Welke auto wordt de World Car of the Year?

De Jeep Avenger werd onlangs in Nederland uitgeroepen tot Auto van het Jaar. Maar welke auto de World Car of the Year wordt, is een vraag waar een uitgebreide vakjury zich de komende 56 dagen over gaat buigen. Deze auto's maken kans om met de titel World Car of the Year 2023 aan de haal te gaan.

Jeep was ongetwijfeld in zijn nopjes met de bekroning van de Avenger tot Auto van het Jaar. De kans dat de Jeep Avenger ook wordt uitgeroepen tot World Car of the Year 2023 is echter net zo groot als dat Dacia een elektrische hypercar en een met diamanten ingelegd interieur presenteert. De Avenger behoort namelijk niet tot de finalisten. Deze auto's maken wél kans op de titel World Car of the Year.

Finalisten World Car of the Year 2023

De auto's in dat bonte gezelschap zijn niet de enige die kans maken om een fraaie titel toebedeeld te krijgen. De organisatie van de World Car of the Year-verkiezing deelt binnenkort namelijk ook de titels World Electric Vehicle, World Luxury Vehicle, World Performance Car en World Urban Car uit. Verder wordt de World Car Design of the Year-prijs uitgereikt aan de best vormgegeven auto en zet de organisatie de World Car Person of the Year in het zonnetje.

Finalisten World Electric Vehicle

Finalisten World Luxury Car

Finalisten World Performance Car

BMW M4 CSL

Kia EV6 GT

Nissan Z

Porsche 911 GT3 RS

Toyota GR Corolla

Finalisten World Urban Car

Finalisten World Car Design of the Year

Cadillac Lyriq

Hyundai Ioniq 6

Land Rover Range Rover

Lucid Air

Nissan Z

Finalisten World Car Person of the Year

Wang Chaunfu - Voorzitter en President van BYD

Dr. Stella Clarke - Research Engineer Open Innovations van BMW Group

SangYup Lee - Executive Vice President en het hoofd van de designafdeling van Hyundai en Genesis

Peter Rawlinson - CEO en CTO bij Lucid Motors

Naoyuki Sakamoto, Chief Engineer van de Toyota GR Corolla

Vorig jaar was de Hyundai Ioniq 5 World Car of the Year. De Mercedes-Benz EQS werd World Luxury Car, de Audi e-tron GT World Performance Car, de Hyundai Ioniq 5 World Electric Car en de Toyota Yaris Cross World Urban Car. De Ioniq 5 sleepte een derde titel binnen en sleepte in 2022 ook de titel World Car Design of the Year binnen. De nieuwe winnaars worden op 5 april bekend gemaakt tijdens de New York International Auto Show. Wat zijn jouw winnaars?