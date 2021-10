Dit is de Mercedes-AMG SL

Mercedes-AMG heeft de splinternieuwe SL onthuld. Inderdaad, Mercedes-AMG en niet Mercedes-Benz. De nieuwe SL is namelijk door de heren en dames in Affalterbach ontwikkeld en is altijd een AMG-model. Maar er zijn meer vlakken waarop de nieuwe SL breekt met zijn voorganger.

Potentiële driedubbelrol

Altijd een AMG

Als AMG 55 4Matic en AMG 63 4Matic

Hybride AMG E Performance-versie volgt

Luxueuzer én sportiever

De Mercedes-AMG SL is op diverse vlakken een bijzonder model. De auto is namelijk ontwikkeld door de AMG-afdeling van Mercedes-Benz en dat betekent dat hij altijd als Mercedes-AMG gevoerd wordt. Daarnaast heeft de SL voor het eerst sinds de introductie van de R230-generatie uit 2001 geen stalen klapdak meer. Nee, Mercedes-AMG geeft de nieuwe SL gewoon een stoffen kap die zijn vier inzittenden tegen de elementen beschermt. Wacht even. Vier? Jazeker! De Mercedes-AMG SL is namelijk een 2+2. Nog een primeur: het is voor het eerst dat de SL vierwielaandrijving heeft.

Hoewel Mercedes-AMG het zelf niet zegt, lijkt de nieuwe SL een driedubbele rol te gaan spelen. De open levensgenieter lijkt namelijk niet alleen de SL-lijn voort te zetten, met zijn kleine achterbankje springt de nieuwe SL namelijk ook enigszins in het gat dat de inmiddels van de markt gehaalde S-klasse Cabriolet achter zich heeft heeft gelaten. Daarnaast lijkt de SL de AMG GT Roadster op termijn op te volgen.

AMG-genen

Is de nieuwe SL daar niet veel te soft voor? Welnee. Daar heeft Mercedes-AMG wel voor gezorgd. Mercedes-AMG omschrijft de nieuwe SL namelijk als een Performance Luxury-model, een auto die het luxueuze GT-gehalte van de SL combineert met de prestaties van een AMG-model. Wat stijfheid betreft, slaat de SL de AMG Roadster om de oren. De transversale stijfheid is namelijk 50 procent hoger dan die van die open AMG-scheurneus, de stijfheid in lengterichting 40 procent. Dat heeft de SL te danken aan zijn door Mercedes-AMG volledig nieuw ontworpen basis. De auto is namelijk gebouwd rond een nieuwe en met composieten versterkte aluminium basis. Hoe nieuw is volledig nieuw? Volgens Mercedes-AMG deelt de SL, afgezonderd van de aandrijflijn, geen enkel onderdeel met de vorige SL of met de AMG GT Roadster.

Afmetingen en design

Wat afmetingen betreft, blijft ook weinig bij het oude. Met zijn lengte van 4,71 meter is de nieuwe SL 13 centimeter langer dan de vorige SL en 16 centimeter langer dan de AMG GT Roadster. De 1,36 meter hoge Genießer is daarnaast 4 centimeter breder dan zijn directe voorganger, maar wel 2 centimeter smaller dan de open AMG GT. Van opzij bezien is de zo'n 1.950 kilo zware SL een échte SL. Dat betekent: een lange motorkap, korte overhangen en een relatief korte bilpartij. De wielbasis, die met 2,7 meter 11 centimeter groter is dan die van de vorige SL en die van de AMG GT met 7 centimeter overtreft, helpt daar optisch een handje bij. Wat bagageruimte betreft, nestelt de SL zich tussen het vorige model (345-485 liter) en de AMG GT Roadster (165 liter). Je kunt er 213 tot 240 liter in kwijt. Een tussenmaatje dus. Het cabriodak van de SL is 21 kilo lichter dan het stalen klapdak van het vorige model. Het laat zich bij een snelheid tot 60 km/h in 15 seconden openen of sluiten.

Liefhebbers van dé 300 SL zien daar ongetwijfeld in de motorkap van deze splinternieuwe Mercedes-AMG iets van terug. De nieuwe SL heeft namelijk ook twee van de 300 SL kenmerkende 'bulten' op de motorkap. In de grille zien we zelfs een verwijzing naar de W194 '300 SL' uit '52, die raceauto had namelijk ook veertien verticale spijlen in z'n grille. In de portieren verzonken handgrepen - de 300 SL had ze overigens ook - zorgen samen met de Digital Light-ledkoplampen en dunne achterlichten voor een moderne uitstraling. De SL heeft actieve kleppen in de grille en een achterspoiler die vanaf een snelheid van 80 km/h uit de bilpartij van de cabriolet schuift en vervolgens - afhankelijk van snelheid - een van de vijf mogelijke posities inneemt.

Interieur

Dat Mercedes-AMG de oer-SL en diens 300 SL Roadster-broertje niet los kan laten, blijkt wel uit het feit dat die auto ook bij de omschrijving van het interieur erbij wordt gehaald. Het geheel oogt in ieder geval chique en enigszins klassiek, al kan het op een haar na 12-inch grote en over zijn horizontale as kantelbare scherm samen met het 12,3-inch grote digitale instrumentarium natuurlijk niet verbloemen dat de SL ultramodern is. Ook de SL is dus uitgerust met de nieuwste variant van het MBUX-systeem. Het AMG-gehalte komt onder meer tot uiting in de sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, die onder de noemer Airscarf standaard warme lucht rondblazen m je hoofd en nek te verwarmen. Vind je deze stoelen te soft? Geen probleem. Mercedes-AMG levert namelijk ook AMG Performance-stoelen.

Verwacht overigens niet al te veel van de zitruimte op de achterbank, die is volgens Mercedes-AMG geschikt voor mensen die maximaal 1,5 meter lang zijn. Het complete binnenste is vol te hangen met nappaleer en diverse soorten microvezels.

Motoren

De nieuwe SL is zoals gezegd altijd een AMG-model en dat belooft natuurlijk heel wat voor de aandrijflijnen. Mercedes-Benz zegt op termijn met een hybride E Performance-versie te komen zoals we die al kennen van de AMG GT 4-Door Coupé, maar daar moeten we nog even op wachten. Tot die hybride variant er is, staat de SL 63 4Matic+ bovenaan de voedselketen. In de lange neus van de SL 63 ligt een 585 pk en 800 Nm sterke biturbo 4.0 V8 die dat vermogen via een AMG Speedshift-automaat met negen versnellingen over alle vier de wielen verdeelt. De SL met deze motorisering sprint in 3,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h en haalt een topsnelheid van 315 km/h. Deze voorlopige topversie heeft het AMG Active Ride Control onderstel met actieve anti-rolstabilisatie, een systeem dat voor het eerst gebruik maakt van hydraulische delen.

Is 585 pk je te veel van het goede? Dan kun je kiezen voor de 55 AMG 4Matic, een versie waarvan de naam teruggrijpt op die van AMG-versies van weleer. Zo hadden de AMG-smaken van de eerste CLS en de toen actuele C- en E-klasse en natuurlijk die van de SL (R230) dezelfde aanduiding. In de nieuwe SL 55 AMG 4Matic, nu dus met vierwielaandrijving, ligt geen 5.4 V8, maar gewoon bekende 4.0 V8 met twee turbo's. Die machine levert 476 pk en 700 Nm, genoeg om de SL in 3,9 seconden aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Zijn topsnelheid: 295 km/h. Ook niets om je voor te schamen dus. De SL 55 AMG krijgt het AMG Ride Control onderstel. Wel actieve dempers, maar geen actieve rolstabilsatie. Ongeacht de gekozen motorversie krijg je - ook voor het eerst in SL-land - een mee- en tegensturende achteras. Bij snelheden tot 100 km/h sturen de achterwielen in tegengestelde richting voor extra dynamiek, bij snelheden boven de 100 km/h sturen ze met de voorwielen mee voor een grotere rechtuitstabiliteit.

De nieuwe SL komt volgend jaar naar Nederland. Prijzen zijn er nog niet.