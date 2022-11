Nieuwe Honda Civic Type-R: €240 per pk

De nieuwe elektrische modellen vliegen je tegenwoordig om de oren, maar Honda komt gewoon weer met een splinternieuwe Civic Type-R. Nu is bekend wat die nieuwe absolute topversie van de Civic in Nederland moet kosten.

Wie mooi wil zijn moet pijn lijden en wie pret wil hebben moet de portemonnee op tafel leggen. De nieuwe Honda Civic Type-R kost namelijk €78.980. Met een vanafprijs van net geen 79 mille is de nieuwe Civic Type-R aanzienlijk duurder dan zijn voorganger die vanaf een ruime €60.000 in de orderboeken stond. Gelukkig belooft de Civic Type-R genoeg in huis te hebben om elke rit tot een feestje te maken.

Onder de motorkap van de nieuwe Honda Civic Type-R ligt namelijk een 330 pk en 420 Nm sterke 2.0 viercilinder, een doorontwikkeling van de 2.0 die in de vorige Type-R goed was voor 320 pk en 400 Nm. Dat vermogen gaat via een handgeschakelde zesbak linea recta naar de voorwielen. In 5,4 tellen snelt de Civic Type-R naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 275 km/h.

Volgens Honda streeft de nieuwe Civic Type-R op elk vlak zijn voorganger voorbij. De techniek wordt beter gekoeld, de auto is aerodynamischer, de gasrespons is directer en zelfs het schakelgevoel moet beter zijn dan in het vorige model. De nieuwe Civic Type-R heeft adaptieve schokdempers, een uitlaatsysteem met kleppen in de middelste van de drie uitlaatpijpen waarmee je het geluid kunt beïnvloeden en ook de rechtuitstabiliteit én het remsysteem moeten ten opzichte van de vorige Civic Type-R zijn verbeterd.

De Honda Civic Type-R is de enige Civic in Europa zonder hybride aandrijflijn. Honda levert de Civic hier namelijk verder alleen als hybride Civic e:HEV. Voor de prijs van één Civic Type-R kun je overigens twee hybride Civics aanschaffen. De vanafprijs van die 184 pk sterke Civic bedraagt met zo'n €35.000 namelijk nog niet de helft van die van de Type-R. De eerste exemplaren worden in het eerste kwartaal van 2023 geleverd.