BYD Tang: elektrische SUV vanaf ruim 73 mille

Het Chinese BYD zet met drie elektrische modellen zijn tanden in de Nederlandse automarkt. Wat de relatief compacte Atto 3 gaat kosten was al bekend, maar nu weten we ook wat je kwijt bent voor diens grotere broer: de BYD Tang.

BYD start zijn Nederlandse verkoopoffensief met de Atto 3, de Tang en de Han. De Atto 3 is een elektrische relatief compacte cross-over waarvoor je via importeur Louwman een kleine 43 mille moet aftikken. Die Atto 3 is niet de enige elektrische hoogpotige van BYD die je in Nederland kunt kopen. Een flinke stap boven die cross-over staat namelijk de BYD Tang. Dat is een elektrische SUV met zeven zitplaatsen die met zijn lengte van 4,9 meter een stuk forser is dan de zo'n 4,45 meter lange Atto 3. Nu is ook de prijs van die BYD Tang bekend.

De BYD Tang komt vooralsnog in één smaak naar Nederland. Die heet Premium en kost €73.300. Daarmee staat hij niet alleen wat formaat betreft ver boven de Atto 3, maar eveneens in prijs. De vierwielaangedreven BYD Tang heeft twee samen 517 pk sterke elektromotoren waarmee hij in 4,6 seconden naar de 100 km/h zoemt. Wie dat niet te vaak doet moet 400 WLTP-kilometers uit de 86,4 kWh accu kunnen persen. De zevenzitter kan tot 1.500 kilo (geremd) trekken en zit behoorlijk riant in zijn spullen.

BYD perst de Tang Executive namelijk vol met nagenoeg alles dat je in een SUV van dit formaat kunt verwachten. Hij staat op 22-inch lichtmetaal, heeft een elektrisch bedienbare achterklep met 'voetbediening' en krijgt een groot glazen schuif-/kanteldak. Een 12,3-inch digitaal instrumentarium is standaard, hetzelfde geldt voor in twee kleuren uitgevoerde lederen bekleding, een verwarmbaar stuurwiel, over twee zones gescheiden klimaatregeling en elektrisch verstelbare voorstoelen (verwarmbaar en met ventilatie). Meer Tang-verwennerij komt in de vorm van een 360-graden camera, adaptieve cruisecontrol met Stop & Go-functie, dodehoekdetectie, Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Alert, een 12,8-inch draaibaar multimediascherm, een inductielader en een audiosysteem met 12 luidsprekers.