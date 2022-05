BMW M4 CSL: sterker, lichter, sneller

BMW houdt het al jaren niet meer bij één volwaardig M-model van bijvoorbeeld de 3-, 4-, 5- en 8-serie. Auto's als de M8 krijgen bijna standaard een krachtiger Competition-versie boven zich, maar ook een Competition-model is niet altijd genoeg. Zo krijgt de M4 net als de vorige generatie weer een M-versie die zelfs de 510 pk sterke Competition-variant overtreft. Bij de vorige generatie M4 ging het onder meer om de M4 GTS, maar voor de allesovertreffende M-versie van de huidige M4 trekt BMW de aanduiding CSL uit de mottenballen.

CSL, wat staat voor Coupé, Sports en Leight is natuurlijk afkomstig van de legendarische 3.0 CSL, maar ook zeker van de spectaculaire M3 CSL die BMW in 2003 introduceerde en zelfs van de 'E36' M3 CSL. De nieuwe M4 CSL doet zijn naam in ieder geval eer aan en degradeert de 510 pk sterke M4 in Competition-trim in één klap tot subtopper. De 3.0 zes-in-lijn stampt er in de M4 CSL namelijk 550 pk en 650 Nm uit. 40 pk meer dus. Dat vermogen gaat altijd naar de achterwielen, geen xDrive-vierwielaandrijving dus voor de CSL.

Is de M4 CSL dan gewoon een krachtigere versie van de M4 Competition? Welnee. Het Leight-deel van zijn naam wordt daadwerkelijk waargemaakt. De M4 CSL legt namelijk 100 kilo minder in de schaal dan de M4 Competition. Het wagengewicht komt uit op 1.625 kilo. Met zijn 550 pk stampt de M4 CSL in 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Ter vergelijking: de M4 Competition met achterwielaandrijving heeft voor die sprint 3,9 tellen nodig, de versie met xDrive-aandrijving is met 3,5 seconden toch echt sneller. In rechte lijn dus, want op de Nürburgring-Nordschleife blaast de M4 CSL elke andere M4 links en rechts voorbij. Een ronde op het ruim 20 kilometer lange circuit legt de M4 CSL in 7 minuten en 20,2 seconden af. Daarmee is het de snelste M-auto ooit. De M4 CSL is in staat om vanuit stilstand in 10,7 seconden naar een snelheid van 200 km/h te sprinten. Z'n topsnelheid ligt op een ongekende 307 km/h.

BMW meldt dat de zescilinder in de M4 CSL sterk gebaseerd is op die van de M4 GT3. Inderdaaad: de raceversie van de coupé. BMW heeft onder meer de turbodruk verhoogd van 1,7 naar 2,1 bar en heeft uiteraard het motormanagementsysteem herzien. Daarnaast moet de M4 CSl dankzij aangepaste motor- en transmissiesteunen en een nieuwe veerpootbrug stijver zijn dan al zijn M4-broertjes en -zusjes. Schakelen gaat middels een achttraps M Steptronic Sport-automaat. Het onderstel is aangepast, zo ligt de M4 CSL bijna 1 centimeter dichter tegen het asfalt dan de M4 Competition en heeft BMW naast de stand van de wielen ook de dempers, veren en stabilisatoren herzien.

De tot slechts 1.000 stuks gelimiteerde BMW M4 CSL haalt zijn gewichtsreductie onder meer uit de komst van lichtgewicht en uit koolstofvezel vervaardigde kuipstoelen. Die wegen samen 24 kilo minder dan de reguliere stoelen. BMW trekt de achterbank eruit voor een verdere gewichtsreductie van 21 kilo en bespaart opnieuw 21 kilo door het gebruik van extra lichte M-wielen en de toepassing van M-koolstofkeramische remmerij. Daarnaast gebruikt BMW in de M4 CSL 15 kilo minder geluidsisolerend materiaal. Daarnaast zijn zaken als de motorkap, de achterklep en de middenconsole vervaardigd uit met koolstofvezel versterkt plastic, goed voor nog eens 11 kilo aan gewichtsverlies. De einddemper is van titanium en dat levert ook weer 4 kilo winst op.

Vanbuiten herken je de CSL onder maar aan de speciale lakkleur Frozen Brooken Grey. Althans, als de M4 CSL in die exclusieve kleur is uitgevoerd. De M4 CSL is namelijk ook te krijgen in de kleuren Alpinweiß (uni) en Saphirschwarz (metallic). We zien onder meer in de nieuwe motorkap stukken 'naakt' koolstofvezel en rode accenten. Die rode details keren ook terug op het dak en zelfs de typeaanduiding is in het rood uitgevoerd. Opvallender is de voorbumper de grille die daarin overloopt. Ook hier zien we rode accenten, maar met name de nierengrille is nog heftiger uitgedost dan je van de 4-serie gewend bent. BMW brengt optioneel 'gele' Laserlight-koplampen naar de M4 CSL. De achterlichten hebben standaard een stel opvallende lichtdraden die de lichtsignatuur bepalen. Ook in het interieur keren de rode accenten terug en natuurlijk kunnen speciale interieurlijsten en zaken als een met alcantara bekleed stuurwiel en speciale gordels en badges niet ontbreken. Liefhebbers van de E46 M3 CSL worden ongetwijfeld gelukkig bij het zien van de achterkant van deze M4 CSL, ook hier vinden we een in de achterklep geïntegreerde achterspoiler.

Het is je ongetwijfeld opgevallen dat de M4 CSL het nog met het 'oude' interieur van de 4-serie moet doen. De 3-serie werd onlangs gefacelift en kreeg daarbij onder meer een nieuw instrumentarium en een nieuw infotainmentscherm. De 4-serie wordt in een later stadium gefacelift. De Nederlandse vanafprijs van de M4 CSL is nog niet bekend.