Mazda's eerste EV op nieuw eigen platform komt later

Mazda heeft op volledig elektrisch gebied al diverse stappen gezet, met onder meer de zelf ontwikkelde MX-30 en natuurlijk de op Changhan-basis tronende Mazda's 6e en CX-6e. Binnenkort zou Mazda een belangrijke stap zetten door een geheel zelf ontwikkelde EV-basis voor meerdere elektrische modellen te introduceren. Maar zo'n vaart loopt het niet, want zoals begin dit jaar al het gerucht was, wordt die basis wat uitgesteld.

Mazda geeft dat dinsdag volgens Automotive News bevestigd bij de presentatie van de financiële cijfers van het afgelopen financiële jaar. Waar het op de rol stond voor 2027, is het nu pas in 2029 zo ver. Volgens Mazda's topman Masahiro Moro is dat besluit al genomen voordat er geld in de plannen is gestoken en kon Mazda daarom hieraan gerelateerde afschrijving voorkomen. Moro zegt dat dat te danken is aan Mazda's 'voorzichtige houding' ten opzichte van EV's.

Zoals we eerder al schreven, komt het uitstel niet als een grote verrassing. Er is nog altijd weinig over het platform bekend en dat hangt waarschijnlijk samen met het gegeven dat er domweg nog niet heel veel op poten is gezet. Wel is al bekend dat er Panasonic-accu's worden gebruikt voor EV's op deze basis en dat vermoedelijk elektrische alternatieven voor de Mazda's 2, 3 en CX-5 erop verschijnen.