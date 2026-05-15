Ferrari HC25
Zelfs als je stinkend rijk bent kun je deze nieuwe Ferrari niet kopen

Onbereikbaar

Lars Krijgsman
5

Een Ferrari is nooit een koopje, maar voor sommigen is alles te koop. Of eigenlijk: bijna alles. Want zelfs als je meer dan stinkend rijk bent, kun je deze fonkelnieuwe Ferrari HC25 niet kopen.

Je kunt het je haast niet voorstellen, maar er bestaan mensen voor wie een Ferrari uit de catalogus te standaard is. Speciaal voor hen heeft Ferrari het Special Project Programma in het leven geroepen. Daarmee kun je speciaal voor jezelf een unieke Ferrari laten maken. Dat gaat verder dan bijvoorbeeld Zuid-Javaans geitenhaar op het dashboard of walvispenisleer op het stuur, mocht dat je ding zijn. De Ferrari's van het Special Project Programma worden namelijk ook met en voor je ontworpen. Er bestaat dus geen tweede van. De Ferrari HC25 die nu op je scherm staat, is het jongste voorbeeld van zo'n unieke Ferrari.

De Ferrari HC25 is gebaseerd op de F8 Spider, maar lijkt wat betreft designstijl beduidend meer op jongere Ferrari's zoals de 849 Testarossa, 12 Cilindri en F80. Ook hier veel zwarte delen in de carrosserie, maar ook platte verlichting aan zowel voor- als achterzijde. Vanbuiten zie je aan vrijwel niets waar de HC25 zijn basis mee deelt. Wie in de auto kijkt, ziet daar het dashboard van de F8 Spider. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat daar geen budget voor aanpassing meer was; schijnbaar vond de koper deze werkplek meer dan geschikt. En geef hem of haar eens ongelijk.

De 4,76 meter lange HC25 is 15 centimeter langer dan de F8 Spider. Achter de voorstoelen ligt een 720 pk en 770 Nm sterke 3.9 V8. Die achtcilinder stuurt z'n krachten via een zeventraps DCT-automaat naar de achterwielen. Dat samenspel helpt de Ferrari HC25 in slechts 2,9 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Na 8,2 tellen staat de 200 op de klok. Zijn topsnelheid: 340 km/h... Oef!

Recente voorbeelden van andere Ferrari's uit het Special Project Programma zijn: deze SC40, deze SP-8, deze KC-23 en deze SP48 Unica.

