In tegenstelling tot de C4 heeft de C4 X geen vijfde deur, maar een echte sedankont met daarin een vrij korte klep die los van de achterruit opent. Dat maakt de Citroën C4 X tot een soort sedan-cross-over, een auto waarvan het concept ons enigszins doet denken aan dat van de Volvo S60 Cross Country van weleer en de in Nederland nooit geleverde Dacia Logan Stepway. Dat de Citroën C4 X en C4 broertjes van elkaar zijn, blijkt verder overal uit. Ze delen naast uiterlijkheden namelijk ook hun technische basis met elkaar. Hoewel de sedanbilpartij de C4 X maar liefst 24 centimeter langer maakt dan de C4 X, delen de twee auto's de bekende CMP-basis die je onder tal van Stellantis-producten vindt met elkaar. De wielbasis van zowel de Citroën C4 X als C4 bedraagt 2,67 meter.

Ruimte

Achter zijn sedanklep van de Citroën C4 X houdt zich een riante bagageruimte schuil. De C4 X slikt maar liefst 510 liter, aanzienlijk meer dan de C4 die het tot 380 liter schopt. Gooi je de achterbank van de Citroën C4 X plat, dan kun je maar liefst 1.360 liter aan spul kwijt. Ook met neergeklapte achterbank blijft de C4 achter bij zijn X-broertje. Die houdt het namelijk bij 1.250 liter voor gezien. Belangrijk verschil is echter dat de bagageruimte van de C4 door de grotere klep beter toegankelijk is én dat je in die cross-over ook nog eens grotere objecten kwijt kunt die niet door de relatief kleine laadopening van de C4 X passen.

Motoren

Dat de C4 en C4 X tot dezelfde modelfamilie horen blijkt ook uit de motoren die in de auto's leverbaar zijn. Beide modellen kennen de bekende 1.2 Puretech-benzinemotoren en de 1.5 BlueHDi-diesels. Maar niet in Nederland! Terwijl de Citroën C4 in Nederland met verbrandingsmotoren of als elektrische ë-C4 is te krijgen, levert Citroën de C4 X alleen als elektrische ë-C4. Voor een Citroën C4 X met benzine- of dieselmachines moet je dus uitwijken naar de importmarkt.

De elektrische aandrijflijnen van de twee elektrische C4-smaken zijn gelijk aan elkaar. Zowel de Citroën ë-C4 als de ë-C4 X heeft een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor op de vooras die zijn levenslust uit een 50 kWh accu put. Die hardware levert de ë-C4 een actieradius op van 357 kilometer.

Prestaties

De ë-C4 X komt dankzij zijn meer aerodynamische vorm verder op een volle lading, maar het verschil is met 3 kilometer verwaarloosbaar. Ook wat laadtijden en laadvermogen betreft zijn de twee Franse EV's gelijk aan elkaar. Snelladen kan tot 100 kW en daarmee is een leeg accupakket in 30 minuten tot 80 procent vol te laden. Ook wat sprinttijden betreft ontlopen de ë-C4 en ë-C4 X elkaar nauwelijks. In de eerste zoem je in 9,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De ë-C4 X legt dezelfde sprint in 9,5 seconden af. Beide auto's hebben een topsnelheid van 150 km/h. Met een wagengewicht van 1.559 kilo is de ë-C4 X nog geen 25 kilo zwaarder dan de ë-C4. Niet gek voor bijna 25 centimeter meer auto. Ook voor het maximum trekgewicht hoef je de ene elektrische Citroën niet voor de ander te laten staan, trekken mogen ze namelijk beide niet.

Prijzen en uitrusting

Zo dicht als de twee C4-varianten wat techniek betreft op elkaar zitten, zo dicht zitten ook de prijzen van de twee EV's op elkaar. De elektrische Citroën ë-C4 heeft in Nederland een vanafprijs van €40.240, de elektrische ë-C4 X is met €40.840 slecht €600 duurder. Daar krijg je dus niet alleen meer plaatwerk, maar ook meer bagageruimte voor terug. Ook de uitvoeringen van de twee C4's zijn gelijk aan elkaar. Zo levert Citroën beide modellen als Fee, als Feel Pack en als Shine.

De uitrusting van die uitvoeringen verschilt vrijwel niet per model. De Feel-versies zijn volledig identiek aan elkaar, maar bij de Feel Pack vinden we een klein verschil. Zo heeft de ë-C4 Feel Pack een achteruitrijcamera met Top Rear Vision dat een 180-graden beeld van achter de auto vrijgeeft. De ë-C4 X Feel Pack heeft ook een achteruitrijcamera, maar zonder Top Rear Vision. Top Rear Vision is bij de ë-C4 X wél standaard op de Shine. Verder is de lakkleur Iceland Blue voorbehouden aan de ë-C4, de gratis kleuren Polar White, Platinum Grey, Perla Nera Black en Steel Grey zijn verder gelijk.

Kiezen

De vraag der vragen: als je voor één van de twee moést gaan, welke wordt het dan? Kun je het eigenwijze design van de Citroën ë-C4 X wel hebben en spreekt zijn grotere bagageruimte je wel aan, of ga je liever voor de elektrische ë-C4 vanwege zijn voorkomen of vanwege zijn beter toegankelijke bagageruimte?