Vanafprijs BMW XM: ruim 175.000 euro

De BMW XM is een splinternieuwe kolos van een SUV, een met agressief design overladen plug-in hybride waarvan nu de vanafprijs bekend is. De BMW XM kost minimaal ruim €175.000, maar daar krijg je wel 653 pk aan gedeeltelijke elektrokracht voor terug.

Met de XM heeft BMW een bijzonder model neergezet. In de eerste plaats onderscheidt de XM zich op designvlak van nagenoeg elke andere auto van het merk, maar dat is niet de enige interessante eigenschap van deze SUV: de BMW XM is altijd een volwaardig M-model en dus in motorisch opzicht tot de tanden bewapend. Nu is ook bekend wat de BMW XM moet gaan kosten.

BMW vraagt minimaal €175.142 voor de XM. Hij komt in de lente van 2023 op de Nederlandse markt. Voor dat geld krijg je een 5,11 meter lange, agressief ogende gigant, die slechts iets korter is dan een X7, maar wel een kleine 20 centimeter langer is dan de X5.

De M Hybrid geheten aandrijflijn is minstens zo indrukwekkend als het voorkomen van de SUV: die heeft een 489 pk sterke 4.4 V8 met twee turbo's, die samenwerkt met een 197 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen is 653 pk en er is 800 Nm koppel, voldoende om de BMW XM in 4,3 seconden aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Dankzij de 25,7 kWh accu kun je er ook nog eens 82 tot 88 kilometer elektrisch mee rijden.

Vind je ruim 650 pk niet genoeg? Wacht dan nog even. De BMW XM komt in de herfst van volgend jaar ook als Label Red op de markt. In die extra potente versie spuugt de 4.4 V8 zelfs 585 pk en 750 Nm uit. Samen met de bekende 197 pk sterke elektromotor levert dat de XM Label Red een systeemvermogen op van 748 pk en 1.000 Nm. De prijs van deze versie is nog niet bekend.

Om de vanafprijs van ruim €175.000 in perspectief te zetten: de BMW X7 kost als 530 pk sterke M60i €181.351. Voor de 600 pk sterke X6 M betaal je minimaal €206.490. Kleiner en met minder vermogen, maar door de afwezigheid van een plug-in hybride aandrijflijn wordt die X6 M dus duidelijk harder gebeten door het bpm-monster.