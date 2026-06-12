Eigenlijk oogt de BMW 7-serie van generatie E65 nog steeds niet oud. Toch is het komend najaar al 25 jaar geleden dat de meest controversiële 7-serie aller tijden op de markt kwam. De opmerkelijke limo met zijn ‘kofferbak’, die als het ware over de achterkant gedrapeerd lag, kwam uit de koker van Chris Bangle, de Amerikaanse ontwerper die destijds de designscepter zwaaide bij de BMW Group. Het design riep zoveel weerstand op dat sindsdien wordt gesproken over de Bangle Butt, die ook het achteraanzien van andere BMW’s zou bepalen.

Na de fraaie eerste drie generaties van de BMW 7-serie was het even slikken toen op de IAA van september 2001, de maand waarin de wereld sowieso al veranderde, de pompeuze vierde generatie werd onthuld. De slanke voorganger, de E38, wordt door velen beschouwd als de mooiste 7-serie aller tijden (de auteur van dit stuk vindt dat opgaan voor diens voorganger, de E32). De E65 zien velen als de lelijkste BMW 7-serie aller tijden. En het was misschien ook wel de slechtste. De auto zat namelijk ook nog eens vol nieuwe technologieën, en was bovendien de eerste 7-serie met het iDrive-bedieningssysteem. Zo veel noviteiten, verpakt in een nogal opmerkelijke koets; BMW vroeg er misschien ook wel een beetje om…

De eerste exemplaren van de 7-serie gingen nog in 2001 de weg op. We herinneren ons nog stilvallende persdemo’s waarmee het journaille in die dagen zijn testwerk moest doen. En dan te bedenken dat voor een auto aan een journalist wordt meegegeven, hij minstens een paar keer extra wordt nagekeken, om dat soort zaken te voorkomen.

Het design van de betreffende 7-serie werd bijgepunt bij de eerste facelift. Natuurlijk pakte BMW vooral de achterkant aan, waarbij grotere achterlichten en een minder geprononceerde kont de 7-serie ‘normaler’ maakten. Het front werd wat meer afgerond. Dat moment werd overigens door liefhebbers van gedurfd design weer aangegrepen om te spreken van karaktermoord op de eigenzinnige 7-serie. Eigenzinnigheid ging Bangle in elk geval nooit uit de weg, want de bizarre, en door velen wel als mooi betitelde Coupé Fiat was ook van zijn hand.

Ben je fan van de 7-serie E65 van voor de facelift, dan hoef je niet te vrezen voor hoge aanschafprijzen. Het goedkoopste exemplaar kost nog geen €3.000, staat op ‘foute wielen’ en heeft geen APK meer. De aanbieder meldt dan ook: ‘ideaal voor export of de handige sleutelaar’. Het is een 745i, dus een V8. Ga je voor de dikste, dan is deze 760 Li met lage kilometerstand misschien wel iets voor je. De V12 kost €30.000 en heeft volgens de aanbieder nog nooit strooizout gezien. Nu is dat misschien wel het minste waarover je je bij deze generatie zorgen hoeft te maken.