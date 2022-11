Aiways U6: nieuwe elektrische SUV vanaf net geen €49.000

Tot op heden was de in 2019 gelanceerde U5 de enige auto van het Chinese Aiways. Dat is niet langer het geval. In oktober stelde Aiways eindelijk de voor de Europese markt bestemde U6 voor. De Aiways U6 is net als de U5 een elektrisch aangedreven SUV, maar heeft een sterker aflopende daklijn. De Aiways U6 kost in Nederland minimaal €48.950.

Voor die net geen 49 mille krijg je een 4,81 meter lange elektrische SUV met een wielbasis van 2,8 meter. Hoewel die afmetingen gelijk zijn aan die van de U5 is hij wel zo'n dertien centimeter langer. De Aiways U6 heeft een 218 pk en 315 Nm sterke elektromotor en daarmee is hij 14 pk krachtiger dan de U5. Net als de U5 heeft de Aiways U6 een 63 kWh accupakket in zijn bodem, goed boor een WLTP-actieradius van 400 kilometer. Op dat vlak legt de U6 het af tegen de U5 die maximaal 415 kilometer aflegt op een vol accupakket. In iets minder dan 7 tellen zoemt de Aiways U6 naar de 100 km/h. De U5 heeft voor dezelfde sprint 7,8 seconden nodig.

Prijs Aiways U6

Vooralsnog is de Aiways U6 er alleen als Prime. De U5 kost in dezelfde uitvoering €44.850 en dat betekent dat de meerprijs van de U6 ten opzichte van een gelijk uitgevoerde U5 €4.100 bedraagt. De Aiways U5 is eveneens verkrijgbaar in een XCite geheten basisuitvoering die €40.950 kost. De standaarduitrusting van de Aiways U6 omvat onder meer een warmtepomp, een 3-faselader, een uitgebreid audiosysteem met tien luidsprekers en een glazen panoramadak. 20-inch lichtmetalen wielen, over twee zones gescheiden klimaatregeling, sfeerverlichting, lederen bekleding, parkeerpiepers voor en achter, een 360-graden-camera en adaptieve cruise control met stop&go-functie en een fileassistent zijn standaard, hetzelfde geldt voor onder meer verkeersbordherkenning, Rear Cross Traffic Alert en een inductielader.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Aiways U5 zijn er in ons land 440 exemplaren geleverd. In 2020 had het model zijn topjaar, toen werden 428 Aiways' U5 gekentekend. In 2021 werden slechts 11 exemplaren geleverd, dit jaar is er slechts één nieuwe U5 verkocht.