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Nieuwe VinFast VF8: kleiner, minder vermogen en kleiner rijbereik

Omgekeerde wereld

Lars Krijgsman
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Het gebeurt maar zelden dat een model bij een generatiewissel kleiner wordt. Bij de VinFast VF8 is dat toch echt het geval. Hij is niet alleen kleiner, maar heeft ook minder vermogen, een kleinere accu, een kleiner rijbereik en kan ook nog eens minder rap snelladen.

Het gebeurt maar zelden dat een model bij een generatiewissel kleiner wordt. Bij de VinFast VF8 is dat toch echt het geval. Hij is niet alleen kleiner, maar heeft ook minder vermogen, een kleinere accu, een kleiner rijbereik en kan ook nog eens minder rap snelladen.

VinFast verkoopt in Nederland twee modellen: de VF6 en de VF8. Die VF8 is in thuisland Vietnam nu vervangen door een volledig nieuwe. Dat leidt tot nogal ongebruikelijke verschillen met zijn voorganger. Veelal groeien auto's bij een generatiewissel een maatje. De VinFast VF9 niet; die wordt juist kleiner. Waar de oude VF8 4,75 meter lang is en een wielbasis van 2,95 meter heeft, houdt de nieuwe het beperkt tot een wagenlengte van 4,7 meter en een wielbasis van 2,84 meter. Dat de nieuwe VinFast VF8 iets kleiner is, hoeft niet zo'n probleem te zijn. Dat hij op andere vlakken ook minder biedt, is wel opmerkelijk.

De VinFast VF8 zoals die in Nederland nog wordt aangeboden, is er met 87,5-kWh accu en 354 pk of 408 pk. De 354 pk sterke Eco-uitvoering biedt een rijbereik van 471 kilometer; de Plus-uitvoering met meer vermogen schopt het tot een actieradius van 457 kilometer. De volledig nieuwe VinFast VF8 is er vooralsnog alleen met een 60,1-kWh accu en met een 231 pk sterke elektromotor. VinFast geeft een NEDC-bereik op van 480 tot 500 kilometer. Daar blijven er in de WLTP-cyclus naar verwachting minder dan 450 van over. Snelladen kan met 100 kW, terwijl de 'oude VF8' dat met 150 kW kan.

Over exportplannen zegt VinFast vooralsnog niets.

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