Mazda CX-60: meervoudig bijzonder, inclusief prijzen!

Dit is de splinternieuwe Mazda CX-60, een SUV die boven de CX-5 wordt gepositioneerd. De Mazda CX-60 duikt de geschiedenisboeken in als de eerste auto van het merk met een plug-in hybride aandrijflijn, maar ook als een model dat in een tijd waarin grote verbrandingsmotoren een taboe lijken te zijn doodleuk nieuwe zes-in-lijn verbrandingsmotoren introduceert. Dat is nog niet alles: Mazda's CX-60 is in de basis namelijk ook nog eens een achterwielaandrijver!

Highlights

Eerste plug-in hybride van Mazda (327 pk!)

Tot 63 kilometer elektrisch

Ook met 3,0-liter zes-in-lijn Skyactiv-X benzinemotor

En met 3,3-liter zes-in-lijn Skyactive-D dieselmotor!

Vanaf €53.190

Een nieuw model van Mazda is altijd interessant, zeker als de nieuwkomer van de relatief kleine Japanse fabrikant ook nog eens aanvulling is op het bestaande leveringsgamma. De volledig nieuwe CX-60 is namelijk niet de opvolger van de CX-5, waar hij een stap boven wordt gepositioneerd, en vooralsnog ook niet van de 6. De CX-60 is een toevoeging, en ook nog eens een zeer waardevolle. De Mazda 6-verkopen zijn namelijk niet meer wat ze waren, wat misschien nog wel minder met de leeftijd van het 10 jaar oude model dan met de groeiende voorkeur van de consument voor SUV's te maken heeft. In de internationale verkoopstatistieken zou de CX-60 de 6 zomaar volledig overbodig kunnen maken.

Plaatsing

De nieuwe CX-60 is namelijk tot de tanden toe bewapend met Mazda-typerende, maar bepaald geen irrelevante zaken. We noemden al de plug-in hybride aandrijflijn, de zescilinders en de achterwielaandrijving. We beginnen met de wijze waarop die interessante hardware is verpakt, want dan weet je precies hoe de CX-60 zich verhoudt tot de CX-5. De CX-60 is 4,75 meter lang en dat maakt hem precies 20 centimeter groter dan de CX-5. Wat formaat betreft is de CX-60 beter te vergelijken met de Kia Sorento en de Hyundai Santa Fe. De wielbasis bedraagt 2,87 meter en ook dat is fors meer dan de 2,7 meter die de kleinere CX-5 tussen de voor- en achteras heeft. Reken dan ook op meer binnenruimte, al blijkt dat niet zozeer uit de bagageruimte. Die heeft namelijk een inhoud van 570 liter, terwijl je in de CX-5 slechts 20 liter minder mee kunt nemen. Gooi je de achterbank plat, dan kun je in de CX-60 voor 1.148 liter aan spul meezeulen. Mazda belooft vooral zo'n vijf centimeter meer schouderruimte voor- en achterin, bredere armsteunen en een achterbank waar je met je benen gestrekt kunt zitten. Probeer dat maar eens in een CX-5. Concurrenten? Mazda richt zijn vizier sterker dan ooit op de gevestigde orde in premiumland. Hoewel Mazda zichzelf geen premiummerk noemt – dat is volgens de bescheiden Japanners aan de consument – moet de CX-60 auto’s het leven van auto’s als de BMW X3 en Mercedes-Benz GLC zuur gaan maken. En dat terwijl de CX-60 toch echt een maatje groter is.

327 pk sterke plug-in hybride

Mazda laat met de CX-60 het startschot klinken van een nieuwe periode, een fase in het bestaan van het merk waarin het hoogwaardige afwerking en betrokkenheid bij het rijden hoger dan ooit in het vaandel heeft staan. Tijdens de ontwikkeling van de SUV hebben de engineers zich dan ook aardig kunnen uitleven. De Mazda CX-60 staat op een volledig nieuw, 'Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture' geheten platform met in de lengte geplaatste motoren die hun krachten niet naar de voor-, maar naar de achterwielen sturen. Althans, in de basis. De CX-60 is er namelijk ook met vierwielaandrijving en de CX-60 met plug-in hybride aandrijflijn is er alleen met i-Activ All Wheel Drive en is dus altijd vierwielaangedreven.

De aandrijflijn van die eerste plug-in hybride Mazda ooit bestaat uit een van de CX-5 bekende en nu 192 pk en 261 Nm sterke 2.5 Skyactiv-G- viercilinder benzinemotor, die samenwerkt met een elektromotor die 136 pk en 250 Nm levert. Deze CX-60 e-Skyactiv PHEV geheten motorversie heeft een systeemvermogen van 327 pk en 500 Nm en is daarmee de krachtigste personenauto van Mazda ooit. Die bijna 330 pk zijn voldoende om de SUV in slechts 5,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h te jagen. Zijn top? 200 km/h. Interessanter is natuurlijk de elektrische actieradius. Die mag er namelijk ook zeker zijn. De CX-60 heeft in de vloer tussen de voor- en achterwielen een 17,8 kWh accu, goed genoeg voor een elektrische bereik van tot 63 kilometer. Schakelen gaat overigens ook nog eens met een geheel nieuwe achttraps automaat, een exemplaar zonder koppelomvormer dat volgens Mazda een zo natuurlijk mogelijk aanvoelende gasrespons moet opleveren.

Zes-in-lijn-festijn

Terwijl de ene na de andere autofabrikant zijn zescilinders voor viercilinders vervangt, komt Mazda doodleuk met een volledig nieuwe reeks zes-in-lijn-machines. Uitgebreide technische gegevens deelt Mazda helaas nog niet. Wel weten we dat er een 3.0 Skyactiv-X-benzinemotor komt en een 3,3 liter grote Skyactiv-D-dieselmotor. De dieselmotor komt in twee vermogensvarianten. Mazda belooft dat het gemiddeld verbruik van de 3.0 e-Skyactiv-X gelijk is aan dat van de bekende SkyActiv-X met vier cilinders. De 'X' in de naam van de 3.0 Skyactiv-X benzinemotor maakt deze zes-in-lijn extra interessant. Net als de 2.0 Skyactiv-X is het namelijk een machine met een extreem hoge compressieverhouding, die afhankelijk van de belasting en het toerental zijn benzinemengsel niet ontsteekt met de vonk van een bougie, maar net als bij een diesel ten gevolge van de hitte die ontstaat door het samenpersen van het mengsel. Het verbruik van de 3.0 is volgens Mazda gelijk aan dat van de 2.0 Skyactiv-X met vier cilinders.

Alle nieuwe zescilinders van Mazda zijn uitgerust met M Hybrid Boost, Mazda's nieuwe 48-volt mild-hybrid-systeem. Tot op heden kenden we alleen 12-volt mild-hybrids van Mazda. Deze zescilinders zijn ook geknoopt aan een achttraps automaat en komen niet alleen beschikbaar met vierwielaandrijving, maar ook met achterwielaandrijving!

Design

Hoewel de CX-60 veel nieuws brengt, zorgt het ontwerp van de SUV voor minder verrassingen. Dat komt heus niet alleen doordat we je de SUV al eens eerder hebben kunnen laten zien. Nee, wie op spectaculair nieuw Mazda-design had gerekend, wordt misschien iets teleurgesteld. De CX-60 is namelijk duidelijk volgens de bekende Mazda-receptuur getekend, maar dat betekent niet er in deze evolutie van het bekende Kodo-design geen nieuwigheden te ontdekken zijn.

De visuele attractie aan de voorzijde van de CX-60 is de vormgeving van de koplampen. Die zijn een stuk kleiner dan die van zijn familieleden en hebben een L-vormige signatuur die optisch overloopt in een los van de koplamp geplaatste streep led-dagrijverlichting die het chroomkleurige ornament rond de grille doorklieft. Die grille loopt daarbij naar beneden toe minder spits af dan die van bijvoorbeeld de CX-5, wat het aandeel 'hekwerk' in het front vergroot. Van opzij bezien valt op dat het passagierscompartiment relatief ver naar achteren is geplaatst, compleet met een eigenwijze knik in het achterportier en een sterke opwaartse zwieper in de D-stijl.

Ook de achterkant van de CX-60 zorgt waarschijnlijk niet voor scheve gezichten. We zien - zeker vergeleken met die van de CX-5 - brede achterlichten, die net als de koplampen een L-achtige signatuur hebben. Naar optische poespas kun je zoeken tot je een ons weegt, anno 2022 ook best eens verfrissend.

Interieur en gadgets

Wie bekend is met de laatste generaties Mazda weet dat het merk van zijn interieurs tegenwoordig strakke en relatief minimalistisch ogende tafereeltjes maakt. Het binnenste van de CX-60 sluit prima aan bij dat van de 3, wat betekent dat er vooral veel niet zichtbaar is. Opvallend - en voor velen ongetwijfeld een verademing - is dat Mazda duidelijk vasthoudt aan de fysieke knoppen. Zo zit er in de middenconsole gewoon een bescheiden knoppeneiland met daarin druktoetsen voor de klimaatregeling en zaken als stoel- en stuurverwarming. Dergelijke zaken hoef je dus niet te zoeken in een daarvoor bestemd menu in het infotainmentsysteem en ook hoef je niet met tijdens het rijden niet altijd even eenvoudig te bedienen aanraakgevoelige sliders in de weer te gaan.

Ook het volume valt - zoals bekend van Mazda - met een kleine draaiknop in de middentunnel te regelen, een plek waar we ook gewoon weer een ronde Commander Control geheten draai- en drukknop vinden om het infotainmentsysteem mee aan te sturen. Opvallend: steeds meer merken laten een dergelijk bedieningsorgaan vallen, maar Mazda biedt de gebruiker dus de keuze. Je kunt namelijk ook gewoon het 12,3-inch scherm aanraken. Voor ieder wat wils. In dezelfde middentunnel vinden we een relatief kleine keuzeknuppel om de automaat mee te bedienen. Een tweede scherm zit natuurlijk achter het stuurwiel, want daar monteert Mazda een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium.

In de CX-60 pakt Mazda behoorlijk uit als het aankomt op materiaalgebruik, met name in de topversie. Die smaak heeft alleen houtwerk in de middentunnel, maar ook op de deurpanelen. Daarnaast maakt Mazda voor de afwerking van de middenbaan van het dashboard gebruik van geweven textiel waarin opvallend grove stiksels zijn aangebracht. Een interessante toevoeging is het Driver Personalisation System, een systeem dat met camera's de bestuurder analyseert en op basis daarvan de positie van de stoelen, het stuurwiel, de zijspiegels en het head-up display aanpast. Je favoriete instellingen kun je opslaan, zodat je ook als er na jou iemand in de auto heeft gereden simpelweg in de auto hoeft te gaan zitten om je favoriete zitpositie terug te krijgen. De CX-5 scant je en past alle parameters weer aan jouw smaak aan.

Tech en veiligheidssystemen

Nog een interessant nieuw systeem is Kinematic Posture Control, kortweg KPC. KPC is een actief systeem dat de koets van de CX-60 zo stabiel mogelijk probeert te houden. Trap je op de rem, dan trekt KPI de achterkant van de CX-60 omlaag om te voorkomen dat de koets een te diepe voorwaartse duik maakt. In een stevig genomen bocht gebeurt min of meer hetzelfde om overmatig overhellen te voorkomen. KPC remt het binnenste achterwiel dan iets af, zodat de koets aan de binnenkant iets omlaag zakt.

Daarnaast maakt de CX-5 kennis met een stel nieuwe veiligheidssystemen, waaronder See-Trough-View. Dat is een aanvulling op de 360-gradencamera's die bij lage snelheden weergeeft wat zich vlak voor de hoeken van de auto afspeelt. Daarnaast is Hill Descent Control nieuw voor Mazda en kan de adaptieve cruisecontrol zijn snelheid nu aanpassen op basis van verkeersborden. Onder de noemer i-Activsense voert Mazda bekende systemen als een actieve rijbaanassistent, vermoeidheidsherkenning en diverse noodremsystemen.

Prijzen en beschikbaarheid

Mazda haalt de CX-60 als eerste als Plug-in Hybride naar Nederland. Die CX-60 PHEV geheten versie heeft een vanafprijs van €51.690. Dat bedrag is voor de Prime-line. Ter vergelijking: de BMW X3 kost als plug-in hybride xDrive 30e minimaal €66.328. Daarboven staat de Exclusive-line, een uitvoering die €53.190 kost. Daar weer boven staat de €55.690 Homura-smaak, een sportiever uitgedoste versie met onder andere zwarte accenten. De absolute topversie is de Takumi, de met hout- en chroomwerk afgeladen variant waar Mazda minimaal €57.190 voor vraagt.

Zevenzitter

De CX-60 een van de grootste SUV's die Mazda ooit in Nederland heeft gevoerd. De nieuwe CX-60 is namelijk nog eens 5 centimeter langer dan de CX-7 die Mazda tussen 2007 en 2012 in Nederland leverde. De ruim 5 meter lange CX-9, die alleen tussen 2009 en 2010 in ons land op de verkooplijsten stond, blijft vooralsnog de grootste ooit in Nederland geleverde SUV van Mazda, maar waarschijnlijk niet lang! De splinternieuwe CX-60 krijgt namelijk op termijn de CX-80 boven zich. Die CX-80 wordt een zevenzitter met drie zitrijen.