Deze unieke hypercar is in een bad met rode verf gevallen

Er is een bad met autoak gevonden die groot genoeg was om een exclusieve hypercar in onder te dompele. Dit is de Capricorn 01 Zagato Totto Rosso. Die doet zijn naam eer aan.

Dit is de Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso, een auto die zijn naam wel en geen eer aandoet. Hij heeft namelijk niets met een steenbok te maken, maar is in opdracht van een gefortuneerde klant wel volledig in het rood uitgevoerd.

De Capricorn 01 Zagato kennen we sinds 2025. Het is het eerste model van de Duitse auto-onderdelenfabrikant Capricorn. Achter de stoelen ligt een 5.2 V8 met Supercharger. Die brengt ruim 900 pk op de been en je stuurt hem aan middels een handgeschakelde vijfbak. Niet alleen is de carrosserie van dit exemplaar in het rood uitgevoerd, ook de wielen en zelfs de ruitenwisserarm zijn rood gespoten. Ook ín de exclusieveling is het rood wat de klok slaat. We zien rood kleur, rood koolstofvezel, rode veiligheidsgordels, een rode pookknop en een rood stuurwiel.

Smaakvol, of misschien toch een beetje té?