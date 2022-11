Nieuwe Toyota Prius: meer elektrisch dan ooit

Highlights Toyota Prius

Herkenbare vorm, gelikter ontwerp

Alleen als plug-in hybride naar Nederland

Plug-in Hybrid bijna twee keer zo sterk als uitgaande Prius Plug-in Hybrid

50 procent groter elektrisch bereik: tot zo'n 75 kilometer

Tweede kwartaal 2023 naar Nederland

De Prius mag inmiddels een van de iconische modellen van Toyota worden genoemd. Toen Toyota 25 jaar geleden de eerste generatie Prius in thuisland Japan op de markt bracht, had het merk daarmee de eerste in massa geproduceerde hybride in handen. Drie jaar later kwam de oer-Prius ook naar Nederland en dat zou zéker niet de laatste zijn. De herkenbare wigvorm die Toyota op de tweede generatie Prius introduceerde is daarna nooit meer verdwenen. De vierde generatie van Toyota's hybride of plug-in hybride zuinigheidswonder is nu zeven jaar oud en dus is het weer tijd voor een compleet nieuwe.

Design

Ondanks dat de nieuwe Toyota Prius zijn kenmerkende, sterke wigvorm behoudt is de volledig nieuwe generatie bijna niet meer als Prius te herkennen. Het is over en uit met het van elk ander model van Toyota afwijkende gezicht van de uitgaande Prius en Prius Plug-in Hybrid. De nieuwe is met zijn hammerhead-front namelijk direct te herkennen als lid van de nieuwe familie Toyota-modellen. Met zijn C-vormige verlichting aan de voorzijde sluit de nieuwe Toyota Prius designtechnisch zelfs aan bij zijn volledig elektrische bZ-broertjes: de bZ4X en de niet in Europa leverbare bZ3. Meer nog dan bij zijn voorgangers loopt de motorkap vloeiend over in de behoorlijk vlak liggende voorruit.

De sterk aflopende daklijn loopt geheel volgens Prius-traditie over in een vlak liggende achterruit die op zijn beurt eindigt in een recht aflopende bilpartij. Daarin geen zwierig gevormde achterlichten, maar een over de breedte van de achterklep lopende, strakke balk ledverlichting. Een kenmerkend Prius-detail dat vanachter de tekentafel met een vloeiende beweging in de prullenmand is geworpen, is het extra achterruitje in de achterklep. Da's een fikse breuk in de Prius-traditie, want de tweede, de derde en de uiterlijk sterk van elkaar afwijkende hybride en plug-in hybride versies van de uitgaande vierde generatie Prius hadden dit designkenmerk allemaal. Maar waar een designdetail sneuvelt komt er vaak een nieuwe voor in de plaats. Zodoende heeft Toyota de handgrepen van de achterportieren in de C-stijl verstopt. Dat Toyota inmiddels van mening is dat automoblisten best mogen weten dat ze achter een Prius rijden, blijkt wel uit de groot op de klep uitgeschreven modelnaam. De wielkasten - voorzien van zwarte randen voor een subtiel cross-effect - worden gevuld met tot 19 inch groot lichtmetaal.

Afmetingen en platform

De nieuwe Toyota Prius staat net als het model dat hij opvolgt op het GA-C-platform, al gaat het wel om een nieuwe generatie van dit platform. Behalve door de uitgaande Prius wordt dit ook gebruikt door auto's als de Corolla, C-HR en Lexus UX. Volgens Toyota is de nieuwe Prius weer een stapje stijver dan zijn voorganger en ligt het zwaartepunt weer lager.

Wie bij het zien van de foto's vermoedt dat de nieuwe Toyota Prius een maatje kleiner is dan het vorige model, kunnen we gelijk geven. De wielbasis is met 5 centimeter toegenomen, maar de nieuwe Prius in zijn geheel is 4,6 centimeter korter dan zijn voorganger. Daarnaast is Toyota's belangrijke nieuwkomer 5 centimeter lager dan de uitgaande versie. Korter en lager dus, maar de Prius is wel 2,2 centimeter breder geworden.

Alleen als plug-in hybride

De Prius die je nu nog bij de Toyota-dealers vindt, staat er ongetwijfeld in twee verschijningsvormen. Hij is er immers als hybride en als uiterlijk sterk afwijkende Plug-in Hybrid. Hoewel er van de nieuwe Toyota Prius elders in de wereld ook een reguliere hybride versie bestaat, komt hij ditmaal alleen als Plug-in Hybrid naar Europa. Uitgebreide technische specificaties deelt Toyota nog niet, maar de cijfers die het wél van de aandrijflijn vrijgeeft, zijn veelbelovend.

Toyota heeft voor de Prius Plug-in Hybrid namelijk een volledig nieuwe plug-in hybride aandrijflijn ontwikkeld. Die heeft geen 99 pk sterke 1.8 meer, maar een 2,0 liter grote viercilinder benzinemotor die het tot 148 pk schopt. Ook de elektromotor is een stuk krachtiger. Het exemplaar in de nieuwe Prius Plug-in Hybrid levert namelijk 160 pk in plaats van 92 pk. Het systeemvermogen van Toyota's nieuwste plug-in hybride bedraagt een bepaald niet kinderachtige 223 pk. Dat lees je goed, de nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid is bijna twee keer zo sterk als zijn voorganger (122 pk).

Tot 75 kilometer elektrisch

Bij een plug-in hybride is weinig zo relevant als de elektrische actieradius. Een elektrisch WLTP-bereik geeft Toyota nog niet, wél meldt het dat de elektrische actieradius van de nieuwe Prius Plug-in Hybrid 50 procent groter is dan die van het uitgaande model. Die uitgaande Prius Plug-in Hybrid kan tot zo'n 50 kilometer elektrisch rijden, wat betekent dat je met deze nieuwe Prius Plug-in Hybrid zo'n 75 kilometer ver komt op enkel elektrokracht.

Dat grotere elektrische bereik put de nieuwe stekker-Prius uit een grotere batterij. De capaciteit daarvan is met 13,6 kWh ruim anderhalf keer zo groot als die van de vorige Prius Plug-in. Doordat de cellen van de nieuwe batterij een hogere energiedichtheid hebben, heeft Toyota het hele accupakket onder de achterbank een plek kunnen geven. Bij de uitgaande Prius Plug-in Hybrid ligt het pakket onder de laadvloer van de bagageruimte, met een kleinere laadruimte als nadelig gevolg. Dat probleem is dus uit de wereld. Wie het wenst, kan ook de nieuwe Prius weer uitrusten met zonnecellen op het dak.

Interieur

Ook in het interieur van de Prius laat Toyota een herkenbaar Prius-element verdwijnen. Sinds de eerste generatie Prius plaatst Toyota de klokkenwinkel en later het digitale instrumentarium centraal in het dashboard. In de nieuwe Prius vinden we, net als in de elektrische Toyota bZ4X, achter het stuur een 7-inch digitaal instrumentarium dat is ondergebracht in een kokerachtig geheel. Centraal op het dashboard staat ook in de nieuwe Prius een scherm, al behoort dit toe aan het infotainmentsysteem. Het scherm is beduidend groter dan dat in de uitgaande modellen.

Waar veel nieuwe modellen een ronde draaiknop hebben om de transmissie mee te bedienen, behoudt de nieuwe Toyota Prius zijn pookje. Wel steekt dit in de nieuwe Prius niet horizontaal uit de middenconsole, het keuzeknuppeltje staat nu gewoon in de middentunnel. Iets minder herkenbaar, maar net even gangbaarder.

Nederland

De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid komt in het tweede kwartaal van 2023 naar Nederland. In de aanloop naar de marktintroductie volgen ongetwijfeld uitgebreidere technische specificaties. Toyota heeft namelijk nog een uitgebreidere presentatie van de voor de Europese markt bestemde Prius Plug-in Hybrid op de agenda staan.

Prius was bijna overbodig

Dat Toyota met het design en de techniek van de nieuwe Prius flink heeft uitgepakt, is niet heel verwonderlijk. Het merk hoopt de Prius in Europa terug op de kaart te zetten door puur en alleen de Plug-in Hybride versie hierheen te halen. In Europa heeft de Prius de afgelopen jaren behoorlijk last gehad van modellen uit eigen huis. Ook in Nederland zijn de Prius-verkopen de afgelopen jaren fors afgenomen. Toyota heeft zijn hybride aanbod de laatste jaren namelijk enorm uitgebreid. Zo sterk zelfs, dat vrijwel elk model van het merk in ons land altijd een hybride aandrijflijn heeft.

Een voorbeeld: in 2014 daalden de Prius-verkopen van 3.730 stuks in 2013 naar slechts 286 exemplaren en vanaf dat moment bleven de Prius-registraties in Nederland dalen, met 70 in 2021 verkochte exemplaren als voorlopig dieptepunt. De daling van de Prius-verkopen viel niet geheel toevallig samen met de komst van de hybride tweede generatie Auris die in 2013 naar ons land kwam. De introductie van de huidige generatie hybride Corolla heeft de Prius verder uit de markt gedrukt. Van de Corolla bestaat echter geen plug-in hybride versie en door de nieuwe Prius alleen als Plug-in Hybrid te leveren, wordt het bestaansrecht van de Prius opeens weer een stuk groter.