Dit is de volledig elektrische Rolls-Royce Spectre

Dit is de Rolls-Royce Spectre, de eerste in serie geproduceerde elektrische auto van het merk. Hoewel de Britten eerder niks moesten hebben van elektrische aandrijflijnen, geven ze inmiddels aan vanaf 2030 alleen nog EV's te willen maken. Dat begint met deze Spectre, een auto 'in de geest van de Phantom', gebaseerd op hetzelfde platform als dat topmodel.

Highlights:

Eerste volledig elektrische Rolls-Royce voor serieproductie, leverbaar vanaf eind 2023

Spirituele opvolger Phantom Coupé

5,45 meter, 2.975 kilo

900 Nm koppel, 585 pk, 520 km WLTP-bereik

Op dezelfde basis als de Phantom

Begin 2021 kregen we voor het eerst lucht van Rolls-Royce' elektrificatieplannen. Hoewel het merk eerder zei weinig op te hebben met elektrische aandrijflijnen, ontsnapte toen het gerucht dat het een EV aan het ontwikkelen was. En dat bleek de waarheid. Inmiddels weten we zelfs dat er vanaf 2030 uitsluitend EV's uit de fabriek in Goodwood zullen rollen. De vandaag onthulde Rolls-Royce Spectre is daar de eerste van. Het moet een coupé 'in de geest van de Phantom' zijn, dus eentje die deel uitmaakt van de bovenste regionen van Rolls-Royce' modellengamma.

De Spectre deelt dan ook zijn Architecture of Luxury-platform met de Phantom, waarmee het model volgens het merk als de spirituele opvolger van de Rolls-Royce Phantom Coupé dient. Het geheel uit aluminium opgetrokken platform, dat met de achtste generatie van de Phantom debuteerde, is aangepast voor een elektrische aandrijflijn. Het heeft dan ook niks te maken met de basis van de nieuwe BMW i7. Hoe groot de accu is die voortaan in het Rolls-Royce-platform schuilgaat, maken de Britten nog niet bekend. De definitieve specificaties worden bekend als het testwerk klaar is, maar Rolls-Royce geeft al wel voorlopige cijfers op: de Spectre krijgt een WLTP-range van 520 km en een vermogen van 585 pk en 900 Nm koppel. Het is nog niet duidelijk of dat vermogen via twee of vier wielen het asfalt vindt. De Phantom kent nagenoeg dezelfde vermogenswaarden en doet het in ieder geval met slechts achterwielaandrijving.

2,5 miljoen testkilometers

Nu het merk de ontwikkeling van elektrische aandrijflijnen ver genoeg gevorderd acht voor toepassing in een Rolls-Royce, staat het aan het begin van een 'nieuw tijdperk', dat afgetrapt wordt met de Spectre. Zelf neemt het merk het in ieder geval bloedserieus: nooit eerder testte Rolls-Royce een auto zo uitvoerig. De Spectre legde nog niet alle, maar al wel 2,5 miljoen testkilometers af. Van Zuid-Afrika tot Lapland en van de Nürburgring tot de Franse Rivièra. Op die laatste plaats moet de auto immers in het bijzonder goed functioneren.

Op een boulevard zien en gezien worden moet er in ieder geval wel mee lukken. Met een lengte van 5,45 meter en een breedte van 2 meter zal de Spectre - ondanks het ontbreken van het geluid van een verbrandingsmotor - niet zomaar ongezien voorbij rollen. Ter vergelijking: een Phantom is 31 cm langer en even breed. Zwaar is de Spectre ook, want hij weegt bijna 3.000 kg. De breedte van de koets wordt vooral aan de voorkant duidelijk geaccentueerd. De dagrijverlichting is plat en breed, en bovendien is de grille die de Britten op de Spectre plakten breder dan op welke eerdere Rolls-Royce dan ook. Opvallend, aangezien er geen radiator achter schuil hoeft te gaan. Of de grille open of dicht is, verklapt het merk nog niet. Wel maakt het kenbaar dat-ie verlicht wordt door tweeëntwintig ledjes en niet al te veel afbreuk doet aan een behoorlijke stroomlijn. De Spectre kent een Cw-waarde van 0,25.

Starlight in de deuren

Over lichtjes gesproken: de Spectre is de eerste Rolls-Royce die niet alleen aangeboden wordt met een Starlight-plafond, maar ook met Starlight-deuren. De bekende 'sterrenhemel' wordt naar wens met nog eens 4.796 lichtjes uitgebreid naar de zijkanten van het interieur. Daarin plaatsgenomen moet je je overigens in een oase van rust begeven. Een belangrijk deel van de testkilometers diende het fijnslijpen van de geluidsisolatie, waardoor de Spectre de stilste Rolls-Royce ooit is. Best knap dat dat gelukt is, aangezien het merk niet eerder zulke grote wielen onder een moderne auto monteerde. Ze meten maar liefst 23 inch.

Om te voorkomen dat het comfort onder die wielmaat lijdt, besteedde Rolls-Royce veel aandacht aan het optimaliseren van zijn Planar-ondersteltechniek. Dat zorgt er met actieve en afkoppelbare stabilisatorstangen in combinatie met camera's die het wegdek scannen voor dat - hoezeer de grote wielen ook op en neer schudden - het comfort bewaard blijft. Of het daadwerkelijk tot de meest comfortabele Rolls-Royce leidt, is nog even afwachten. De Spectre wordt vanaf eind 2023 geleverd, dus vanaf dan is het te ondervinden.