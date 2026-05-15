Dat juist de Volkswagen ID Polo de eer te beurt valt om zich de eerste elektrische Volkswagen GTI te mogen noemen valt op. Want GTI is immers vooral een Golf-ding, al 50 jaar. Maar de snelle versie die nog op stapel staat van de grotere elektrische broer, de ID3 Neo (elektrische Golf-tegenhanger) doet het met achterwielaandrijving en de elektrische ID Polo heeft voorwielaandrijving. Precies! Dat maakt een hot hatch tot een hot hatch. En natuurlijk is de Polo er sinds eind jaren 90 ook als GTI.

226 pk

0-100 km/h in 6,8 seconden

Met top van 175 km/h traagste Volkswagen GTI ooit

Sper op vooras belooft veel rijplezier

Ondanks Polo-benaming veel inspiratie opgedaan bij eerste Golf GTI

Het draait bij de ID Polo GTI allemaal om beleving en rijgevoel, want van pure snelheid moet hij het niet hebben. Je zult ons niet horen beweren dat de GTI traag is maar in elektrische tijden maakt een 0-100-sprint in 6,8 seconden geen indruk. De topsnelheid bedraagt door begrenzing 175 km/h waarmee het zelfs op dat vlak de traagste Volkswagen GTI aller tijden is. De elektromotor die de voorwielen aandrijft levert 226 pk. Energie put hij uit een 52-kWh accupakket, hetzelfde NMC-batterijenpakket als de sterkste normale ID Polo heeft. Snelladen kan met 105 kW.

De ID Polo GTI herken je duidelijk als snellere versie. De rechtopstaande led-dagrijverlichtingsbalken, de rode elementen in de aangepaste bumper en de rode streep onder in de IQ-Light lichtbalk tussen koplampen maken het front agressiever. Aan de zijkant vallen de speciale wielen en de skirts op. De rode letters GTI net voor de achterste wielkast bevestigen nog eens naast wat voor ID Polo je staat. Zie je hem van achteren dan ontgaat het je evenmin dat het een GTI betreft. De diffuser is vrij fors, de achterspoiler en de centrale type aanduiding onderstrepen zijn potentieel.

Sper op de voorwielen

De ID Polo moet goed kunnen sturen dankzij een sperdifferentiel op de voorwielen, zodat hij de 290 Nm goed kwijt kan. Met 226 pk zal de kleine snelle elektrische Volkswagen het zwaar hebben om de elektrische sportievelingen van Stellantis te kunnen bijhouden. De Peugeot e-208 GTI, de Opels Mokka en Corsa GSE en de Lancia Ypsilon HF hebben immers 280 pk. Dat moet de Duitse GTI dan maar goed maken in bochten.

Nostalgie aan boord

Aan boord druipt de nostalgie er vanaf. De oerruit van de eerste Golf GTI is op moderne wijze geïnterpreteerd in de stoelbekleding, en dat betekent dat het niet één groot ruitjes patroon is maar je herkent in de banen die over zitting en leuning lopen wel de oorspronkelijke tartan. Bovenop het stuur is een rode streep voor de rechtuitstand van de wielen. De letters GTI en de kleur rood duiken op veel plekken op en wanneer je de GTI-modus van de rijprogramma's selecteert licht er een rode balk op over het dashboard. De setup van het DCC-rijprogramma levert dan een steviger demping op en ook gasrespons en de werking van het elektronisch aangestuurde sperdifferentieel passen zich aan. Verder kun je de ID Polo GTI net als de normale ID Polo verder aankleden met onder meer een Harman Kardon-geluidsinstallatie.

Wat is de link met de eerste Golf GTI?

Je kunt uiteraard ook de oldskool tellers oproepen in het digitale instrumentarium. Die digitale tellers lijken op de ouderwetse analoge klokken zoals de Golf I die in zijn laatste levensfase had. De Polo van begin jaren 80 had ze trouwens ook, alleen trof je in die ontzettend kale auto destijds maar zelden een toerenteller aan. Naar de klassiek pookknop in de vorm van een golfbal zoek je vergeefs in het interieur van de ID Polo GTI. Daarvoor moet je weer uitstappen. Als je de speciale 19-inch Wörthersee-wielen hebt besteld zul je het retro element ontdekken in de naafkap van die wielen. Een design dat je als optie moet bestellen, want standaard staat de ID Polo GTI op 19-inch wielen met een normaler design. De wielen die vernoemd zijn naar het jaarlijkse GTI-event aan het Oostenrijkse meer zijn verder geïnspireerd door de stalen wielen van de eerste Golf GTI. Na de beschrijving van alle GTI-elementen eindigen we dit artikel met de actieradius, toch ook wel belangrijk: Volkswagen geeft een rijbereik van 424 kilometer op. Dan zul je niet te veel moeten trappen uiteraard. Eind dit jaar wordt de ID Polo GTI leverbaar.