We wezen jullie deze week al op een gebruikte Dacia Spring . Stel, je leven speelt zich grotendeels in en om de stad af. Met fiets en ov kom je een heel eind, maar omdat het weer onvoorspelbaar is en je ook weleens ergens moet zijn waar de bus níet stopt, zoek je een compacte occasion - het liefst elektrisch. Een groot bereik is niet nodig, wel handelbaarheid. Dan is een Spring een optie, maar er zijn ook alternatieven voor wanneer je zo'n mini-Daciaatje echt niet ziet zitten. Al zijn die goedkope kleine elektrische auto's dan wel ouder dan zo'n Spring, die maximaal vijf jaar oud kan zijn.

Microlino en het trio Ami, Topolino en Rocks-e, alsmede minder hippe brommobielen laten we buiten beschouwing. Dan heb je voor een paar duizend euro een vroege EV van het trio C-Zero i-MiEV en iOn met een naar hedendaagse begrippen erg beperkt bereik. Of een Renault Zoe, waarbij je in veel gevallen gebonden bent aan accuhuur. Voor wat meer geld biedt onderstaand trio net wat meer vrijheid en vooral moderniteit.

Fiat 500e - 2016 - 43.777 kilometer - €8.940

Hoe aaibaar ook, de EV-versie van de Fiat 500 heeft nimmer potten kunnen breken. Vanwege emissie-eisen werd de fossiele 500 in Mexico omgebouwd tot EV om vanaf 2015 in Californië en Oregon aan de man/vrouw gebracht te kunnen worden. Commercieel werd het een flop - Fiat moest op elk geproduceerd exemplaar fors toeleggen. Ook de nieuwe generatie 500e die vanaf 2020 in onze prijslijsten staat, blijkt geen hoogvlieger. Vandaar dat hij sinds vorig jaar gezelschap heeft van een hybride-variant. Deze Fiat 500e is - je ziet het aan de side markers - zo’n Amerikaans exemplaar dat in 2024 in ons land terechtkwam en sindsdien al twee eigenaren heeft gekend. In Castricum wacht de GVK-06-K op de derde.

Kleine auto = klein accupakket. Die van de 500 levert slechts 24 kWh en is 113 pk sterk. Het maximale AC-laadvermogen bedraagt 11 kW, waardoor je net geen 1,5 uur kwijt bent om de accu van 20 procent naar 80 procent op te laden. Snelladen gaat met 50 kW en dat kost bijna een half uur. Om dat accupakket goed kwijt te kunnen, staat de 500 net iets hoger op zijn wielen. Ook leidt de elektrische aandrijving tot gewichtstoename. Dit karretje gaat richting de 1.300 kilo en dat draagt ten opzichte van zijn wat stuiterige brandstofbroeders bij aan een zelfverzekerder weggedrag - zolang het rechtuit gaat. In bochten wreekt het hogere gewicht in combinatie met de korte wielbasis zich, want daar is dynamiek ver te zoeken. Ook drempels dien je omzichtig te benaderen. Binnenin weinig verschillen: opzet dashboard, materiaalgebruik, meubilair en binnenruimte veranderden niet of nauwelijks. Afwijkend is het display op het dashboard en ook is de uitrusting uitgebreider (leren bekleding, stoelverwarming, cruise- en climatecontrol en parkeersensoren), want Amerikaans. Achterin en qua kofferruimte blijft het schipperen en datzelfde geldt voor het maken van minder nabije tochtjes: als actieradius wordt 190 kilometer opgegeven. Bovaggarantie krijg je tegen meerprijs.

Signalement

Merk Fiat

Type 500e

Bouwjaar september 2016

Kilometerstand 43.777

Vraagprijs €8.940

Waar te koop? Liefting-Schermer Auto’s, Castricum

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 83 kW/113 pk

Max. koppel 200 Nm

Leeggewicht 1.284 kilo

Bagageruimte 185 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 13,0 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 9,5 s

Topsnelheid 135 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Dacia Spring Electric 45 Comfort Plus - 2021 - 67.184 kilometer - €8.999

Vijf jaar jonger dan de elektrische 500 is deze Dacia Spring. Bovendien is hij ruimer en voorzien van achterportieren. De kilometerstand is echter hoger en ondanks zijn relatief jonge leeftijd heeft de elektrische Roemeen al drie Nederlandse baasjes versleten. Die moesten genoegen nemen met bescheiden prestaties. Alhoewel bijna 400 kilo lichter dan de 500e, blijkt de slechts 45 pk leverende krachtbron over weinig levenslust te beschikken. Topsnelheid en (tussen)acceleratie maken het geen vriend van de snelweg. ‘Spring’ lijkt ons dan ook een foute modelnaamkeuze; ‘Kruip’ was beter geweest. De accucapaciteit bedraagt hier 27 kWh. Het AC-laadvermogen is 7 kW, waardoor je ruim 2,5 uur kwijt bent om de accu van 20 procent op 80 procent te krijgen. Snelladen gaat met een evenmin indrukwekkende 30 kW en dan kost hetzelfde kunstje 53 minuten. Als bereik geeft Dacia 230 kilometer op.

De 500 mag met zijn charme pronken; deze frisblauwe S-679-JH is met zijn oranje accenten ook binnenin een olijk karretje om te zien. De gebruikte materialen zijn eenvoudiger, de uitrusting minder luxueus, maar moderner. Hier geen leer (uiteraard!), maar wel zaken als DAB-audio, navigatiesysteem, dakrails, Apple CarPlay en Android Auto plus een aantal veiligheidshulpjes, waaronder hill assist en een botswaarschuwingssysteem. Het stuur is enkel in hoogte verstelbaar, de voorstoelen niet. Toch zit je voorin best goed, met helaas weinig zijdelingse steun, en is er voldoende hoofd- en beenruimte. Achterin valt dat laatste tegen; de bagageruimte is met 300 liter behoorlijk royaal. Het lage zwaartepunt, de korte veerwegen en de stevige demping ten spijt, helt de koets in bochten behoorlijk over. Op de buitenweg is de Spring gevoelig voor zijwind. Die lage nieuwprijs moest ergens vandaan komen, dus raffinement ontbreekt grotendeels. Ook wat recuperatie betreft. Hij remt wel iets af op de motor en laadt dan bij, maar het is niet mogelijk om met één pedaal te rijden. De carrosseriegarantie af fabriek geldt nog een jaar. De vraagprijs is zo meenemen.

Signalement

Merk Dacia

Type Spring Electric 45 Comfort Plus

Bouwjaar december 2021

Kilometerstand 67.184

Vraagprijs €8.999

Waar te koop? Autofirst Karsdorp Auto’s, Stolwijk

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 33 kW/45 pk

Max. koppel 125 Nm

Leeggewicht 912 kilo

Bagageruimte 300 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 13,9 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 19,1 s

Topsnelheid 125 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Smart ForFour Electric Drive Perfect - 2018 - 28.834 kilometer - €8.999

Ook al zo’n vrolijk ding is deze geel/zwarte Smart ForFour. Net als de andere twee is de S-537-LS geïmporteerd. Oorspronkelijk stamt de Smart uit 2018, kwam hij in 2023 ons land binnen en diende hij sindsdien één eigenaar. Overzichtelijk, net als de lage kilometerstand: nog geen 30.000. Klinkt aanlokkelijk, totdat we bij de aandrijflijn komen. De elektromotor levert 82 pk en stuwt daarmee de 1.200 kilo wegende vierwieler in 12,7 seconden naar de 100 km/h om het bij 130 km/h op te geven. Dat gaat nog, maar het kleine accupakket van nog geen 18 kWh, een 6 kW-AC-laadvermogen zodat het bijna twee uur duurt om van 20 procent naar 80 procent te komen, en de onmogelijkheid tot snelladen, krijgen onze handen niet op elkaar, evenals de actieradius van 155 kilometer. De ForFour lijkt daarom in de stad het best tot zijn recht te komen, mede geholpen door de achterin geplaatste motor, uiteraard in combinatie met achterwielaandrijving: het maakt hem met zijn draaicirkel van 9 meter lekker wendbaar.

Ga je eens de grote weg op, dan vallen de stabiele rijeigenschappen op. Ook hier huist het accupakket onder de bodem, wat een laag zwaartepunt oplevert. Samen met de aan de extra kilo’s aangepaste dempers en veren maakt het de ForFour van dit trio tot meest volwassen kompaan voor onderweg. Je verblijft dan in een speels interieur dat hier en daar wat rudimentair aandoet: aangebouwde hoofdsteunen bijvoorbeeld. Of uitstelbare achterzijruiten. Zelfs bij de Spring gaan die elektrisch neer en op! En verder? We komen de inmiddels geijkte zaken als cruise- en climatecontrol, een precrash-systeem en led-dagrijdverlichting tegen, maar dat hebben de anderen ook, waarbij de 500 wat luxueuzer van snit is en de Spring moderner. Wat betreft binnenruimte zijn de ForFour en de Spring vergelijkbaar; de bagageruimte is met 185 liter van 500-formaat. Over garantie geen woord.

Signalement

Merk Smart

Type ForFour Electric Drive Perfect

Bouwjaar april 2018

Kilometerstand 28.834 kilometer

Vraagprijs €8.999 (incl. btw)

Waar te koop? Autobedrijf Nieuwbroek, IJsselmuiden

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 60 kW/82 pk

Max. koppel 160 Nm

Leeggewicht 1.200 kilo

Bagageruimte 185 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 13,1 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 12,7 s

Topsnelheid 130 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie kleine, goedkope elektrische auto's, zowel van formaat als aandrijflijn. Welke moet het worden?

Drie compacte EV’s die op hun eigen manier de occasionkoper proberen te paaien. De elektrische Fiat 500 koop je vooral met je hart. Luxe, charmant en van dit trio de snelste laadtijden contra weinig binnen- en bagageruimte. Als Spring 45 bood Dacia misschien wel de elementairste vorm van EV-rijden aan. Ruimer en moderner dan de Fiat, maar de laadtijden zijn weinig indrukwekkend. Het lage gewicht is dat wel, zodat de Dacia het verst van allemaal komt. De Smart ForFour stelt op EV-vlak teleur, maar rijdt het meest volwassen, heeft de laagste tellerstand, maar is noch rijk aangekleed noch hoogmodern. Welke moet het worden? Of toch liever een van bovenstaande voorbeelden of een Volkswagen e-Up dan wel een elektrische Skoda Citigo of Seat Mii?