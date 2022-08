Chinese merken Wey en Ora dit najaar naar Europa

Great Wall Motor gaat samenwerken met de dealerorganisatie Emil Frey voor de Europese distributie van de merken Wey en Ora. Dat meldt Automotive News. Dit najaar moet de verkoop van de Ora Funky Cat van start gaan in Duitsland, later volgt de Wey Coffee 01. Duitsland wordt het eerste Europese land waar Wey en Ora leverbaar zijn, maar naar verwachting zeker niet het laatste.

De samenwerking met Emil Frey is zeker niet zonder reden gekozen door de Chinezen, waarvan de Europese ambities niet bepaald nieuw zijn. Emil Frey is namelijk de grootste dealerorganisatie van Europa. Ook in Nederland is het van oorsprong Zwitserse bedrijf behoorlijk groot. Dealerbedrijven Nefkens (Peugeot/DS/Citroën/Opel), Visser (Peugeot), Ekris (BMW/Mini), Pouw (Volkswagen/Audi/Seat/Skoda), De Bois (Honda), Emerpark (Citroën/DS), Terwolde (Renault/Dacia) en Hyundai Wittenberg vallen namelijk allemaal onder de paraplu van Emil Frey. Great Wall Motor gaat in het vierde kwartaal van dit jaar eerst de Duitse markt op met Wey en Ora, maar een uitbreiding naar de rest van Europa ligt met dit dealernetwerk natuurlijk voor de hand. Daar worden momenteel 'intensieve gesprekken' over gevoerd.

Het eerste model dat Great Wall Motor gaat aanbieden in Duitsland is de Ora Funky Cat, die we eerder kenden als 02 Cat. Dat is een 4,24 meter lange elektrische hatchback met een behoorlijk opvallend uiterlijk. Aan de voorkant komt dat met name door de ronde koplampen en afgeronde lijnen, aan de achterkant valt vooral het achterlicht op. Dat lijkt op het eerste gezicht namelijk te ontbreken, maar is als een lichtbalk onder de achterruit verwerkt. De Funky Cat heeft een 171 pk en 250 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Het model wordt naar verwachting leverbaar met een accucapaciteit van 48 kWh of 63 kWh, goed voor een actieradius van 300 of 400 WLTP-kilometers. Dat is niet verkeerd voor zijn formaat.

Na Ora komt ook Wey naar Duitsland, al is nog niet bekend wanneer de verkoop van het premiummerk van Great Wall van start gaat. Het eerste model van Wey dat naar de Europese markt komt is de Coffee 01, een plug-in hybride SUV die qua formaat vergelijkbaar is met onder meer de Mercedes-Benz GLE en BMW X5. De Coffee 01 krijgt naar verwachting een systeemvermogen van 476 pk en 850 Nm, een accupakket met een capaciteit van 41,8 kWh moet zorgen voor een niet misselijke elektrische actieradius van 150 kilometer.

Naar Nederland?

De bovenstaande specificaties zijn indicatief, want de definitieve Europese specificaties van beide modellen zijn, net als de prijzen, nog niet bekend. Ook is het nog onduidelijk of Wey en Ora naar Nederland komen, al zou dat met het uitgebreide dealernetwerk van Emil Frey wel een logische stap zijn. Emil Frey werkt in Nederland overigens samen met nog een ander Chinees merk: XPeng. Vooralsnog loopt de Europese marktintroductie van dat merk echter nog enigszins stroef.