Genesis G90: snoeiharde aanval op S-klasse

Genesis gaat als een speer. Om de haverklap brengt het merk een nieuw model uit en vandaag schotelt Genesis zijn toeschouwers de geheel nieuwe G90 voor. Waar de G80 binnen de Genesis-hiërarchie als concurrent van auto's als de BMW 5-serie en Mercedes-Benz E-klasse geldt is de G90 Genesis' antwoord op diens grotere boers, de 7-serie en de S-klasse. Hoewel de nieuwe G90 overduidelijk als zodanig is te herkennen, breekt de auto wat lijnenspel behoorlijk met de reeds bekende G90.

Voor de huidige G90 beginnen de jaren te tellen. Het model kwam in 2015 als EQ900 op de markt en ging in 2018 grondig onder het mes. Bij die in dat jaar doorgevoerde facelift kreeg de topsedan een compleet nieuw front en een geheel nieuwe achterzijde aangemeten en werd de modelnaam veranderd in G90. De G90 had al de Genesis kenmerkende gelaagde verlichting aan zowel voor- als achterzijde, al oogt de nieuwe G90 compleet anders. Dat heeft vooral met de lijn van de topsedan te maken, de nieuwe G90 oogt namelijk een stuk lager en daardoor dynamischer dan het vooral statige huidige model. De gestrekte sedan lijkt van voren sterk op de kleinere G80 en heeft net als die auto een relatief sterk aflopende daklijn. In de snuit nemen we over twee lagen verdeelde led-matrixkoplampen waar die optisch doorlopen in de brede en tevens over twee verdiepingen uitgesmeerde richtingaanwijzers. In tegenstelling tot bij die G80 loopt de motorkap door tot aan de wielkastranden waardoor het aantal zichtbare naden wordt beperkt.

Ook aan de achterzijde zien we excentriek vormgegeven verlichting die geheel trouw aan de designtaal van het merk ook weer uit twee lagen bestaat. Opvallend is de wijze waarop de verlichting aan de zijkanten optisch wordt afgesneden door de schuine scheidslijn tussen de achterbumper en de rest van de carrosserie. Met een beetje fantasie doet het denken aan de laatste IS die Lexus in Nederland verkocht. De achteruitrijlichten krijgen helemaal onderaan de bilpartij een plek in de achterbumper.

Net als de huidige G90 komt ook de nieuwe Genesis G90 beschikbaar in versie met verlengde wielbasis. Bij die nieuwe LWB-variant is de wielbasis 19 centimeter groter dan van het reguliere exemplaar. Technische gegevens van de nieuwe G90 deelt Genesis nog niet, al hoef je daar niet lang op te wachten. Kijk niet gek op als het merk op termijn zelfs met een volledig elektrische G90 komt, ook kleinere broer G80 is namelijk als EV beschikbaar. Helaas meldt Genesis direct dat de nieuwe G90 vooralsnog niet naar Europa komt. Genesis heeft echter grootste plannen om zijn tanden in de Europese automarkt te zetten en er is zelfs al een ingepakt testexemplaar van de nieuwe G90 op Europese bodem gesnapt. Wat niet is, kan dus zeker nog komen.