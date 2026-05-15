De klassieke zakensedan lijkt een uitstervend ras te zijn. Daar waar vroeger bijna elk autoproducerend land een of meerdere E-segmenters in de aanbieding had, lijkt de koek nu verdeeld te worden tussen de Duitsers (Audi, BMW, Mercedes-Benz) en hier en daar een verdwaalde Zweed (Volvo) of Japanner (Lexus). Gebrek aan belangstelling nekten de vertegenwoordigers uit Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië - onvoldoende status. Bovendien zit men tegenwoordig het liefst wat hoger, eveneens een factor van afnemende aandacht. Toch heb je ook op de tweedehandsmarkt keuze uit verschillende aandrijflijnen bij de aangeboden sedans. Dankzij de Toyota Mirai behoort zelfs waterstof tot de mogelijkheden. We zetten hem af tegen de elektrische pionier Tesla Model S en een Volvo S90 op diesel.

Voor wie een kloeke sedan wenst, biedt de occasionmarkt gelukkig nog wél veel keuze. Heden ten dage hangt die vaak af van de gekozen aandrijflijn. Daarom ditmaal drie gebruikte zakenauto’s met elk een andere kijk op voortstuwing. Ons budget bedraagt 20 mille.

Volvo S90 D3 Momentum - 2018 - 162.677 kilometer - €18.700

Een halve eeuw geleden werden grotere zakenauto’s aangedreven door met name benzinemotoren, voorzien van vier, zes of soms acht cilinders (Rover 3500). Langzaam kwam de diesel in opmars met Mercedes-Benz voorop (W123), gevolgd door Peugeot (604 Turbo Diesel). Toen BMW de 524td uitbracht, was het hek van de dam en stapten veelrijders massaal over op zelfontbranders, waarvan de prestaties beduidend toenamen terwijl de zuinigheid bleef. Vandaag de dag hangt de vlag er heel anders bij, maar een rustig tokkelende en koppelrijke diesel is nog altijd een fijne kompaan om mee onderweg te zijn, brandstofprijs, wegenbelasting en milieuzones ten spijt. We gaan nu eens niet voor de geijkte merken, maar nemen plaats op het puike meubilair van deze vers geïmporteerde Volvo S90 die bij een merkspecialist staat. Verbruik en inhoud dieseltank zorgen voor een actieradius van bijna 1.150 kilometer maximaal.

Over het ruimteaanbod van de S90 valt niet te klagen. De lage plaatsing van de stoelen garandeert dat je een plezierige zitpositie kunt instellen. Achterin is er beenruimte in overvloed, maar lange mensen zullen hun hoofd wat moeten intrekken; de coupéachtige daklijn vergt nu eenmaal compromissen. Vormgeving en bouwkwaliteit van het interieur zijn boven alle twijfel verheven, in deze occasion zorgt het beige leer voor extra sfeer.

De verhoudingsgewijs kleine dieselmotor doet in de grote sedan nauwelijks onderbemeten aan. Daarbij blijft het opvallend stil aan boord. Je hoort slechts een tevreden gezoem vanuit het vooronder komen. Bovendien werkt de tweeliter goed samen met de achttrapsautomaat van Aisin. De bak is goed bij de les en schakelt snel en soepel. Eveneens prettig is de direct reagerende besturing met een goede terugkoppeling. De S90 mag dan bijna vijf meter lang zijn, het is zeker geen onhandelbare tank. Simpelweg een relaxed rijdende sedan waarin je ontspannen grote afstanden (in alle luxe) kunt afleggen, da’s deze dieselende Zweed.

Signalement

Merk Volvo

Type S90 D3 Momentum

Bouwjaar december 2018

Kilometerstand 162.677

Vraagprijs €18.700

Waar te koop? Auto Mudde Kok B.V., Nunspeet

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.969 cc, turbo

Max. vermogen 110 kW/150 pk bij 3.750 tpm

Max. koppel 320 Nm bij 1.750 tpm

Leeggewicht 1.615 kilo

Bagageruimte 500 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.800 kilo

Gem. verbruik 1:20,8 (NEDC)

0-100 km/h 9,9 s

Topsnelheid 205 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Tesla Model S 85 Signature - 2013 - 168.811 kilometer - €18.950

Vermomd als sedan (maar het is toch echt een hatchback) is deze elektrische Tesla Model S die onder de forse achterklep twee extra zitplaatsen huisvest. De kilometerstand is vergelijkbaar met die van de S90, alleen is de Amerikaan vijf jaar ouder. De 3-SRJ-86 heeft tot dusver twee eigenaren gehad die allebei profiteerden van gratis superchargen - de volgende eigenaar geniet eveneens dat voorrecht. Dat is een mooie opsteker, zeker nu eigenaren van EV’s motorrijtuigenbelasting moeten betalen, want de Model S weegt 2,1 ton. Gemiddeld verbruik en grootte van het accupakket leveren een actieradius van maximaal 460 kilometer op en dat is nog immer netjes. Daarnaast geeft de SoH een waarde van bijna 90 procent aan.

Net als de S90 biedt het interieur van de Model S een licht/donkercombinatie, maar diens opzet is totaal anders. Hier geen warm huiselijke sfeer, maar koele hightech met als blikvanger het grote touchscreen in het midden van het dashboard. Meen je her en der Mercedes-Benz-componenten te herkennen, dan klopt dat: in die tijd bezat Daimler aandelen Tesla, met als gevolg dat enkele onderdelen van Das Haus in de Model S te vinden zijn.

Voor- en achterin is genoeg leefruimte, op het in de tegengestelde rijrichting geplaatste ‘noodbankje’ is plek voor kinderen, waardoor de bagageruimte achterin slinkt. Gelukkig biedt de frunk enige uitkomst.

Bijna alle functies bedien je via het centrale touchscreen dat desondanks snel en overzichtelijk werkt. Deze opzet draagt bij aan de enigszins kale bedoening aan boord, toch is deze occasion luxer dan de Volvo. En dan het rijden. Achterwielaandrijving, laag zwaartepunt en de vloeiende vermogensopbouw zorgen voor een katapultachtige acceleratie, waarbij het onderstel een prima mengeling van comfort en sportiviteit biedt. Anno 2013 was dit echt het nieuwe rijden - de meest vernieuwende auto sinds de Citroën DS van 1955. Tegenwoordig kijken we er niet meer van op, maar het gratis snelladen blijft een pre.

Signalement

Merk Tesla

Type Model S 85 Signature

Bouwjaar december 2013

Kilometerstand 168.811

Vraagprijs €18.950

Waar te koop? Verhoeks Exclusief, Lunteren

Technische gegevens

Motor a-synchroonmotor

Max. vermogen 310 kW/422 pk

Max. koppel 600 Nm

Leeggewicht 2.100 kilo

Bagageruimte n.b./745 l/1.645 l

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 23,6 kWh/100 km (NEDC)

0-100 km/h 4,6 s

Topsnelheid 212 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Toyota Mirai Dynamic - 2021 - 16 kilometer - €17.900

Rond 1900 kon je al EV’s kopen. Waterstof is van veel recentere datum, ook al experimenteerde bijvoorbeeld BMW er sinds eind jaren 80 mee. Het wachten is nog altijd op de grote doorbraak, en daardoor is het aanbod - zowel van modellen als van tankstations - beperkt. Wie weet wat de enorme, in maart ontdekte, waterstofbel in Frankrijk teweegbrengt. Tot die tijd spelen de waterstofauto’s van bijvoorbeeld Hyundai en Toyota een rol in de marge, wat tot uiting komt in deze Toyota Mirai: dit vijf jaar oude exemplaar is met een kilometerstand van 16 km (!) gewoon splinternieuw, staat bij de merkdealer en mag weg voor nog geen 18 mille, daar waar de nieuwprijs bijna €71.000 was. Woon je in de buurt van een tankstation waar je waterstof kunt tanken, dan ben je spekkoper, want reken maar dat Toyota de techniek heeft uitgekristalliseerd.

Deze tweede generatie Mirai oogt aanmerkelijk dynamischer dan zijn voorganger. Het wat rommelige en drukke dashboard van het origineel is vervangen door een veel strakker en moderner geheel, is grotendeels bekleed met hetzelfde materiaal als het - laaggeplaatste - meubilair en is voorzien van een grote, dubbele schermcombinatie bovenop. Achterin is het voor volwassenen van gemiddelde lengte voldoende ruim, hoewel de gevolgen van de coupé-trekjes beslist naar voren komen. De bagageruimte is - zeker voor een auto van bijna vijf meter - beperkt, gelukkig is de achterbank in delen neerklapbaar.

De plaatsing van de techniek in combinatie met zijn achterwielaandrijving draagt bij aan een mooie gewichtsverdeling, de prettig directe besturing doet daar een schepje bovenop. Toch is het onderstel vooral geënt op comfort. De Toyota is daarmee een heerlijke kilometervreter die voor je gevoel onder geen beding van zijn koers afwijkt. Dat kilometervreten kan maximaal 550 kilometer, daarna moet je weer op zoek gaan naar een waterstoftankstation - het grootste probleem van deze Mirai. Wie durft - of beter: wie heeft de mogelijkheid?

Signalement

Merk Toyota

Type Mirai Dynamic

Bouwjaar juni 2021

Kilometerstand 16

Vraagprijs €17.900

Waar te koop? Toyota-dealer Van Leussen, Dalfsen

Technische gegevens

Motor synchroonmotor. Permanente magneet i.c.m. brandstofcel

Max. systeemvermogen 134 kW/182 pk

Max. systeemkoppel 300 Nm

Leeggewicht 1.875 kilo

Bagageruimte 278 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 0 g/km

0-100 km/h 9,0 s

Topsnelheid 175 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie luxe grote tweedehands sedans, met elk een andere aandrijflijn. Welke?

Ditmaal drie riante zakenauto’s die elk op een andere manier worden aangedreven. De dieselende Volvo S90 is het meest klassiek, de Tesla Model S de vierwieler van deze tijd en de Toyota Mirai? Wordt waterstof de aandrijflijn van de (nabije) toekomst? We gaan het meemaken. Voor nu: welke heeft jouw voorkeur?