Eerste BMW M3 Touring: 510 pk sterk spektakel

Voor het eerst sinds de introductie van de eerste M3 in 1986 is er een M3 Touring. Dit is de splinternieuwe BMW M3 Touring die ook nog eens alleen als 510 pk sterke Competition op de weg verschijnt.

Highlights

Eerste M3 Touring ooit

Alleen als 510 pk sterke Competition

Altijd xDrive-vierwielaandrijving

Net zo praktisch als reguliere 3-serie Touring

Concurrent voor RS4 Avant en C 63 Estate

De aanloop naar de introductie van een nieuw model is soms lang, maar zelden zo lang als die van de BMW M3 Touring. In 2000 speelde BMW's M-afdeling al met het idee om de toen actuele 3-serie (E46) een M3 Touring te geven. Pas in 2016 durfde BMW het aan om het 16 jaar eerder ontwikkeld prototype als M3 Touring Concept aan de buitenwereld te tonen. M-fanaten smeekten BMW's M-afdeling om een M3 Touring te ontwikkelen, maar het zou nog tot augustus 2020 duren voordat BMW officieel de komst van een dergelijk model aankondigde. Belofte maakt schuld en nu BMW's M-afdeling zijn vijftigste verjaardag viert is het eindelijk zover. Dit is de BMW M3 Touring Competition xDrive, de allereerste M3 Touring ooit.

De volledige modelnaam van deze M3 Touring zegt de BMW-kenner genoeg over de aandrijflijn. Het 'Competition'-deel van de naam wijst er namelijk op de 510 pk en 650 Nm sterke variant van de 3.0 zes-in-lijn met twee turbo's dienst doet als krachtcentrale. De 480 pk en 550 Nm sterke variant van dezelfde 3.0 zoals die in de non-Competition M3 en M4 ligt gaat aan de neus van de M3 Touring voorbij. Daar komt bij dat de M3 Touring ook altijd voorzien is van xDrive-vierwielaandrijving terwijl de M3's sedan er ook enkel met achterwielaandrijving zijn. Niet getreurd, het volle vermogen is namelijk ook naar alleen de achterwielen te sturen.

Snel en praktisch

Zijn heftige aandrijflijn levert de M3 Touring in ieder geval indrukwekkende specificaties op. De met afstand sportiefste stationwagon van BMW ooit beukt geholpen door de M Steptronic-automaat met acht versnellingen in 3,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h en blijft daarmee slechts 0,1 seconde achter op de vierdeurs M3 Competition xDrive. Indrukwekkender zijn de slechts 12,9 seconden die de M3 Touring nodig heeft om vanuit stilstand een snelheid van 200 km/h op de digitale tellers te hebben staan. De topsnelheid is afgeregeld op 250 km/h, al valt deze met het M Driver's Package optioneel te verhogen tot 280 km/h. Goed nieuws: met de M3 Touring kun je net zoveel tentzakken, klaptafels of poedels met een rotgang van A naar B verplaatsen als in de reguliere 3-series Touring. De bagageruimte bedraagt namelijk gewoon 500 liter en heeft met neergeklapte achterbank een capaciteit van 1.510 liter.

Net als de bekende M3's en in het bijzonder de M3 Competition is de BMW M3 Touring Competition xDrive natuurlijk veel meer dan een vierwielaangedreven 3-serie Touring met een stevige berg pk's tot zijn beschikking. De regelrechte rivaal van Audi's RS4 Avant en de op stapel staande Mercedes-AMG C63 Estate heeft een speciaal M-differentieel op de achteras, een adaptief M-onderstel, variabele stuurbekrachtiging, een extra stijf chassis, Dynamic Stability Controle en zelfs een stukje software dat je drifts analyseert en je rondetijden bijhoudt. Van BMW's M-afdeling afkomstig en achter voor 19- en achter 20-inch grote wielen verstopte remmerij zorgt ervoor dat de M3 Touring weer tot bedaren komt. Koolstofkeramische remmerij is optioneel.

Design

De M3 Touring windt er geen doekjes om en vertelt je met zijn stevig verbrede wielkasten, heftige hekwerk, uitbundige spoilerwerk en M-kenmerkende uitlaatpijpen direct waar hij tot in staat is. Bovenaan de achterruit ziet een M-specifieke achterspoiler en het dak is standaard in het zwart uitgevoerd. Liever een dak dat dezelfde kleur heeft als de rest van de koets, dan moet je daarvoor bijbetalen. Ook mag je in de buidel tasten als je het exterieur van de M3 Touring vol wil hangen met uit koolstofvezel vervaardigde accenten, die zitten namelijk in het optionele M Carbon-pakket. Helemaal verrassend is het uiterlijk van de M3 Touring natuurlijk niet. Naast dat alle visuele attracties typische M-attributen zijn kon AutoWeek je de sportieve station in maart al op patentbeeld laten zien.

Het binnenste van de M3 Touring is bedeeld met M Sport-stoelen en behoorlijk wat leer. Lichtgewicht stoelen met koolstofvezel kuipjes zijn optioneel te krijgen. Verder profiteert de M3 Touring natuurlijk van dezelfde zaken als die BMW naar de gefacelifte 3-serie bracht, waaronder BMW Operating System 8 dat op twee optisch met elkaar versmolten gebogen schermen wordt getoverd. Het instrumentarium met 12,3-inch en zit dus niet meer onder een overkapping. Het scherm rechts ernaast behoort toe aan het infotainmentsysteem en heeft een diameter van 14,9 inch. Ook hier blijft de iDrive-knop behouden, in tegenstelling tot bij auto's als de 1- en 2-serie en de X1.

De eerste exemplaren van de BMW M3 Touring Competition xDrive rollen in november naast de M3 Sedan van de band in München. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.

Concurrenten

Het is interessant te zien hoe de Duitse 'premiummerken' wat topversies van auto's in het segment van de 3- en 5-serie elk hun eigen pad bewandelen. Zo levert Audi de RS4 en RS6 al enkele generaties lang alleen als Avant en niet als sedan. Mercedes-Benz levert de heftigste AMG-varianten van zowel de C- en E-klasse juist als sedan én als Estate en de C-klasse natuurlijk ook als Coupé en Cabriolet. BMW voert de M3 en M5 al jaren alleen als sedan (M3 ook als Coupé en Cabriolet). Een M3 Touring is er zoals gezegd niet eerder geweest, maar van zowel de E34- als de E60-generatie van de 5-serie bestond wel een M5 Touring.

De Audi RS4 Avant heeft een 2.9 liter grote biturbo V6 die 450 pk en 600 Nm naar alle vier de wielen stuurt. Die sportstation snelt in 4,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Van de huidige Mercedes-Benz C-klasse is al wel een AMG 43-variant, al valt die met zijn 408 pk sterke 2.0 viercilinder niet met de 510 pk sterke M3 Touring te vergelijken. Natuurlijk komen er ook krachtigere C 63- en C 63 S-versies van de C-klasse. Die gaan behoorlijk van hun 476 pk en 510 pk krachtige voorgangers afwijken. Het is namelijk over en uit voor de achtcilinders voor de C-klasse. Ook een zespitter krijgen die top-AMG-versies niet. In plaats daarvan heeft Mercedes-AMG een naar verluidt zo'n 470 pk sterke 2.0 viercilinder klaarstaan die samen met een 200 pk sterke elektromotor een systeemvermogen van 670 pk en zo'n 750 Nm moet opleveren. Ook lijkt het er niet op dat Mercedes-AMG de C 63's alleen nog met achterwielaandrijving gaat leveren.